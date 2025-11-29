सूर्य के 1000 नामों का मंत्र जाप से जीवन में भर देगा ऊर्जा, मिलेगी सफलता और निखरेगा व्यक्तित्व

हिंदू धर्म में सूर्य देव को देवता रूप में पूजा जाता है. पूरे संसार को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन का वरदान देने वाले सूर्यदेव की आराधना और उपासना करने से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है. स्वास्थ्य अच्छा होता है और आत्मिक संतुष्टि मिलती है. आइए इस कड़ी में जानें सूर्य को समर्पित उन मंत्रों को जिनका रविवार के जिन जाप करने से मानसिक शुद्धि होती और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है साथ ही व्यक्तित्व में निखार आता है.

||सूर्य देव के 1000 नामों के मंत्र||

1

ॐ सवित्रे नमः।

2

ॐ भास्कराय नमः।

3

ॐ भगाय नमः।

4

ॐ भगवते नमः।

5

ॐ सर्वलोकेशाय नमः।

6

ॐ भूतेशाय नमः।

7

ॐ भूतभावनाय नमः।

8

ॐ भूतात्मने नमः।

9

ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः।

10

ॐ स्रष्ट्रे नमः।

11

ॐ कर्त्रे नमः।

12

ॐ हर्त्रे नमः।

13

ॐ जगत्पतये नमः।

14

ॐ आदित्याय नमः।

15

ॐ वरदाय नमः।

16

ॐ वीराय नमः।

17

ॐ वीरलाय नमः।

18

ॐ विश्वदीपनाय नमः।

19

ॐ विश्वकृते नमः।

20

ॐ विश्वहृदे नमः।

21

ॐ भक्ताय नमः।

22

ॐ भोक्त्रे नमः।

23

ॐ भीमाय नमः।

24

ॐ भयापहाय नमः।

25

ॐ विश्वात्मने नमः।

26

ॐ पुरुषाय नमः।

27

ॐ साक्षिणे नमः।

28

ॐ परं ब्रह्मणे नमः।

29

ॐ परात्पराय नमः।

30

ॐ प्रतापवते नमः।

31

ॐ विश्वयोनये नमः।

32

ॐ विश्वेशाय नमः।

33

ॐ विश्वतोमुखाय नमः।

34

ॐ कामिने नमः।

35

ॐ योगिने नमः।

36

ॐ महाबुद्धये नमः।

37

ॐ मनस्विने नमः।

38

ॐ मनवे नमः।

39

ॐ अव्ययाय नमः।

40

ॐ प्रजापतये नमः।

41

ॐ विश्ववन्द्याय नमः।

42

ॐ वन्दिताय नमः।

43

ॐ भुवनेश्वराय नमः।

44

ॐ भूतभव्यभविष्यात्मने नमः।

45

ॐ तत्त्वात्मने नमः।

46

ॐ ज्ञानवते नमः।

47

ॐ गुणिने नमः।

48

ॐ सात्त्विकाय नमः।

49

ॐ राजसाय नमः।

50

ॐ तामसाय नमः।

51

ॐ तमस्विने नमः।

52

ॐ करुणानिधये नमः।

53

ॐ सहस्रकिरणाय नमः।

54

ॐ भास्वते नमः।

55

ॐ भार्गवाय नमः।

56

ॐ भृगवे नमः।

57

ॐ ईश्वराय नमः।

58

ॐ निर्गुणाय नमः।

59

ॐ निर्ममाय नमः।

60

ॐ नित्याय नमः।

61

ॐ नित्यानन्दाय नमः।

62

ॐ निराश्रयाय नमः।

63

ॐ तपस्विने नमः।

64

ॐ कालकृते नमः।

65

ॐ कालाय नमः।

66

ॐ कमनीयतनवे नमः।

67

ॐ कृशाय नमः।

68

ॐ दुर्दर्शाय नमः।

69

ॐ सुदशाय नमः।

70

ॐ दाशाय नमः।

71

ॐ दीनबन्धवे नमः।

72

ॐ दयाकराय नमः।

73

ॐ द्विभुजाय नमः।

74

ॐ अष्टभुजाय नमः।

75

ॐ धीराय नमः।

76

ॐ दशबाहवे नमः।

77

ॐ दशातिगाय नमः।

78

ॐ दशांशफलदाय नमः।

79

ॐ विष्णवे नमः।

80

ॐ जिगीषवे नमः।

81

ॐ जयवते नमः।

82

ॐ जयिने नमः।

83

ॐ जटिलाय नमः।

84

ॐ निर्भयाय नमः।

85

ॐ भानवे नमः।

86

ॐ पद्महस्ताय नमः।

87

ॐ कुशीरकाय नमः।

88

ॐ समाहितगतये नमः।

89

ॐ धात्रे नमः।

90

ॐ विधात्रे नमः।

91

ॐ कृतमङ्गलाय नमः।

92

ॐ मार्तण्डाय नमः।

93

ॐ लोकधृते नमः।

94

ॐ त्रात्रे नमः।

95

ॐ रुद्राय नमः।

96

ॐ भद्रप्रदाय नमः।

97

ॐ प्रभवे नमः।

98

ॐ अरातिशमनाय नमः।

99

ॐ शान्ताय नमः।

100

ॐ शङ्कराय नमः।

101

ॐ कमलासनाय नमः।

102

ॐ अविचिन्त्यवपवे नमः।

103

ॐ श्रेष्ठाय नमः।

104

ॐ महाचीनक्रमेश्वराय नमः।

105

ॐ महार्तिदमनाय नमः।

106

ॐ दान्ताय नमः।

107

ॐ महामोहहराय नमः।

108

ॐ हरये नमः।

109

ॐ नियतात्मने नमः।

110

ॐ कालेशाय नमः।

111

ॐ दिनेशाय नमः।

112

ॐ भक्तवत्सलाय नमः।

113

ॐ कल्याणकारिणे नमः।

114

ॐ कमठकर्कशाय नमः।

115

ॐ कामवल्लभाय नमः।

116

ॐ व्योमचारिणे नमः।

117

ॐ महते नमः।

118

ॐ सत्याय नमः।

119

ॐ शम्भवे नमः।

120

ॐ अम्भोजवल्लभाय नमः।

121

ॐ सामगाय नमः।

122

ॐ पञ्चमाय नमः।

123

ॐ द्रव्याय नमः।

124

ॐ ध्रुवाय नमः।

125

ॐ दीनजनप्रियाय नमः।

126

ॐ त्रिजटाय नमः।

127

ॐ रक्तवाहाय नमः।

128

ॐ रक्तवस्त्राय नमः।

129

ॐ रतिप्रियाय नमः।

130

ॐ कालयोगिने नमः।

131

ॐ महानादाय नमः।

132

ॐ निश्चलाय नमः।

133

ॐ दृश्यरूपधृषे नमः।

134

ॐ गम्भीरघोषाय नमः।

135

ॐ निर्घोषाय नमः।

136

ॐ घटहस्ताय नमः।

137

ॐ महोमयाय नमः।

138

ॐ रक्ताम्बरधराय नमः।

139

ॐ रक्ताय नमः।

140

ॐ रक्तमाल्यानुलेपनाय नमः।

141

ॐ सहस्रहस्ताय नमः।

142

ॐ विजयाय नमः।

143

ॐ हरिगामिने नमः।

144

ॐ हरीश्वराय नमः।

145

ॐ मुण्डाय नमः।

146

ॐ कुण्डिने नमः।

147

ॐ भुजङ्गेशाय नमः।

148

ॐ रथिने नमः।

149

ॐ सुरथपूजिताय नमः।

150

ॐ न्यग्रोधवासिने नमः।

151

ॐ न्यग्रोधाय नमः।

152

ॐ वृक्षकर्णाय नमः।

153

ॐ कुलन्धराय नमः।

154

ॐ शिखिने नमः।

155

ॐ चण्डिने नमः।

156

ॐ जटिने नमः।

157

ॐ ज्वालिने नमः।

158

ॐ ज्वालातेजोमयाय नमः।

159

ॐ विभवे नमः।

160

ॐ हैमाय नमः।

161

ॐ हेमकराय नमः।

162

ॐ हारिणे नमः।

163

ॐ हरिद्रत्नासनस्थिताय नमः।

164

ॐ हरिदश्वाय नमः।

165

ॐ जगद्वासिने नमः।

166

ॐ जगतां पतये नमः।

167

ॐ इङ्गिलाय नमः।

168

ॐ विरोचनाय नमः।

169

ॐ विलासिने नमः।

170

ॐ विरूपाक्षाय नमः।

171

ॐ विकर्तनाय नमः।

172

ॐ विनायकाय नमः।

173

ॐ विभासाय नमः।

174

ॐ भासाय नमः।

175

ॐ भासां पतये नमः।

176

ॐ प्रभवे नमः। (ईत् इस् पतिः)

