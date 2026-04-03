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Hindi Newsधर्मMesha Sankranti 2026: मेष संक्रांति पर शनि राहु और मंगल एक साथ होंगे शांत, कुदृष्टि हटाने के लिए करें ये विशेष उपाय

Mesha Sankranti 2026: मेष संक्रांति पर शनि राहु और मंगल एक साथ होंगे शांत, कुदृष्टि हटाने के लिए करें ये विशेष उपाय

Mesha Sankranti 2026 Astro Tips: मेष संक्रांति आने वाली है. ज्योतिष अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय करें तो एक साथ शनि, राहु और मंगल के बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:43 AM IST
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Mesha Sankranti 2026
Mesha Sankranti 2026

Mesha Sankranti 2026 Upay: ज्योतिष शास्त्र में शनि, राहु और मंगल को पापी ग्रह के रूप में देखा जाता है. जिसके क्रूर प्रभाव से जातकों के जीवन में कई नकारात्मक बदलाव आने लगते हैं. ये ग्रह जब मारक हो जाते हैं तो इंसान का सर्वनाश होने लगता है. ऐसे में जातकों को इन क्रूर ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए. खास कर मेष संक्रांति के अति प्रभावशाली दिन पर किए गए उपाय दूसरे दिनों से अधिक कारगर और शुभ फलदायी होते हैं. इस साल 14 अप्रैल को मेष संक्रांति पर्व मनाया जाएगा यानी इसी दिन सूर्य का मेष राशि में गोचर होगा. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि मेष संक्रांति पर कौन से उपाय कर एक साथ शनि, राहु और मंगल ग्रह को शांत कर सकते हैं. 

उच्च के सूर्य
शनि, राहु और मंगल क्रूर ग्रहों की शांति के लिए व इन ग्रहों की कुदृष्टि को दूर करने के लिए मेष संक्रांति के दिन किया गया उपाय कारगर माना गया है. चैत्र कृष्ण द्वादशी तिथि पर सूर्य मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इस राशि में सूर्य उच्च का प्रभाव देते हैं. ऐसे शुभ दिन पर तीनों क्रूर ग्रहों को शांत किया जा सकता है.

शांत होंगे शनि, राहु और मंगल ग्रह 
मेष संक्रांति पर शनि का उपाय
मेष संक्रांति के पावन अवसर पर काले तिल और गुड़ का दान करें. सुख-समृद्धि बनी रहती है.
मेष संक्रांति पर सरसों के तेल का दान करने से शनि के दुष्प्रभावों को दूर कि जा सकता है.
मेष संक्रांति पर हनुमान जी की पूजा करें शनि दोष दूर हो जाएगा.
मेष संक्रांति पर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से शनिदेव की कुदृष्टि दूर होगी. है.

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मेष संक्रांति पर राहु का उपाय
मेष संक्रांति पर नीले या भूरे कपड़े, तिल, सरसों, नारियल का दान करें.
मेष संक्रांति पर “ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः” मंत्र का जाप करें.
मेष संक्रांति पर बहते पानी में नारियल को प्रवाहित करें.
मेष संक्रांति पर काले कुत्ते को भोजन करवाएं.
मेष संक्रांति पर चांदी का टुकड़ा अपने पास रख लें.

मेष संक्रांति पर मंगल का उपाय
मेष संक्रांति पर लाल कपड़े, लाल चंदन, मसूर की दाल का दान करें. मंगल दोष दूर होगा.
मेष संक्रांति पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें.
मेष संक्रांति पर तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें व तांबे के बर्तन का दान करें.
मेष संक्रांति को सत्तू संक्रांति' के रूप में भी जाना जाता है. सत्तू का सेवन और दान करने से मंगल मजबूत होता है.
मेष संक्रांति पर 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का जाप करें.

दान का उपाय
ज्योतिष अनुसार सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं. इस दिन को बिसुवा भी कहते हैं. जरूरतमंदों और ब्राह्मण को पानी भरा घड़ा दान करें. सत्तू, भींगा चना और गुड़ का इस दिन दान करना बुरे से बुरे ग्रह को मजबूत कर सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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