Surya Grahan 2025: आश्विन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का संयोग, इन चीजों के दान पितर बारसाएंगे खूब कृपा

Surya Grahan 2025 Daan: ऐसा बहुत कम होता है जब पितृ पक्ष की अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण का संयोग बनता है. इस साल 21 सितंबर को कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होगी.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 13, 2025, 07:58 PM IST
Surya Grahan 2025 Daan Rituals: हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को अशुभ काल माना गया है. मान्यता है कि इस समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित होते हैं. पंचांग के अनुसार, इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है. धार्मिक दृष्टि से यह तिथि विशेष मानी जा रही है क्योंकि उसी दिन पितृ अमावस्या भी है. इस वजह से ग्रहण और अमावस्या का संयोग पितरों की शांति और पुण्य प्राप्ति का उत्तम अवसर माना जा रहा है. पितृ पक्ष की अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण का संयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होगी.

सूर्य ग्रहण और पितृ अमावस्या का संयोग

पितृ अमावस्या वह दिन है जब लोग अपने पूर्वजों को तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज और दान-पुण्य के जरिए विदाई देते हैं. इस बार सूर्य ग्रहण भी उसी दिन पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है. शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण काल में दान करना सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है. मान्यता है कि इस दिन किए गए कर्म पितरों को प्रसन्न करते हैं और साधक को सुख-समृद्धि प्रदान करते हैं.

सुर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आश्विन अमावस्या के दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण आंशिक होगा. यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार 21 सितंबर की रात 10 बजकर 59 मिनट से शुरू होकर तड़के 3 बजकर 23 बजे तक चलेगा. हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए इसका यहां इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है.

ग्रहण के बाद दान 

ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, जप और पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है. इसके साथ ही श्रद्धा अनुसार दान करना विशेष पुण्यदायी होता है. ऐसे में आश्विन अमावस्य पर लगने वाले सूर्य ग्रहण पर चना, गेहूं, गुड़ और दाल का दान करने से जीवन में सफलता और समृद्धि आएगी. इसके साथ ही इस दिन केले, पेड़े और बेसन के लड्डू का दान दुख और कष्ट दूर करता है. इसके अलावा जो लोग पद-प्रतिष्ठा चाहते हैं, वे इस दिन लाल वस्त्र, दूध और चावल का दान करें. इससे यश, मान और सम्मान में वृद्धि होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