177

ॐ मतिमते नमः।

178

ॐ रतिमते नमः।

179

ॐ स्वक्षाय नमः।

180

ॐ विशालाक्षाय नमः।

181

ॐ विशाम्पतये नमः।

182

ॐ बालरूपाय नमः।

183

ॐ गिरिचराय नमः।

184

ॐ गीर्पतये नमः।

185

ॐ गोमतीपतये नमः।

186

ॐ गङ्गाधराय नमः।

187

ॐ गणाध्यक्षाय नमः।

188

ॐ गणसेव्याय नमः।

189

ॐ गणेश्वराय नमः।

190

ॐ गिरीशनयनावासिने नमः।

191

ॐ सर्ववासिने नमः।

192

ॐ सतीप्रियाय नमः।

193

ॐ सत्यात्मकाय नमः।

194

ॐ सत्यधराय नमः।

195

ॐ सत्यसन्धाय नमः।

196

ॐ सहस्रगवे नमः।

197

ॐ अपारमहिम्ने नमः।

198

ॐ मुक्ताय नमः।

199

ॐ मुक्तिदाय नमः।

200

ॐ मोक्षकामदाय नमः।

201

ॐ मूर्तिमते नमः।

202

ॐ दुर्धराय नमः।

203

ॐ अमूर्तये नमः।

204

ॐ त्रुटिरूपाय नमः।

205

ॐ लवात्मकाय नमः।

206

ॐ प्राणेशाय नमः।

207

ॐ व्यानदाय नमः।

208

ॐ अपानसमानोदानरूपवते नमः।

209

ॐ चषकाय नमः।

210

ॐ घटिकारूपाय नमः।

211

ॐ मुहूर्ताय नमः।

212

ॐ दिनरूपवते नमः।

213

ॐ पक्षाय नमः।

214

ॐ मासाय नमः।

215

ॐ ऋतवे नमः।

216

ॐ वर्षाय नमः।

217

ॐ दिनकालेश्वरेश्वराय नमः।

218

ॐ अयनाय नमः।

219

ॐ युगरूपाय नमः।

220

ॐ कृताय नमः।

221

ॐ त्रेतायुगाय नमः।

222

ॐ त्रिपादे नमः।

223

ॐ द्वापराय नमः।

224

ॐ कलये नमः।

225

ॐ कालाय नमः।

226

ॐ कालात्मने नमः।

227

ॐ कलिनाशनाय नमः।

228

ॐ मन्वन्तरात्मकाय नमः।

229

ॐ देवाय नमः।

230

ॐ शक्राय नमः।

231

ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः।

232

ॐ वासवाय नमः।

233

ॐ अग्नये नमः।

234

ॐ यमाय नमः।

235

ॐ रक्षसे नमः।

236

ॐ वरुणाय नमः।

237

ॐ यादसां पतये नमः।

238

ॐ वायवे नमः।

239

ॐ वैश्रवणाय नमः।

240

ॐ शैव्याय नमः।

241

ॐ गिरिजाय नमः।

242

ॐ जलजासनाय नमः।

243

ॐ अनन्ताय नमः।

244

ॐ अनन्तमहिम्ने नमः।

245

ॐ परमेष्ठिने नमः।

246

ॐ गतज्वराय नमः।

247

ॐ कल्पान्तकलनाय नमः।

248

ॐ क्रूराय नमः।

249

ॐ कालाग्नये नमः।

250

ॐ कालसूदनाय नमः।

251

ॐ महाप्रलयकृते नमः।

252

ॐ कृत्याय नमः।

253

ॐ कुत्याशिने नमः।

254

ॐ युगवर्तनाय नमः।

255

ॐ कालावर्ताय नमः।

256

ॐ युगधराय नमः।

257

ॐ युगादये नमः।

258

ॐ शहकेश्वराय नमः।

259

ॐ आकाशनिधिरूपाय नमः।

260

ॐ सर्वकालप्रवर्तकाय नमः।

261

ॐ अचिन्त्याय नमः।

262

ॐ सुबलाय नमः।

263

ॐ बालाय नमः।

264

ॐ बलाकावल्लभाय नमः।

265

ॐ वराय नमः।

266

ॐ वरदाय नमः।

267

ॐ वीर्यदाय नमः।

268

ॐ वाग्मिने नमः।

269

ॐ वाक्पतये नमः।

270

ॐ वाग्विलासदाय नमः।

271

ॐ साङ्ख्येश्वराय नमः।

272

ॐ वेदगम्याय नमः।

273

ॐ मन्त्रेशाय नमः।

274

ॐ तन्त्रनायकाय नमः।

275

ॐ कुलाचारपराय नमः।

276

ॐ नुत्याय नमः।

277

ॐ नुतितुष्टाय नमः।

278

ॐ नुतिप्रियाय नमः।

279

ॐ अलसाय नमः।

280

ॐ तुलसीसेव्याय नमः।

281

ॐ स्तुष्टाय नमः।

282

ॐ रोगनिबर्हणाय नमः।

283

ॐ प्रस्कन्दनाय नमः।

284

ॐ विभागाय नमः।

285

ॐ नीरागाय नमः।

286

ॐ दशदिक्पतये नमः।

287

ॐ वैराग्यदाय नमः।

288

ॐ विमानस्थाय नमः।

289

ॐ रत्नकुम्भधरायुधाय नमः।

290

ॐ महापादाय नमः।

291

ॐ महाहस्ताय नमः।

292

ॐ महाकायाय नमः।

293

ॐ महाशयाय नमः।

294

ॐ ऋग्यजुःसामरूपाय नमः।

295

ॐ अथर्वणशाखिनः त्वष्ट्रे नमः।

296

ॐ सहस्रशाखिने नमः।

297

ॐ सद्वृक्षाय नमः।

298

ॐ महाकल्पप्रियाय नमः।

299

ॐ पुंसे नमः।

300

ॐ कल्पवृक्षाय नमः।

301

