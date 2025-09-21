Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण में जन्मे बच्चे कैसे होते है? चौंका देंगी इनकी खूबियां और खामियां!

Surya Grahan 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण को एक नकारात्मक और अशुभ घटना माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक सक्रिय रहती है और किसी को भी प्रभावित कर सकती है. ऐसे में ग्रहण से पहले ही लोग सतर्क हो जाते हैं. इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को यानी आज रात को लगने वाला है. ग्रहण का जब जिक्र होता है तो गर्भवती महिलाओं के लिए कई नियम बताए जाते हैं लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ग्रहण के दौरान खासकर सूर्य ग्रहण में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं. ऐसे बच्चों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है. इनकी खूबियां और खामियां क्या होती है. आइए इन सारी बातों के बारे में जानें.

सूर्य ग्रहण के दौरान जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, कमियां

आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, नेतृत्व, व्यक्तित्व के कारक सूर्य की शक्तियां ग्रहण के दौरान क्षीण रहती है. ऐसे में कोई बच्चा जब सूर्य ग्रहण के दौरान जन्म लेता है तो उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं जैसे ऐसे बच्चे के आत्मविश्वास की कमी हो सकती है. ज्योतिष अनुसार इस तरह के बच्चे बचपन में तो कम दिक्कतें झेलते है लेकिन जैसे से जैसे ये बढ़ते हैं और जवान होते हैं इनका संघर्ष भी बढ़ता जाता है. बिना संघर्ष के ऐसे बच्चों को कुछ हासिल नहीं होता है. ऐसे बच्चों का पिता से इनके मतभेद बना रहता है. ऐसे बच्चे को धन से जुड़े मामलों को लेकर सतर्क रहना चाहिए. ऐसे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं इनका गुस्सा बढ़ता जाता है. मानसिक और शारीरिक दिक्कतें दूर ककरने के लिए बचपन से ही इन बच्चों को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए.

सूर्य ग्रहण के दौरान जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, खूबियां

वैसे, स्थितियां ऐसी न हों इसकी भी पूरी संभावना है क्योंकि जन्म के समय बच्चे की कुंडली में अन्य ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियां सकारात्मक भी हो सकती हैं जिसके प्रभाव से ग्रहण का प्रभाव कम हो सकता है. ध्यान दें कि भले ही सूर्य ग्रहण में बच्चे का जन्म हुआ हो लेकिन कुंडली में मौजूद अन्य ग्रहों की स्थिति बच्चे के व्यक्तित्व में निखार ला सकता है. ऐसी स्थिति में सूर्य कमजोर होते हुए भी अच्छे परिणाम दे सकता है. सूर्य ग्रहण में जन्मे बच्चे को जिस दिन शक्ति बता चल जाए या वो अपने जीवन का लक्ष्य पा जाए तो वह जीवन में अनेक सफलताएं पा सकता है. सूर्य ग्रहण में जन्में बच्चे आसानी से किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं, अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

