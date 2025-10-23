Sukrawar Ke Mantra: शुक्रवार को करें मां लक्ष्मी के इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप, बन जाएंगे अथाह धन के मालिक, भर जाएगी तिजोरी!

Lakshmi JI Ke Mantra: देवी लक्ष्मी धन और सुख का वरदान देती हैं. ध्यान दें कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. जिस घर में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विशेष आराधना कर उनके मंत्रों का जाप सच्चे मन से किया जाता है उस घर में धन और सुख का संचार बना रहता है. ऐसे घर में मां लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है. साधक के सुख और सौभाग्य में दिन रात वृद्धि होती रहती है. आइए शुक्रवार को की जानें वाली लक्ष्मी पूजा के लिए कुछ मंत्रों को जान लें ताकि धन की समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर सकें.

मां लक्ष्मी के इस मंत्र का करें जाप

"ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ॥"

मां लक्ष्मी के इस मंत्र का करें जाप

"ॐ ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै कमल धारिण्यै गरूड़ वाहिन्यै श्रीं ऐं नमः"

Add Zee News as a Preferred Source

मां लक्ष्मी के इस मंत्र का करें जाप

"ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ ।"

मां लक्ष्मी के इस मंत्र का करें जाप

"ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं ॐ ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं सकल ह्रीं सौं ऐं क्लीं ह्रीं श्री ॐ।"

मां लक्ष्मी के इस मंत्र का करें जाप

"ॐ ह्री श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय चिंतायै दूरय दूरय स्वाहा ।"

मां लक्ष्मी के इस मंत्र का करें जाप

"ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्यः सुतान्वितः।

मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॐ ।।"

मां लक्ष्मी के इस मंत्र का करें जाप

"ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मयै नम:॥"

मां लक्ष्मी के इस मंत्र का करें जाप

"ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये।

धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥"

मां लक्ष्मी के इस मंत्र का करें जाप

"ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पुष्‍पदंत तीर्थंकराय।

अजितयक्ष महाकालियक्षी सहिताय ॐ आं क्रों ह्रीं ह्र:।।"

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Love Palmistry: हथेली पर बनी ये रेखा देती है दर्दनाक लव लाइफ का संकेत, आप भी चेक कर लें अपना हाथ!

और पढ़ें- Vivah 2025: तुलसी विवाह पर तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ या अशुभ, क्या कहते हैं नियम? नोट कर लें तुलसी देवी के मंत्र!

और पढ़ें- Baby Girl Name: मां यमुना से लेकर मां गंगा जैसी पवित्र नदियों पर रखें अपनी बिटिया का धार्मिक नाम!