ॐ मन्दाराय नमः।

302

ॐ मन्दराचलशोभनाय नमः।

303

ॐ मेरवे नमः।

304

ॐ हिमालयाय नमः।

305

ॐ मालिने नमः।

306

ॐ मलयाय नमः।

307

ॐ मलयद्रुमाय नमः।

308

ॐ सन्तानकुसुमच्छन्नाय नमः।

309

ॐ सन्तानफलदाय नमः।

310

ॐ विराजे नमः।

311

ॐ क्षीराम्भोधये नमः।

312

ॐ घृताम्भोधये नमः।

313

ॐ जलधये नमः।

314

ॐ क्लेशनाशनाय नमः।

315

ॐ रत्नाकराय नमः।

316

ॐ महामान्याय नमः।

317

ॐ वैण्याय नमः।

318

ॐ वेणुधराय नमः।

319

ॐ वणिजे नमः।

320

ॐ वसन्ताय नमः।

321

ॐ मारसामन्ताय नमः।

322

ॐ ग्रीष्माय नमः।

323

ॐ कल्मषनाशनाय नमः।

324

ॐ वर्षाकालाय नमः।

325

ॐ वर्षपतये नमः।

326

ॐ शरदम्भोजवल्लभाय नमः।

327

ॐ हेमन्ताय नमः।

328

ॐ हेमकेयूराय नमः।

329

ॐ शिशिराय नमः।

330

ॐ शिशुवीर्यदाय नमः।

331

ॐ सुमतये नमः।

332

ॐ सुगतये नमः।

333

ॐ साधवे नमः।

334

ॐ विष्णवे नमः।

335

ॐ साम्बाय नमः।

336

ॐ अम्बिकासुताय नमः।

337

ॐ सारग्रीवाय नमः।

338

ॐ महाराजाय नमः।

339

ॐ सुनन्दाय नमः।

340

ॐ नन्दिसेविताय नमः।

341

ॐ सुमेरुशिखरावासिने नमः।

342

ॐ सप्तपातालगोचराय नमः।

343

ॐ आकाशचारिणे नमः।

344

ॐ नित्यात्मने नमः।

345

ॐ विभुत्वविजयप्रदाय नमः।

346

ॐ कुलकान्ताय नमः।

347

ॐ कुलाधीशाय नमः।

348

ॐ विनयिने नमः।

349

ॐ विजयिने नमः।

350

ॐ वियदे नमः।

351

ॐ विश्वम्भराय नमः।

352

ॐ वियच्चारिणे नमः।

353

ॐ वियद्रूपाय नमः।

354

ॐ वियद्रथाय नमः।

355

ॐ सुरथाय नमः।

356

ॐ सुगतस्तुत्याय नमः।

357

ॐ वेणुवादनतत्पराय नमः।

358

ॐ गोपालाय नमः।

359

ॐ गोमयाय नमः।

360

ॐ गोप्त्रे नमः।

361

ॐ प्रतिष्ठायिने नमः।

362

ॐ प्रजापतये नमः।

363

ॐ आवेदनीयाय नमः।

364

ॐ वेदाक्षाय नमः।

365

ॐ महादिव्यवपवे नमः।

366

ॐ सुराजे नमः।

367

ॐ निर्जीवाय नमः।

368

ॐ जीवनाय नमः।

369

ॐ मन्त्रिणे नमः।

370

ॐ महार्णवनिनादभृते नमः।

371

ॐ वसवे नमः।

372

ॐ आवर्तनाय नमः।

373

ॐ नित्याय नमः।

374

ॐ सर्वाम्नायप्रभवे नमः।

375

ॐ सुधिये नमः।

376

ॐ न्यायनिर्वापणाय नमः।

377

ॐ शूलिने नमः।

378

ॐ कपालिने नमः।

379

ॐ पद्ममध्यगाय नमः।

380

ॐ त्रिकोणनिलयाय नमः।

381

ॐ चेत्याय नमः।

382

ॐ बिन्दुमण्डलमध्यगाय नमः।

383

ॐ बहुमालाय नमः।

384

ॐ महामालाय नमः।

385

ॐ दिव्यमालाधराय नमः।

386

ॐ जपाय नमः।

387

ॐ जपाकुसुमसङ्काशाय नमः।

388

ॐ जपपूजाफलप्रदाय नमः।

389

ॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः।

390

ॐ देवेन्द्राय नमः।

391

ॐ सहस्रनयनाय नमः।

392

ॐ रवये नमः।

393

ॐ सर्वतत्त्वाश्रयाय नमः।

394

ॐ ब्रध्नाय नमः।

395

ॐ वीरवन्द्याय नमः।

396

ॐ विभावसवे नमः।

397

ॐ विश्वावसवे नमः।

398

ॐ वसुपतये नमः।

399

ॐ वसुनाथाय नमः।

400

ॐ विसर्गवते नमः।

401

ॐ आदये नमः।

402

ॐ आदित्यलोकेशाय नमः।

403

ॐ सर्वगामिने नमः।

404

ॐ कलाश्रयाय नमः।

405

ॐ भोगेशाय नमः।

406

ॐ देवदेवेन्द्राय नमः।

407

ॐ नरेन्द्राय नमः।

408

ॐ हव्यवाहनाय नमः।

409

ॐ विद्याधरेशाय नमः।

410

ॐ विद्येशाय नमः।

411

ॐ यक्षेशाय नमः।

412

ॐ रक्षणाय नमः।

413

ॐ गुरवे नमः।

414

ॐ रक्षःकुलैकवरदाय नमः।

415

ॐ गन्धर्वकुलपूजिताय नमः।

416

ॐ अप्सरोवन्दिताय नमः।

417

ॐ अजय्याय नमः।

418

ॐ जेत्रे नमः।

419

ॐ दैत्यनिबर्हणाय नमः।

420

ॐ गुह्यकेशाय नमः।

421

ॐ पिशाचेशाय नमः।

422

ॐ किन्नरीपूजिताय नमः।

