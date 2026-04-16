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Hindi Newsधर्मअमावस्‍या पर सूर्य-चंद्र की युति बना रही दुर्लभ योग, इन चीजों का दान करने से बनेंगे बिगड़े काम

अमावस्‍या पर सूर्य-चंद्र की युति बना रही दुर्लभ योग, इन चीजों का दान करने से बनेंगे बिगड़े काम

Amavasya Daan : वैशाख अमावस्‍या पर सूर्य-चंद्र की खास युति बन रही है. ऐसे में इस दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से बिगड़े काम बन सकते हैं और किस्मत चमक सकती है. जानिए इस दिन क्‍या दान करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 16, 2026, 07:08 AM IST
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अमावस्‍या पर सूर्य-चंद्र की युति बना रही दुर्लभ योग, इन चीजों का दान करने से बनेंगे बिगड़े काम

Surya Chandra Yuti : वैशाख महीने की अमावस्‍या बहुत खास दिन होती है और इस बार सूर्य-चंद्रमा की युति का दुर्लभ संयोग से यह विशेष हो गई है. सूर्य-चंद्रमा की युति को अमावस्‍या योग और व्‍यतिपात योग कहते हैं. ऐसे में अमावस्‍या तिथि के दिन ही सूर्य-चंद्र का अमावस्‍या योग दुर्लभ स्थिति है. 17 अप्रैल 2026 को वैशाख अमावस्‍या पर सूर्य व चंद्रमा दोनों ही मेष राशि में रहेंगे. ऐसे जातक जिनके काम नहीं बन पा रहे हैं, भाग्‍य का साथ नहीं मिल रहा है, पितृ दोष तंग कर रहा है, वे अमावस्‍या पर कुछ खास चीजों का दान जरूर करें. 

जल में निवास करते हैं देवता और तीर्थ

वैशाख महीने का हिंदू धर्म में खास महत्‍व है. इसे लेकर मान्‍यता है कि इस महीने में देवता और तीर्थ जल में निवास करते हैं. इसलिए वैशाख में जल का दान करने, पवित्र नदियों में स्‍नान करने, पितरों को जल का तर्पण करने का विशेष महत्‍व है. उस पर वैशाख अमावस्‍या के दिन तो ये काम जरूर करने चाहिए. अप्रैल में वैशाख अमावस्‍या है, जो कि 17 तारीख को पड़ रही है. 

(यह भी पढ़ें: दशकों बाद बना ग्रहों का महासंयोग, अगले 11 दिन इन 3 राशियों के लिए बनेंगे मील का पत्‍थर, सही फैसला दिलाएगा बड़ा फायदा)

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साथ ही इस दिन सूर्य व चंद्रमा मेष राशि में युति करेंगे. सूर्य 14 अप्रैल 2026 को मेष राशि में आ चुके हैं. वहीं द्रिक पंचांग के अनुसार चंद्रमा 17 अप्रैल की दोपहर 12:02 बजे मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अप्रैल की दोपहर 12:30 तक रहेंगे. इससे मेष राशि में सूर्य-चंद्र की युति से अमावस्‍या योग बनेगा, जो इस बार अमावस्‍या तिथि के दिन ही बन रहा है. यह एक दुर्लभ संयोग है. 

(यह भी पढ़ें: मंगल बुध की खास युति, इन 4 राशियों का बढ़ेगा पैसा और पावर, मुश्किल काम भी होंगे आसान

वैशाख अमावस्‍या पर करें इन चीजों का दान 

- अमावस्‍या पर गंगा नदी या अन्‍य पवित्र नदी में स्‍नान करें, तिपरों के लिए तर्पण करें, दीपदान करें. इससे पितृ प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देंगे. जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. करियर में तरक्‍की मिलेगी. 
- गरीब लोगों, राहगीरों को जल, ठंडे पेय जैसे-शरबत पिलाएं. रसीले फलों का दान दें. 
- गरीब व्‍यक्ति को बिस्‍तर का दान करें. सूती कपड़े पहनने के लिए दें. इससे सारे पाप नष्‍ट होते हैं. मान्‍यता है कि वैशाख अमावस्‍या पर बिछावन, चटाई, बिस्‍तर का दान व्‍यक्ति को मोक्ष दिलाता है. 
- मटके दान करें, प्‍याऊ लगवाएं. 
- पंखे का दान करें. तपती जमीन से राहत देने के लिए जूते-चप्‍पल का दान करें. 

(यह भी पढ़ें: 2032 तक इस राशि पर रहेगी शनि साढ़ेसाती, इन लोगों पर भी असर, क्‍या आप भी हैं शामिल?

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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Amavasya April 2026

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