/सूरत का 100 साल पुराना मंदिर: जहां फूल-प्रसाद नहीं, चढ़ाई जाती है जलती हुई सिगरेट; जानें क्या है अनोखी वजह

भारत भर में आपको ऐसे कई मंदिर मिल जाएंगे, जहां की अपनी अनोखी परंपराएं और मान्यताएं हैं. ऐसा ही एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मंदिर गुजरात के सूरत शहर में स्थित है.
इस मंदिर में लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं तो अपने साथ फूल, फल या मिठाई नहीं लाते हैं. यहां आने वाले श्रद्धालु अपने साथ सिगरेट लेकर आते हैं और उसे जलाकर भगवान को अर्पित करते हैं.
लोगों का मानना है कि इस मंदिर में स्थापित बंजारा भूत मामा सिगरेट का भोग पाकर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं.
सूरत के अथवाल लाइन्स इलाके की आदर्श सोसाइटी में ये मंदिर बना हुआ है. स्थानीय लोगों के अनुसार यह धाम लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है.
कुछ बुजुर्ग तो इसे 125 से 130 साल पुराना बताते हैं. समय के साथ शहर में बहुत बदलाव आए, लेकिन इस मंदिर की ये पुरानी और अनोखी परंपरा आज भी वैसी ही चली आ रही है. यही वजह है कि यहां दूर-दूर से लोग इस अनोखे दृश्य को देखने और मन्नत मांगने पहुंचते हैं.
स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, सदियों पहले इस इलाके में बंजारा समुदाय के लोग रहा करते थे. एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा और खाने-पीने की भारी कमी हो गई.
उसी दौरान समुदाय के एक व्यक्ति की मौत हो गई. गांव वालों ने उनकी याद में एक समाधि बनाई, जिसे समय के साथ लोग भूत मामा कहकर पूजने लगे.
एक दूसरी कहानी ये भी है कि भूत मामा ने गांव वालों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी. इसी त्याग के कारण लोग उन्हें अपना रक्षक देवता मानने लगे.
इस मंदिर की सबसे चर्चित बात यहां चढ़ाई जाने वाली सिगरेट ही है. मान्यताओं के अनुसार बंजारा भूत मामा को अपने जीवन में धूम्रपान करने का बहुत शौक था.
इसी वजह से भक्त उन्हें खुश करने के लिए सिगरेट चढ़ाते हैं. कई लोग सीधे सिगरेट का पूरा पैकेट वहां रख देते हैं.
वहीं कुछ लोग सिगरेट को जलाकर मूर्ति के सामने रख देते हैं. मंदिर में हर दिन दर्जनों सिगरेट इसी तरह भक्तों द्वारा अर्पित की जाती हैं.
भूत मामा मंदिर सिर्फ अपनी अजीब परंपरा के लिए ही मशहूर नहीं है. यहां आने वाले लोगों की इसमें गहरी आस्था जुड़ी हुई है. लोग अपने परिवार, सेहत, नौकरी और कारोबार से जुड़ी परेशानियां लेकर यहां आते हैं.
जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही होती हैं, वे यहां आकर मन्नत मांगते हैं. माना जाता है कि यहां सच्चे दिल से सिगरेट चढ़ाकर प्रार्थना करने से शादी से जुड़ी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं.
आधुनिक दौर में जहां सिगरेट को सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, वहीं इस मंदिर में यह आस्था का एक प्रतीक बन चुकी है.
आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सिगरेट केवल एक चीज नहीं, बल्कि अपनी भावनाएं और मन्नतें बंजारा भूत मामा तक पहुंचाने का जरिया है. यही अनोखा मेल इस 100 साल पुराने मंदिर को सूरत के बाकी सभी धार्मिक स्थलों से एकदम अलग और खास बनाता है.
(Disclaimer): यह लेख स्थानीय लोकमान्यताओं, सामाजिक परंपराओं और मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज जानकारियों पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. हमारा उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास या धूम्रपान को बढ़ावा देना नहीं है. धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.