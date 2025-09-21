Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण में जन्मे बच्चे कैसे होते है? चौंका देंगी इनकी खूबियां और खामियां!
Advertisement
trendingNow12930582
Hindi Newsधर्म

Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण में जन्मे बच्चे कैसे होते है? चौंका देंगी इनकी खूबियां और खामियां!

Children Born During Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं और इनकी क्या कमियां और खूबियां होती हैं आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 21, 2025, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Surya Grahan 2025
Surya Grahan 2025

Surya Grahan 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण को एक नकारात्मक और अशुभ घटना माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक सक्रिय रहती है और किसी को भी प्रभावित कर सकती है. ऐसे में ग्रहण से पहले ही लोग सतर्क हो जाते हैं. इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को यानी आज रात को लगने वाला है. ग्रहण का जब जिक्र होता है तो गर्भवती महिलाओं के लिए कई नियम बताए जाते हैं लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ग्रहण के दौरान खासकर सूर्य ग्रहण में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं. ऐसे बच्चों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है. इनकी  खूबियां और खामियां क्या होती है. आइए इन सारी बातों के बारे में जानें.

सूर्य ग्रहण के दौरान जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, कमियां
आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, नेतृत्व, व्यक्तित्व के कारक सूर्य की शक्तियां ग्रहण के दौरान क्षीण रहती है. ऐसे में कोई बच्चा जब सूर्य ग्रहण के दौरान जन्म लेता है तो उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं जैसे ऐसे बच्चे के आत्मविश्वास की कमी हो सकती है. ज्योतिष अनुसार इस तरह के बच्चे बचपन में तो कम दिक्कतें झेलते है लेकिन जैसे से जैसे ये बढ़ते हैं और जवान होते हैं इनका संघर्ष भी बढ़ता जाता है. बिना संघर्ष के ऐसे बच्चों को कुछ हासिल नहीं होता है. ऐसे बच्चों का पिता से इनके मतभेद बना रहता है. ऐसे बच्चे को धन से जुड़े मामलों को लेकर सतर्क रहना चाहिए. ऐसे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं इनका गुस्सा बढ़ता जाता है. मानसिक और शारीरिक दिक्कतें दूर ककरने के लिए बचपन से ही इन बच्चों को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए.

सूर्य ग्रहण के दौरान जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, खूबियां
वैसे, स्थितियां ऐसी न हों इसकी भी पूरी संभावना है क्योंकि जन्म के समय बच्चे की कुंडली में अन्य ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियां सकारात्मक भी हो सकती हैं जिसके प्रभाव से ग्रहण का प्रभाव कम हो सकता है. ध्यान दें कि भले ही सूर्य ग्रहण में बच्चे का जन्म हुआ हो लेकिन कुंडली में मौजूद अन्य ग्रहों की स्थिति बच्चे के व्यक्तित्व में निखार ला सकता है. ऐसी स्थिति में सूर्य कमजोर होते हुए भी अच्छे परिणाम दे सकता है. सूर्य ग्रहण में जन्मे बच्चे को जिस दिन शक्ति बता चल जाए या वो अपने जीवन का लक्ष्य पा जाए तो वह जीवन में अनेक सफलताएं पा सकता है. सूर्य ग्रहण में जन्में बच्चे आसानी से किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं, अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान इन मंत्रों का जाप कर दोष करें दूर, रोग, अकाल मृत्यु और नकारात्मकता छू भी नहीं पाएगी!

और पढ़ें- Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों की विदाई, तर्पण मुहूर्त और दान टोकरी तक, यहां है पूरी जानकारी!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Surya Grahan 2025

Trending news

'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
Garba
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
weather update
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
;