423

ॐ कुजाय नमः।

424

ॐ सिद्धसेव्याय नमः।

425

ॐ समाम्नायाय नमः।

426

ॐ साधुसेव्याय नमः।

427

ॐ सरित्पतये नमः।

428

ॐ ललाटाक्षाय नमः।

429

ॐ विश्वदेहाय नमः।

430

ॐ नियमिने नमः।

431

ॐ नियतेन्द्रियाय नमः।

432

ॐ अर्काय नमः।

433

ॐ अर्ककान्तरत्नेशाय नमः।

434

ॐ अनन्तबाहवे नमः।

435

ॐ अलोपकाय नमः।

436

ॐ अलिपात्रधराय नमः।

437

ॐ अनङ्गाय नमः।

438

ॐ अम्बरेशाय नमः।

439

ॐ अम्बराश्रयाय नमः।

440

ॐ अकारमातृकानाथाय नमः।

441

ॐ देवानामादये नमः।

442

ॐ आकृतये नमः।

443

ॐ आरोग्यकारिणे नमः।

444

ॐ आनन्दविग्रहाय नमः।

445

ॐ निग्रहाय नमः।

446

ॐ ग्रहाय नमः।

447

ॐ आलोककृते नमः।

448

ॐ आदित्याय नमः।

449

ॐ वीरादित्याय नमः।

450

ॐ प्रजाधिपाय नमः।

451

ॐ आकाशरूपाय नमः।

452

ॐ स्वाकाराय नमः।

453

ॐ इन्द्रादिसुरपूजिताय नमः।

454

ॐ इन्दिरापूजिताय नमः।

455

ॐ इन्दवे नमः।

456

ॐ इन्द्रलोकाश्रयस्थिताय - इनाय नमः।

457

ॐ ईशानाय नमः।

458

ॐ ईश्वराय नमः।

459

ॐ चन्द्राय नमः।

460

ॐ ईशाय नमः।

461

ॐ ईकारवल्लभाय नमः।

462

ॐ उन्नतास्याय नमः।

463

ॐ उरुवपुषे नमः।

464

ॐ उन्नताद्रिचराय नमः।

465

ॐ गुरवे नमः।

466

ॐ उत्पलाय नमः।

467

ॐ उच्चलत्केतवे नमः।

468

ॐ उच्चैर्हयगतये नमः।

469

ॐ सुखिने नमः।

470

ॐ उकाराकारसुखिताय नमः।

471

ॐ ऊष्मायै नमः।

472

ॐ निधये नमः।

473

ॐ ऊषणाय नमः।

474

ॐ अनूरुसारथये नमः।

475

ॐ उष्णभानवे नमः।

476

ॐ ऊकारवल्लभाय नमः।

477

ॐ ऋणहर्त्रे नमः।

478

ॐ ॠलिहस्ताय नमः।

479

ॐ ऋॠभूषणभूषिताय नमः।

480

ॐ ऌप्ताङ्गाय नमः।

481

ॐ ल्^ईमनुस्थायिने नमः।

482

ॐ ऌॡगण्डयुगोज्ज्वलाय नमः।

483

ॐ एणाङ्कामृतदाय नमः।

484

ॐ चीनपट्टभृते नमः।

485

ॐ बहुगोचराय नमः।

486

ॐ एकचक्रधराय नमः।

487

ॐ एकाय नमः।

488

ॐ अनेकचक्षुषे नमः।

489

ॐ ऐक्यदाय नमः।

490

ॐ एकारबीजरमणाय नमः।

491

ॐ एऐओष्ठामृताकराय नमः।

492

ॐ ओङ्कारकारण्ं ब्रह्मणे नमः।

493

ॐ औकाराय नमः।

494

ॐ औचित्यमण्डनाय नमः।

495

ॐ ओऔदन्तालिरहिताय नमः।

496

ॐ महिताय नमः।

497

ॐ महतां पतये नमः।

498

ॐ अंविद्याभूषणाय नमः।

499

ॐ भूष्याय नमः।

500

ॐ लक्ष्मीशाय नमः।

501

ॐ अंबीजरूपवते नमः।

502

ॐ अःस्वरूपाय नमः।

503

ॐ स्वरमयाय नमः।

504

ॐ सर्वस्वरपरात्मकाय नमः।

505

ॐ अंअःस्वरूपमन्त्राङ्गाय नमः।

506

ॐ कलिकालनिवर्तकाय नमः।

507

ॐ कर्मैकवरदाय नमः।

508

ॐ कर्मसाक्षिणे नमः।

509

ॐ कल्मषनाशनाय नमः।

510

ॐ कचध्वंसिने नमः।

511

ॐ कपिलाय नमः।

512

ॐ कनकाचलचारकाय नमः।

513

ॐ कान्ताय नमः।

514

ॐ कामाय नमः।

515

ॐ कपये नमः।

516

ॐ क्रूराय नमः।

517

ॐ कीराय नमः।

518

ॐ केशीनिषूदनाय (केशीनिसूदनाय) नमः।

519

ॐ कृष्णाय नमः।

520

ॐ कापालिकाय नमः।

521

ॐ कुब्जाय नमः।

522

ॐ कमलाश्रयणाय नमः।

523

ॐ कुलिने नमः।

524

ॐ कपालमोचकाय नमः।

525

ॐ काशाय नमः।

526

ॐ काश्मीरघनसारभृते नमः।

527

ॐ कूजत्किन्नरगीतेष्टाय नमः।

528

ॐ कुरुराजाय नमः।

529

ॐ कुलन्धराय नमः।

530

ॐ कुवासिने नमः।

531

ॐ कुलकौलेशाय नमः।

532

ॐ ककाराक्षरमण्डनाय नमः।

533

ॐ खवासिने नमः।

534

ॐ खेटकेशानाय नमः।

535

ॐ खड्गमुण्डधराय नमः।

536

ॐ खगाय नमः।

537

ॐ खगेश्वराय नमः।

538

ॐ खचराय नमः।

539

ॐ खेचरीगणसेविताय नमः।

540

ॐ खरांशवे नमः।

541

ॐ खेटकधराय नमः।

542

ॐ खलहर्त्रे नमः।

