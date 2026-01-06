Advertisement
Surya Dev ki patni ka naam : प्रकाश, ऊर्जा और जीवनदाता सूर्य देव के तेज से ही धरती पर जीवन है. हिंदू धर्म में उन्‍हें प्रमुख देवता माना गया है तो ज्‍योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है. आज हम सूर्य देव की पत्‍नी और संतानों के बारे में जानते हैं. 

Jan 06, 2026, 03:38 PM IST
Surya Dev Family: सूर्य देव की किरणों से ही धरती पर जीवन है. वहीं उनके पुत्र यमराज प्राण हरने वाले देवता हैं. सूर्य देव के पुत्र शनि देव भी हैं, पिता-पुत्र होने के बाद भी उनके बीच शत्रुता का भाव है. इसके अलावा भी सूर्य देव की 8 संतानें हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सूर्य देव की पत्‍नी कौन हैं. जानिए सूर्य देव की पत्‍नी का नाम और पूरे परिवार का लेखा-जोखा. 

सूर्य देव के माता-पिता 

सूर्य देव के पिता महर्षि कश्यप और माता अदिति हैं. पौराणिक कथा के अनुसार, देव-असुर युद्ध में देवताओं की पराजय के बाद माता अदिति ने घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया और देवताओं को विजय दिलाई. उन्‍हें आदित्‍य कहा गया. 

सूर्य देव की पत्‍नी और संतान 
 
सूर्य देव का परिवार बहुत बड़ा है. सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं, उनके नाम संज्ञा और छाया हैं. साथ ही सूर्य देव की 10 संतानें हैं. जिसमें उनके 2 पुत्र यमराज और शनिदेव व पुत्री यमुना शामिल हैं. इसके अलावा मनु स्‍मृति के रचयिता वैवस्वत मनु भी सूर्यपुत्र ही हैं.

सूर्य देव की पत्‍नियां

सूर्य देव की दो पत्‍नियां संज्ञा और छाया हैं. इसे लेकर कहा जाता है कि संज्ञा सूर्य का तेज नहीं सह पाईं. इस कारण वे अपनी छाया को सूर्य देव की पत्‍नी के रूप में स्‍थापित करके तप करने चली गई थीं. इसके बाद सूर्य देव तक छाया को ही अपनी प्रथम पत्‍नी समझ कर सूर्य उनके साथ रहते रहे. लंबे समय बाद ये राज खुला की वे संज्ञा नहीं छाया है. संज्ञा से सूर्य को जुड़वां अश्विनी कुमारों के रूप में दो बेटों सहित छह संतानें हुईं जबकि छाया से उनकी चार संतानें थीं.

सूर्य के ससुर विश्‍वकर्मा

सूर्य देव के ससुर शिल्‍पी विश्‍वकर्मा हैं. संज्ञा शिल्‍पी विश्‍वकर्मा की पुत्री हैं. उन्‍होंने ही संज्ञा के तप करने जाने की जानकारी सूर्य देव को दी थी, जिसके बाद संज्ञा का सूर्य देव से विवाह हुआ था. 

सूर्य देव की संतानें 

सूर्य देव की संतानें - यमराज, यमुना, मनु, शनि देव, तप्‍ति, विष्टि या भद्रा, सावर्णि मनु, अश्विनी कुमार और रेवंत हैं. इसमें भद्रा को श्राप मिला था, जिसके कारण रोज एक खास समय में भद्रा का साया रहता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

