Vastu Tips: घर में अचानक कांच का टूटना देता है गहरा संकेत, शीशे से जुड़े ये वास्तु टिप्स काम के हैं
Vastu Tips: घर में अचानक कांच का टूटना देता है गहरा संकेत, शीशे से जुड़े ये वास्तु टिप्स काम के हैं

Vastu Tips Related To glass: वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर अचानक घर में कांच का टूट गया तो इसके शुभ अशुभ कई संकेत हो सकते हैं. आइए जानें शीशे जुड़े वो वास्तु टिप्स जो नकारात्मक ऊर्जा से घर को बचा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:41 PM IST
Sudden glass breaking Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर में अचानक कांच या आईना टूट जाता है तो यह आमतौर पर शुभ संकेत ही माना जाता है. अचानक कांच का टूटना किसी बड़ी परेशानी के टलने के संकेत के रूप में देखा जाता है या फिर घर व परिवार के सदस्यों की किसी नकारात्मक उर्जा से पहले ही बचाव होने के संकेत के रूप में देखा जाता है. हालांकि कई बार शीशे का टूटना अशुभ संकेत भी देता है. 

खिड़की या दरवाजे का कांच टूटना
अचानक घर की किसी खिड़की या दरवाजे का कांच टूट जाए तो यह शुभ माना जाता है. कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि अचानक कांच का टूटना धन लाभ का संकेत देता है. ऐसा होने शुभ समाचार मिलने का भी संकेत देता है. 

टूटे हुए कांच फेंक दें
टूटे हुए कांच को कभी घर में न रखें, इससे घर का वास्तु खराब होता है और नकारात्मक ऊर्जा को पूरे घर में फैलाता है. घर की परेशानियां बढ़ने लगती हैं. घर में कहीं भी टूटा कांच रखा हो तो उसे तुरंत हटा दें.

शकुन या अपशकुन 
अगर किसी शुभ अवसर पर अचानक कांच टूट जाए या आईना टूट जाए तो यह बहुत अपशकुन माना जाता है. टूटे काट को कूड़ेदान में फेंकने से पहले मोटे कपड़े या कागज में इन्हें लपेट दें. 

वास्तु के अनुसार, गोल आकार का आईना या कोई धार वाले शीशे का घर में इस्तेमाल करना मना होता है. ऐसे शीशे का इस्तेमाल करने से वास्तु दोष लगता है. आईना चौकोर होना शुभ होता है. शीशा अष्टकोणीय डिजाइन का हो तो और भी अच्छा है. इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है. 

आईने को बेडरूम में कैसे रखें
आईने को बेडरूम में न लगाएं क्योंकि सोते समय अगर आईने में आपकी छवि दिखेगी तो इससे घर में और बेडरूम में नकारात्मकता फैलेगी. आईने को किसी ऐसी जगह पर लगाए जहां पर सोते समय आपका चेहरा उसमें न दिखे. या सोते समय आइने पर एक कपड़ा डाल दें.