543

ॐ खवर्णकाय नमः।

544

ॐ गन्त्रे नमः।

545

ॐ गीतप्रियाय नमः।

546

ॐ गेयाय नमः।

547

ॐ गयावासिने नमः।

548

ॐ गणाश्रयाय नमः।

549

ॐ गुणातीताय नमः।

550

ॐ गोलगतये नमः।

551

ॐ गुच्छलाय नमः।

552

ॐ गुणिसेविताय नमः।

553

ॐ गदाधराय नमः।

554

ॐ गदहराय नमः।

555

ॐ गाङ्गेयवरदाय नमः।

556

ॐ प्रगिने नमः।

557

ॐ गिङ्गिलाय नमः।

558

ॐ गटिलाय नमः।

559

ॐ गान्ताय नमः।

560

ॐ गकाराक्षरभास्कराय नमः।

561

ॐ घृणिमते नमः।

562

ॐ घुर्घुरारावाय नमः।

563

ॐ घण्टाहस्ताय नमः।

564

ॐ घटाकराय नमः।

565

ॐ घनच्छन्नाय नमः।

566

ॐ घनगतये नमः।

567

ॐ घनवाहनतर्पिताय नमः।

568

ॐ ङान्ताय नमः।

569

ॐ ङेशाय नमः।

570

ॐ ङकाराङ्गाय नमः।

571

ॐ चन्द्रकुङ्कुमवासिताय नमः।

572

ॐ चन्द्राश्रयाय नमः।

573

ॐ चन्द्रधराय नमः।

574

ॐ अच्युताय नमः।

575

ॐ चम्पकसन्निभाय नमः।

576

ॐ चामीकरप्रभाय नमः।

577

ॐ चण्डभानवे नमः।

578

ॐ चण्डेशवल्लभाय नमः।

579

ॐ चञ्चच्चकोरकोकेष्टाय नमः।

580

ॐ चपलाय नमः।

581

ॐ चपलाश्रयाय नमः।

582

ॐ चलत्पताकाय नमः।

583

ॐ चण्डाद्रये नमः।

584

ॐ चीवरैकधराय नमः।

585

ॐ अचराय नमः।

586

ॐ चित्कलावर्धिताय नमः।

587

ॐ चिन्त्याय नमः।

588

ॐ चिन्ताध्वंसिने नमः।

589

ॐ चवर्णवते नमः।

590

ॐ छत्रभृते नमः।

591

ॐ छलहृते नमः।

592

ॐ छन्दसे नमः।

593

ॐ च्छुरिकाच्छिन्नविग्रहाय नमः।

594

ॐ जाम्बूनदाङ्गदाय नमः।

595

ॐ अजाताय नमः।

596

ॐ जिनेन्द्राय नमः।

597

ॐ जम्बुवल्लभाय नमः।

598

ॐ जम्बारये नमः।

599

ॐ जङ्गिटाय नमः।

600

ॐ जङ्गिने नमः।

601

ॐ जनलोकतमोऽपहाय नमः।

602

ॐ जयकारिणे नमः।

603

ॐ जगद्धर्त्रे नमः।

604

ॐ जरामृत्युविनाशनाय नमः।

605

ॐ जगत्त्रात्रे नमः।

606

ॐ जगद्धात्रे नमः।

607

ॐ जगद्ध्येयाय नमः।

608

ॐ जगन्निधये नमः।

609

ॐ जगत्साक्षिणे नमः।

610

ॐ जगच्चक्षुषे नमः।

611

ॐ जगन्नाथप्रियाय नमः।

612

ॐ अजिताय नमः।

613

ॐ जकाराकारमुकुटाय नमः।

614

ॐ झञ्जाछन्नाकृतये नमः।

615

ॐ झटाय नमः।

616

ॐ झिल्लीश्वराय नमः।

617

ॐ झकारेशाय नमः।

618

ॐ झञ्जाङ्गुलिकराम्बुजाय नमः।

619

ॐ झञाक्षराञ्चिताय नमः।

620

ॐ टङ्काय नमः।

621

ॐ टिट्टिभासनसंस्थिताय नमः।

622

ॐ टीत्काराय नमः।

623

ॐ टङ्कधारिणे नमः।

624

ॐ ठःस्वरूपाय नमः।

625

ॐ ठठाधिपाय नमः।

626

ॐ डम्भराय नमः।

627

ॐ डामरवे नमः।

628

ॐ डिण्डिने नमः।

629

ॐ डामरीशाय नमः।

630

ॐ डलाकृतये नमः।

631

ॐ डाकिनीसेविताय नमः।

632

ॐ डाढिने नमः।

633

ॐ डढगुल्फाङ्गुलिप्रभाय नमः।

634

ॐ णेशप्रियाय नमः।

635

ॐ णवर्णेशाय नमः।

636

ॐ णकारपदपङ्कजाय नमः।

637

ॐ ताराधिपेश्वराय नमः।

638

ॐ तथ्याय नमः।

639

ॐ तन्त्रीवादनतत्पराय नमः।

640

ॐ त्रिपुरेशाय नमः।

641

ॐ त्रिनेत्रेशाय नमः।

642

ॐ त्रयीतनवे नमः।

643

ॐ अधोक्षजाय नमः।

644

ॐ तामाय नमः।

645

ॐ तामरसेष्टाय नमः।

646

ॐ तमोहर्त्रे नमः।

647

ॐ तमोरिपवे नमः।

648

ॐ तन्द्राहर्त्रे नमः।

649

ॐ तमोरूपाय नमः।

650

ॐ तपसां फलदायकाय नमः।

651

ॐ तुट्यादिकलनाकान्ताय नमः।

652

ॐ तकाराक्षरभूषणाय नमः।

653

ॐ स्थाणवे नमः।

654

ॐ स्थलिने नमः।

655

ॐ स्थिताय नमः।

656

ॐ नित्याय नमः।

657

ॐ स्थविराय नमः।

658

ॐ स्थण्डिलाय नमः।

659

ॐ स्थिराय - स्थूलाय नमः।

660

ॐ थकारजानवे नमः।

661

ॐ अध्यात्मने नमः।

662

ॐ देवनायकनायकाय नमः।

