Raviwar Astro Tips: रविवार को क्या खरीदने से ग्रह-नक्षत्र देते हैं शुभ फल, जानें इस दिन क्या ना करें

Raviwar Astro Tips: ज्योतिषीय गणनाओं में रविवार का अपना अलग और विशेष महत्व है. सप्ताह का यह दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित माना गया है. इस दिन विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा-अर्चना की जाती है. शास्त्रों में सप्ताह के प्रत्येक दिन से जुड़े विशेष नियम बताए गए हैं. शास्त्रों के अनुसार, रविवार से जुड़े विशेष नियमों का पालन करने से कुंडली का सूर्य मजबूत होता है. कहते हैं कि जब किसी जातक की कुंडली का सूर्य मजबूत और शुभ स्थिति में होता है, तो उसे सामाजिक प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, नौकरी में पदोन्नति, कारोबार में आर्थिक संवृद्धि और सुख-ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रविवार को क्या खरीदने से ग्रह-नक्षत्र शुभ फल देते हैं और इस दिन क्या करना शुभ नहीं माना गया है.

रविवार को क्या खरीदना शुभ होता है

ज्योतिष के अनुसार रविवार के दिन लाल, पीले और सुनहरे रंग के वस्त्र खरीदना शुभ माना जाता है. इसके अलावा इस दिन गुड़, तांबा और गेहूं की खरीद भी लाभकारी होती है. आंखों से जुड़ी वस्तुएं, जैसे चश्मा, इस दिन खरीदना अच्छा माना गया है. साथ ही रविवार को वॉलेट या पर्स लेना भी शुभ संकेत माना जाता है. हालांकि इस दिन लकड़ी और लोहे से बनी वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा के अनुकूल नहीं मानी जातीं.

रविवार को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं

धन, यश, स्वास्थ्य और तेज की प्राप्ति के लिए ज्योतिष में 30 रविवार तक व्रत रखने की परंपरा बताई गई है. अगर पूरा व्रत संभव न हो, तो रविवार के दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर सेवन करना शुभ माना जाता है, जिससे सूर्य के अशुभ प्रभाव कम होते हैं.

इस दिन एक समय भोजन करना उत्तम माना गया है. भोजन पौष्टिक और संपूर्ण होना चाहिए, लेकिन ऊपर से नमक डालकर खाने से बचना चाहिए. यानी जितना नमक भोजन में पहले से डला हो, उसी के साथ भोजन करें. रविवार के दिन सेब, अनार, आलूबुखारा, शकरकंद, गाजर, मसूर की दाल, लाल चावल, लाल साग, दलिया, गेहूं की रोटी, दूध, दही और घी का सेवन विशेष लाभकारी माना जाता है.

रविवार के विशेष ज्योतिषीय उपाय

इस दिन भृकुटी (माथे के बीच) पर लाल चंदन या हरि चंदन लगाना शुभ माना गया है. अगर कुंडली में सूर्य दोष हो, तो गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें.

सुख-शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर, जिसके हाथ खुले हों, घर में इस प्रकार रखें कि उसकी पीठ सूर्य की दिशा की ओर हो.

रविवार को कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के देवता सविता यानी सूर्यदेव हैं.

रविवार को विधि-विधान से सूर्यदेव को अर्घ्य देने से रोग दूर होते हैं और आंखों को रोशनी बढ़ती है. साथ ही शरीर निरोग और मन प्रसन्न रहता है.

इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्नि कोण में यात्रा करना शुभ माना जाता है, जबकि पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा से बचना चाहिए.

गृह प्रवेश के लिए भी रविवार को शुभ माना गया है. कोई भी नया कार्य आरंभ करने से पहले गुड़ या मिठाई खाकर और जल पीकर शुरुआत करना उत्तम होता है.

