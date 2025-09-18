अमावस्या तिथि पर लगेगा सूर्य ग्रहण तो, क्या बदल जाएंगे पितरों के श्राद्ध-तर्पण के नियम, जानिए

Sarva Pitru Amavasya 2025 Grahan Sanyog: इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आश्विन अमावस्या के दिन पड़ने जा रहा है. यह वही तिथि है जब सर्व पितृ अमावस्या मनाई जाती है. अमावस्या के दिन स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है. ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है, पितृ दोष समाप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है. लेकिन इस बार अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होने से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या श्राद्ध और तर्पण की विधि प्रभावित होगी? आइए जानते हैं विस्तार से.

सर्व पितृ अमावस्या 2025 की तिथि और समय

पंचांग के अनुसार, आश्विन कृष्ण अमावस्या यानी सर्व पितृ अमावस्या की शुरुआत 21 सितंबर को रात 12 बजकर 16 मिनट से होगी. जबकि इस तिथि की समाप्ति 22 सितंबर 2025 सुबह 1 बजकर 23 मिनट पर होगी. ऐसे में 21 सितंबर का पूरा दिन पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करने के लिए उपलब्ध रहेगा.

सूर्य ग्रहण और सूतक काल

इस साल सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात 10 बजकर 59 मिनट से शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगा. आमतौर पर सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू होता है. ऐसे में इसका आरंभ सुबह 10 बजकर 59 बजे से होना चाहिए था. लेकिन चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा.

तर्पण और श्राद्ध में कोई बाधा नहीं

चूंकि, सूर्य ग्रहण भारत में दृष्टिगोचर नहीं होगा, इसलिए इसका अमावस्या के श्राद्ध या तर्पण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. ऐसे में इस दिन आप पूरी श्रद्धा के साथ पितरों का पूजन, तर्पण और दान-पुण्य कर सकते हैं.

सर्व पितृ अमावस्या पर विशेष योग

21 सितंबर 2025 को सर्व पितृ अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. यह योग सुबह 9 बजकर 32 मिनट से 22 सितंबर सुबह 6 बजकर 09 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा शुभ योग भी सुबह से शाम 7 बजकर 53 मिनट तक रहेगा.

स्नान-दान का मुहूर्त

स्नान और दान के लिए- ब्रह्म मुहूर्त 4:34 एएम से 5:22 एएम तक।

श्राद्ध और तर्पण के लिए - अभिजीत मुहूर्त 11:50 एएम से 12:38 पीएम तक।