663

ॐ दुर्जयाय नमः।

664

ॐ दुःखघ्ने नमः।

665

ॐ दात्रे नमः।

666

ॐ दारिद्र्यच्छेदनाय नमः।

667

ॐ दमिने नमः।

668

ॐ दौर्भाग्यहर्त्रे नमः।

669

ॐ देवेन्द्राय नमः।

670

ॐ द्वादशाराब्जमध्यगाय नमः।

671

ॐ द्वादशान्तैकवसतये नमः।

672

ॐ द्वादशात्मने नमः।

673

ॐ दिवस्पतये नमः।

674

ॐ दुर्गमाय नमः।

675

ॐ दैत्यशमनाय नमः।

676

ॐ दूरगाय नमः।

677

ॐ दुरतिक्रमाय नमः।

678

ॐ दुर्ध्येयाय नमः।

679

ॐ दुष्टवंशघ्नाय नमः।

680

ॐ दयानाथाय नमः।

681

ॐ दयाकुलाय नमः।

682

ॐ दामोदराय नमः।

683

ॐ दीधितिमते नमः।

684

ॐ दकाराक्षरमातृकाय नमः।

685

ॐ धर्मबन्धवे नमः।

686

ॐ धर्मनिधये नमः।

687

ॐ धर्मराजाय नमः।

688

ॐ धनप्रदाय नमः।

689

ॐ धनदेष्टाय नमः।

690

ॐ धनाध्यक्षाय नमः।

691

ॐ धरादर्शाय नमः।

692

ॐ धुरन्धराय नमः।

693

ॐ धूर्जटीक्षणवासिने नमः।

694

ॐ धर्मक्षेत्राय नमः।

695

ॐ धराधिपाय नमः।

696

ॐ धाराधराय नमः।

697

ॐ धुरीणाय नमः।

698

ॐ धर्मात्मने नमः।

699

ॐ धर्मवत्सलाय नमः।

700

ॐ धराभृद्वल्लभाय नमः।

701

ॐ धर्मिणे नमः।

702

ॐ धकाराक्षरभूषणाय नमः।

703

ॐ नर्मप्रियाय नमः।

704

ॐ नन्दिरुद्राय नमः।

705

ॐ नेत्रे नमः।

706

ॐ नीतिप्रियाय नमः।

707

ॐ नयिने नमः।

708

ॐ नलिनीवल्लभाय नमः।

709

ॐ नुन्नाय नमः।

710

ॐ नाट्यकृते नमः।

711

ॐ नाट्यवर्धनाय नमः।

712

ॐ नरनाथाय नमः।

713

ॐ नृपस्तुत्याय नमः।

714

ॐ नभोगामिने नमः।

715

ॐ नमःप्रियाय नमः।

716

ॐ नमोऽन्ताय नमः।

717

ॐ नमितारातये नमः।

718

ॐ नरनारायणाश्रयाय नमः।

719

ॐ नारायणाय नमः।

720

ॐ नीलरुचये नमः।

721

ॐ नम्राङ्गाय नमः।

722

ॐ नीललोहिताय नमः।

723

ॐ नादरूपाय नमः।

724

ॐ नादमयाय नमः।

725

ॐ नादबिन्दुस्वरूपकाय नमः।

726

ॐ नाथाय नमः।

727

ॐ नागपतये नमः।

728

ॐ नागाय नमः।

729

ॐ नगराजाश्रिताय नमः।

730

ॐ नगाय नमः।

731

ॐ नाकस्थिताय नमः।

732

ॐ अनेकवपुषे नमः।

733

ॐ नकाराक्षरमातृकाय नमः।

734

ॐ पद्माश्रयाय नमः।

735

ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः।

736

ॐ पीवरांसाय नमः।

737

ॐ पुटेश्वराय नमः।

738

ॐ प्रीतिप्रियाय नमः।

739

ॐ प्रेमकराय नमः।

740

ॐ प्रणतार्तिभयापहाय नमः।

741

ॐ परत्रात्रे नमः।

742

ॐ पुरध्वंसिने नमः।

743

ॐ पुरारये नमः।

744

ॐ पुरसंस्थिताय नमः।

745

ॐ पूर्णानन्दमयाय नमः।

746

ॐ पूर्णतेजसे नमः।

747

ॐ पूर्णेश्वरीश्वराय नमः।

748

ॐ पटोलवर्णाय नमः।

749

ॐ पटिम्ने नमः।

750

ॐ पाटलेशाय नमः।

751

ॐ परात्मवते नमः।

752

ॐ परमेशवपुषे नमः।

753

ॐ प्रांशवे नमः।

754

ॐ प्रमत्ताय नमः।

755

ॐ प्रणतेष्टदाय नमः।

756

ॐ अपारपारदाय नमः।

757

ॐ पीनाय नमः।

758

ॐ पीताम्बरप्रियाय नमः।

759

ॐ पवये नमः।

760

ॐ पाचनाय नमः।

761

ॐ पिचुलाय नमः।

762

ॐ प्लुष्टाय नमः।

763

ॐ प्रमदाजनसौख्यदाय नमः।

764

ॐ प्रमोदिने नमः।

765

ॐ प्रतिपक्षघ्नाय नमः।

766

ॐ पकाराक्षरमातृकाय नमः।

767

ॐ भोगापवर्गस्य फलाय नमः।

768

ॐ फलिनीशाय नमः।

769

ॐ फलात्मकाय नमः।

770

ॐ फुल्लदम्भोजमध्यस्थाय नमः।

771

ॐ फुल्लदम्भोजधारकाय नमः।

772

ॐ स्फुटज्ज्योतिषे - द्योतये नमः।

773

ॐ स्फुटाकाराय नमः।

774

ॐ स्फटिकाचलचारकाय नमः।

775

ॐ स्फूर्जत्किरणमालिने नमः।

776

ॐ फकाराक्षरपार्श्वकाय नमः।

777

ॐ बालाय नमः।

778

ॐ बलप्रियाय नमः।

779

