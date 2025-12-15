Advertisement
Surupa Dwadashi 2025 : सुरूप द्वादशी का क्‍या है महत्‍व? कब और क्‍यों रखा जाता है इसका व्रत

Surupa Dwadashi 2025 : सुरूप द्वादशी का क्‍या है महत्‍व? कब और क्‍यों रखा जाता है इसका व्रत

Surup Dwadashi 2025 : पौष महीने में अन्‍य व्रत-त्‍योहार के अलावा एक खास व्रत भी रखा जाता है. वह है सुरूप द्वादशी व्रत. हालांकि इस व्रत के बारे में कम ही लोग जानते हैं. साथ ही इस तिथि को सफला एकादशी व्रत का पारण भी किया जाता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:25 PM IST
Surupa Dwadashi 2025 : सुरूप द्वादशी का क्‍या है महत्‍व? कब और क्‍यों रखा जाता है इसका व्रत

Surup Dwadashi 2025 date : पौष मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी व्रत रखते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण करते हैं. ये द्वादशी तिथि बेहद अहम है, क्‍योंकि इस दिन सुरूप द्वादशी व्रत रखा जाता है. जैसा कि 'सुरूप' शब्‍द से ही जाहिर है - सुंदर रूप. इस व्रत में भगवान विष्‍णु के सुंदर रूप की पूजा की जाती है, उनका स्‍मरण-ध्‍यान किया जाता है. ऐसा करने से सुंदरता और सौभाग्‍य बढ़ता है. इस साल सुरूप द्वादशी व्रत 16 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा. 

सुरूप द्वादशी का महत्‍व 

एकादशी तिथि की तरह सुरूप द्वादशी के दिन भी भगवान विष्‍णु की ही पूजा की जाती है. इस दिन उनके अलग-अलग सुंदर स्‍वरूपों की पूजा की जाती है. यह व्रत करने से जातक की सुंदरता और सौभाग्‍य बढ़ता है. इसलिए यह व्रत उन लोगों के लिए खास है जो उत्‍तम स्‍वास्‍थ्‍य, सुंदरता और आकर्षण की कामना करते हैं. यह व्रत सुंदर और स्‍वस्‍थ तन के साथ सुंदर मन भी देता है. 

यह भी पढ़ें: महादुर्लभ! आधा दर्जन से ज्‍यादा शुभ योगों में शुरू हो रहा साल 2026, दुनिया फतेह करेंगे 3 राशि वाले, चौतरफा से आएगा पैसा

सुरूप द्वादशी के दिन करें पीले रंग का उपयोग 

सुरूप द्वादशी की पूजा करते समय पीले रंग के कपड़े पहनें. साथ ही भगवान विष्‍णु की पूजा करें और पूजा में पीले फूल अर्पित करें. श्रीहरि का पीले वस्‍त्रों से श्रृंगार करें. चने की दाल और बेसन की मिठाई का भोग लगाएं. ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्‍हें दक्षिणा दें. जरूरतमंदों को भी दान करें.  

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में शुक्र की एंट्री, जनवरी 2026 में ही मिलेगी 3 राशि वालों को मोटी रकम, करियर में भी आएगा उछाल

दूर किए थे सारे दुख 
 
माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने भक्तों के दुखों को दूर किया था, इसलिए इसे कृष्ण पूजा पर्व के रूप में भी मनाया जाता है. यह व्रत और पूजा करने से साधक को मानसिक शांति मिलती है. एकाग्रता बढ़ती है. उसके जीवन में सकारात्‍मकता बढ़ती है. मोक्ष मिलने का द्वार खुलता है. पापों से मुक्ति मिलती है. जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, उनके जल्‍दी शादी के योग बनते हैं. सुंदर, स्‍वस्‍थ और संस्‍कारी जीवनसाथी मिलता है. साथ ही उत्‍तम संतान की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

