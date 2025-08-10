Sunderkand Path: सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त से जल्द प्रसन्न होते हैं हनुमान जी, जानें इसके चमत्कारी फायदे
Sunderkand Path: सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त से जल्द प्रसन्न होते हैं हनुमान जी, जानें इसके चमत्कारी फायदे

Reading Sunderkand Bnefits: हनुमान जी को अति शीघ्र प्रसन्न करके अगर उनसे कोई बात मनवानी है तो आपको एक चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए. यह उपाय है सुंदरकांड का पाठ करना.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 10, 2025, 02:32 PM IST
Sunderkand Ke Fayde: हनुमान जी इस कलयुग में प्रधान भगवान है जो श्रीराम भक्तों पर असीम कृपा करते हैं. जिस व्यक्ति पर हनुमान जी अपनी कृपा दृष्टि डाल दें उसका बेड़ा पार हो जाता है. जीवन में किसी भी तरह की परेशानी क्यों न घिरे हों, अगर हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए आपके परेशानी का कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा. 

हनुमान जी को जल्द प्रसन्न कैसे करें 
हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करें और फिर उनके सामने ही बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें. इस कड़ी में हम जानेंगे कि सुंदरकांड का पाठ करने से कौन से चमकात्कारी लाभ भक्तों को हो सकता है. 

पापों से मुक्त होते हैं भक्त 
सुंदरकांड का पाठ करने से साधक के सभी तरह के पाप कट जाते हैं. साधक पापों से मुक्त हो जाता है. ध्यान दें कि जो भक्त सुंदरकांड का पाठ कर नहीं पाते हैं अगर वे सुंदरकांड सुन भी लें तो उन पर हनुमान जी की कृपा होगी. 

मिलता है जीवन की परेशानियों का हल
सुंदरकांड के पाठ करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है. जो भी श्रीराम भक्त या हनुमान भक्त नियमित सुंदरकांड का पाठ करता है वह जीवन की हर परेशानियों के अंत का रास्ता खोज ही लेता है. 

भगवान राम का मिलता है आर्शीवाद
सुंदरकांड का पाठ करने वाले वाले साधक पर हनुमान जी तो कृपा करते ही है, उस साधक पर भगवान श्री राम का भी आर्शीवाद मिलता है. जिससे जीवन के संकट दूर होते हैं. 

आता है गजब का आत्मविश्वास
सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति में हनुमान जी की कृपा से गजब का आत्मविश्वास आता है. सुंदरकांड का पाठ करने से शिक्षा के क्षेत्र में लगे लोगों को सफलता प्राप्त होती है. सुंदरकांड का पाठ करने से हर ओर से व्यक्ति सफलता की प्राप्ति करता है. 

भय से मुक्ति मिलती है
सुंदरकांड का पाठ करने से भक्त के भय का नाश होता है. चाहे किसी भी बात को लेकर व्यक्ति के मन में डर बैठा हो, नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करने वाले साधक का डर हनुमान जी खत्म करते हैं. 

कार्यों में विघ्न आ रहा है तो करें सुंदरकांड का पाठ
बड़े से बड़ा काम हो या कोई छोटा ही काम, जो साधक सुंदरकांड का पाठ करता है उसके किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आती है, साधक के सभी काम पूरे होते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