ॐ बान्ताय नमः।

780

ॐ बिलध्वान्तहराय नमः।

781

ॐ बलिने नमः।

782

ॐ बालादये नमः।

783

ॐ बर्बरध्वंसिने नमः।

784

ॐ बब्बोलामृतपानकाय नमः।

785

ॐ बुधाय नमः।

786

ॐ बृहस्पतये नमः।

787

ॐ वृक्षाय नमः।

788

ॐ बृहदश्वाय नमः।

789

ॐ बृहद्गतये नमः।

790

ॐ बपृष्ठाय नमः।

791

ॐ भीमरूपाय नमः।

792

ॐ भामयाय नमः।

793

ॐ भेश्वरप्रियाय नमः।

794

ॐ भगाय नमः।

795

ॐ भृगवे नमः।

796

ॐ भृगुस्थायिने नमः।

797

ॐ भार्गवाय नमः।

798

ॐ कविशेखराय नमः।

799

ॐ भाग्यदाय नमः।

800

ॐ भानुदीप्ताङ्गाय नमः।

801

ॐ भनाभये नमः।

802

ॐ भमातृकाय नमः।

803

ॐ महाकालाय नमः।

804

ॐ महाध्यक्षाय नमः।

805

ॐ महानादाय नमः।

806

ॐ महामतये नमः।

807

ॐ महोज्ज्वलाय नमः।

808

ॐ मनोहारिणे नमः।

809

ॐ मनोगामिने नमः।

810

ॐ मनोभवाय नमः।

811

ॐ मानदाय नमः।

812

ॐ मल्लघ्ने नमः।

813

ॐ मल्लाय नमः।

814

ॐ मेरुमन्दरमन्दिराय नमः।

815

ॐ मन्दारमालाभरणाय नमः।

816

ॐ माननीयाय नमः।

817

ॐ मनोमयाय नमः।

818

ॐ मोदिताय नमः।

819

ॐ मदिराहाराय नमः।

820

ॐ मार्तण्डाय नमः।

821

ॐ मुण्डमुण्डिताय नमः।

822

ॐ महावराहाय नमः।

823

ॐ मीनेशाय नमः।

824

ॐ मेषगाय नमः।

825

ॐ मिथुनेष्टदाय नमः।

826

ॐ मदालसाय नमः।

827

ॐ अमरस्तुत्याय नमः।

828

ॐ मुरारिवरदाय नमः।

829

ॐ मनवे नमः।

830

ॐ माधवाय नमः।

831

ॐ मेदिनीशाय नमः।

832

ॐ मधुकैटभनाशनाय नमः।

833

ॐ माल्यवते नमः।

834

ॐ मेघनाय नमः।

835

ॐ माराय नमः।

836

ॐ मेधाविने नमः।

837

ॐ मुसलायुधाय नमः।

838

ॐ मुकुन्दाय नमः।

839

ॐ मुररीशानाय नमः।

840

ॐ मरालफलदाय नमः।

841

ॐ मदाय नमः।

842

ॐ मोदनाय मदनाय नमः।

843

ॐ मोदकाहाराय नमः।

844

ॐ मकाराक्षरमातृकाय नमः।

845

ॐ यज्वने नमः।

846

ॐ यज्ञेश्वराय नमः।

847

ॐ यान्ताय नमः।

848

ॐ योगिनां हृदयस्थिताय नमः।

849

ॐ यात्रिकाय नमः।

850

ॐ यज्ञफलदाय नमः।

851

ॐ यायिने नमः।

852

ॐ यामलनायकाय नमः।

853

ॐ योगनिद्राप्रियाय नमः।

854

ॐ योगकारणाय नमः।

855

ॐ योगिवत्सलाय नमः।

856

ॐ यष्टिधारिणे नमः।

857

ॐ यन्त्रेशाय नमः।

858

ॐ योनिमण्डलमध्यगाय नमः।

859

ॐ युयुत्सुजयदाय नमः।

860

ॐ योद्ध्रे नमः।

861

ॐ युगधर्मानुवर्तकाय नमः।

862

ॐ योगिनीचक्रमध्यस्थाय नमः।

863

ॐ युगलेश्वरपूजिताय नमः।

864

ॐ यान्ताय नमः।

865

ॐ यक्षैकतिलकाय नमः।

866

ॐ यकाराक्षरभूषणाय नमः।

867

ॐ रामाय नमः।

868

ॐ रमणशीलाय नमः।

869

ॐ रत्नभानवे नमः।

870

ॐ उरुप्रियाय नमः।

871

ॐ रत्नमौलिने नमः।

872

ॐ रत्नतुङ्गाय नमः।

873

ॐ रत्नपीठान्तरस्थिताय नमः।

874

ॐ रत्नांशुमालिने नमः।

875

ॐ रत्नाढ्याय नमः।

876

ॐ रत्नकङ्कणनूपुराय नमः।

877

ॐ रत्नाङ्गदलसद्बाहवे नमः।

878

ॐ रत्नपादुकामण्डिताय नमः।

879

ॐ रोहिणीशाश्रयाय नमः।

880

ॐ रक्षाकराय नमः।

881

ॐ रात्रिञ्चरान्तकाय नमः।

882

ॐ रकाराक्षररूपाय नमः।

883

ॐ लज्जाबीजाश्रिताय नमः।

884

ॐ लवाय नमः।

885

ॐ लक्ष्मीभानवे नमः।

886

ॐ लतावासिने नमः।

887

ॐ लसत्कान्तये नमः।

888

ॐ लोकभृते नमः।

889

ॐ लोकान्तकहराय नमः।

890

ॐ लामावल्लभाय नमः।

891

ॐ लोमशाय नमः।

892

ॐ अलिगाय नमः।

893

ॐ लिङ्गेश्वराय नमः।

894

ॐ लिङ्गनादाय नमः।

895

ॐ लीलाकारिणे नमः।

896

ॐ ललम्बुसाय नमः।

897

ॐ लक्ष्मीवते नमः।

898

ॐ लोकविध्वंसिने नमः।

899

ॐ लकाराक्षरभूषणाय नमः।

900

