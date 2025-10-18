Sun Stone Benefits: धन, यश और सफलता चाहिए? तो इस दिन धारण करें सूर्य का रत्न सनस्टोन, खुल जाएंगे भाग्य के द्वार!

Gem Astrology: कुंडली में सूर्य ग्रह उच्च स्थिति में होने पर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है. ऐसे व्यक्ति को किसी भी कार्य में बड़ी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण रहता है. वहीं, अगर सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में हो, तो व्यक्ति अनेक परेशानियों का सामना करता है. करियर में असफलता मिलती है और प्रयासों के बावजूद कार्य पूरे नहीं होते. ऐसे में ज्योति शास्त्र के जानकार सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए सनस्टोन धारण करने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं सनस्टोन पहनने के फायदे और धारण करने के नियम.

सूर्य ग्रह का चमत्कारी रत्न

सनस्टोन हल्के पीले रंग का रत्न है और यह माणिक के उपरत्न के रूप में जाना जाता है. रत्न शास्त्र के अनुसार, कुंडली में सूर्य कमजोर होने पर सनस्टोन धारण करने से जातक पर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है. इससे सभी कार्य सफल होते हैं और समाज में मान-सम्मान बढ़ता है.

सनस्टोन धारण करने के नियम

इसे सोने, चांदी या प्लेटिनम की अंगूठी में पहन सकते हैं. रविवार, सोमवार और गुरुवार को पहनना विशेष रूप से लाभकारी माना गया है. इसे पहनने के लिए अनामिका (अंगूठे के बगल वाली उंगली) सबसे शुभ मानी जाती है. पहनने से पहले इसे कच्चे दूध और गंगाजल से शुद्ध करना जरूरी होता है.

सनस्टोन पहनने के फायदे

पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्तित्व आकर्षक बनता है. मानसिक तनाव कम होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है. कार्यस्थल और समाज में नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है. मन प्रसन्न रहता है और प्रेम-संबंधों में सुधार आता है. व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता और नवाचार में वृद्धि होती है.

