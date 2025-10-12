Sunday Astro Tips: रविवार को भूल से भी न खरीदें ये चीजें, वरना घर से चली जाएगी मां लक्ष्मी, होगी धन-हानि

Raviwar Ko Kya Nahi Kharidna Chahiye: हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक दिन का विशेष महत्व होता है और किसी भी कार्य को करने या वस्तु खरीदने का समय तय करने के लिए शुभ और अशुभ दिशाओं, ग्रहों और वार का ध्यान रखना जरूरी माना गया है. खासकर रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है और इस दिन किए जाने वाले कार्यों का घर की समृद्धि और धन पर सीधा असर पड़ता है. शास्त्रों में कहा गया है कि यदि रविवार को कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदारी की जाए तो यह घर में धन हानि और मां लक्ष्मी के प्रस्थान का कारण बन सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रविवार को किन चीजों को खरीदने से धन की देवी मां लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं.

टूटे या क्षतिग्रस्त बर्तन

रविवार को कभी भी टूटे या फटे बर्तन, चमच, गिलास या प्लेट खरीदने से बचना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, ऐसी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक नुकसान लाती हैं. ये आपके घर में धन और समृद्धि के प्रवाह को बाधित करती हैं.

पुराने या सेकंड हैंड सामान

रविवार को पुराना सामान, सेकंड हैंड कपड़े, फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना भी अशुभ माना गया है. इस दिन ऐसी वस्तुएं लेने से घर में लक्ष्मी का वास कम होता है और धन के स्थायित्व पर असर पड़ता है.

कीमती धातु या गहने

रविवार को सोना, चांदी या कीमती गहने बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के खरीदना अशुभ माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, गलत समय पर कीमती वस्तुओं की खरीदारी से धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

शारीरिक या मानसिक अशांति लाने वाली वस्तुएं

रविवार को तेज आवाज वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम, भारी मशीनरी या नकारात्मक ऊर्जा वाली चीजें खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता. इससे घर में अशांति, तनाव और आर्थिक नुकसान बढ़ने की संभावना रहती है.

जानवरों या पालतू की खरीदारी

कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार को बिना तैयारी पालतू जानवरों या पक्षियों की खरीदारी करने से धन और समय दोनों का नुकसान हो सकता है. अगर आपको इस दिन कोई नया पालतू अपनाना है तो ग्रह स्थिति और शुभ मुहूर्त अवश्य देखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)