ॐ वामनाय नमः।

901

ॐ वीरवीरेन्द्राय नमः।

902

ॐ वाचालाय नमः।

903

ॐ वाक्पतिप्रियाय नमः।

904

ॐ वाचामगोचराय नमः।

905

ॐ वान्ताय नमः।

906

ॐ वीणावेणुधराय नमः।

907

ॐ वनाय नमः।

908

ॐ वाग्भवाय नमः।

909

ॐ वालिशध्वंसिने नमः।

910

ॐ विद्यानायकनायकाय नमः।

911

ॐ वकारमातृकामौलये नमः।

912

ॐ शाम्भवेष्टप्रदाय नमः।

913

ॐ शुकाय नमः।

914

ॐ शशिने नमः।

915

ॐ शोभाकराय नमः।

916

ॐ शान्ताय नमः।

917

ॐ शान्तिकृते नमः।

918

ॐ शमनप्रियाय नमः।

919

ॐ शुभङ्कराय नमः।

920

ॐ शुक्लवस्त्राय नमः।

921

ॐ श्रीपतये नमः।

922

ॐ श्रीयुताय नमः।

923

ॐ श्रुताय नमः।

924

ॐ श्रुतिगम्याय नमः।

925

ॐ शरद्बीजमण्डिताय नमः।

926

ॐ शिष्टसेविताय नमः।

927

ॐ शिष्टाचाराय नमः।

928

ॐ शुभाचाराय नमः।

929

ॐ शेषाय नमः।

930

ॐ शेवालताडनाय नमः।

931

ॐ शिपिविष्टाय नमः।

932

ॐ शिबये नमः।

933

ॐ शुक्रसेव्याय नमः।

934

ॐ शाक्षरमातृकाय नमः।

935

ॐ षडाननाय नमः।

936

ॐ षट्करकाय नमः।

937

ॐ षोडशस्वरभूषिताय नमः।

938

ॐ षट्पदस्वनसन्तोषिने नमः।

939

ॐ षडाम्नायप्रवर्तकाय नमः।

940

ॐ षड्रसास्वादसन्तुष्टाय नमः।

941

ॐ षकाराक्षरमातृकाय नमः।

942

ॐ सूर्यभानवे नमः।

943

ॐ सूरभानवे नमः।

944

ॐ सूरिभानवे नमः।

945

ॐ सुखाकराय नमः।

946

ॐ समस्तदैत्यवंशघ्नाय नमः।

947

ॐ समस्तसुरसेविताय नमः।

948

ॐ समस्तसाधकेशानाय नमः।

949

ॐ समस्तकुलशेखराय नमः।

950

ॐ सुरसूर्याय नमः।

951

ॐ सुधासूर्याय नमः।

952

ॐ स्वःसूर्याय नमः।

953

ॐ साक्षरेश्वराय नमः।

954

ॐ हरित्सूर्याय नमः।

955

ॐ हरिद्भानवे नमः।

956

ॐ हविर्भुजे नमः।

957

ॐ हव्यवाहनाय नमः।

958

ॐ हालासूर्याय नमः।

959

ॐ होमसूर्याय नमः।

960

ॐ हुतसूर्याय नमः।

961

ॐ हरीश्वराय नमः।

962

ॐ ह्रांबीजसूर्याय नमः।

963

ॐ ह्रींसूर्याय नमः।

964

ॐ हकाराक्षरमातृकाय नमः।

965

ॐ ळंबीजमण्डिताय नमः।

966

ॐ सूर्याय नमः।

967

ॐ क्षोणीसूर्याय नमः।

968

ॐ क्षमापतये नमः।

969

ॐ क्षुत्सूर्याय नमः।

970

ॐ क्षान्तसूर्याय नमः।

971

ॐ ळङ्क्षःसूर्याय नमः।

972

ॐ सदाशिवाय नमः।

973

ॐ अकारसूर्याय नमः।

974

ॐ क्षःसूर्याय नमः।

975

ॐ सर्वसूर्याय नमः।

976

ॐ कृपानिधये नमः।

977

ॐ भूःसूर्याय नमः।

978

ॐ भुवःसूर्याय नमः।

979

ॐ स्वःसूर्याय नमः।

980

ॐ सूर्यनायकाय नमः।

981

ॐ ग्रहसूर्याय नमः।

982

ॐ ऋक्षसूर्याय नमः।

983

ॐ लग्नसूर्याय नमः।

984

ॐ महेश्वराय नमः।

985

ॐ राशिसूर्याय नमः।

986

ॐ योगसूर्याय नमः।

987

ॐ मन्त्रसूर्याय नमः।

988

ॐ मनूत्तमाय नमः।

989

ॐ तत्त्वसूर्याय नमः।

990

ॐ परासूर्याय नमः।

991

ॐ विष्णुसूर्याय नमः।

992

ॐ प्रतापवते नमः।

993

ॐ रुद्रसूर्याय नमः।

994

ॐ ब्रह्मसूर्याय नमः।

995

ॐ वीरसूर्याय नमः।

996

ॐ वरोत्तमाय नमः।

997

ॐ धर्मसूर्याय नमः।

998

ॐ कर्मसूर्याय नमः।

999

ॐ विश्वसूर्याय नमः।

1000

ॐ विनायकाय नमः।

॥ इति श्री रुद्रयामले तन्त्रे श्रीदेवीरहस्ये सूर्यसहस्रनामावलिः समाप्ता ॥

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- 108 Names Of Hanuman Ji: शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचना है? तो शनिवार को करें हनुमान जी के 108 नाम मंत्र का जाप!

और पढ़ें- Gayatri Mantra Niyam: पीरियड्स में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं, जानिए इसके पीछे का तथ्य!