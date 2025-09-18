अमावस्या तिथि पर लगेगा सूर्य ग्रहण तो, क्या बदल जाएंगे पितरों के श्राद्ध-तर्पण के नियम, जानिए
Advertisement
trendingNow12927178
Hindi Newsधर्म

अमावस्या तिथि पर लगेगा सूर्य ग्रहण तो, क्या बदल जाएंगे पितरों के श्राद्ध-तर्पण के नियम, जानिए

Surya Grahan Sarva Pitru Amavasya 2025: इस साल पितृ पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पितरों के निमित्त श्राद्ध-तर्पण के नियम बदल जाएंगे.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 18, 2025, 03:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमावस्या तिथि पर लगेगा सूर्य ग्रहण तो, क्या बदल जाएंगे पितरों के श्राद्ध-तर्पण के नियम, जानिए

Sarva Pitru Amavasya 2025 Grahan Sanyog: इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आश्विन अमावस्या के दिन पड़ने जा रहा है. यह वही तिथि है जब सर्व पितृ अमावस्या मनाई जाती है. अमावस्या के दिन स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है. ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है, पितृ दोष समाप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है. लेकिन इस बार अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होने से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या श्राद्ध और तर्पण की विधि प्रभावित होगी? आइए जानते हैं विस्तार से.

सर्व पितृ अमावस्या 2025 की तिथि और समय

पंचांग के अनुसार, आश्विन कृष्ण अमावस्या यानी सर्व पितृ अमावस्या की शुरुआत 21 सितंबर को रात 12 बजकर 16 मिनट से होगी. जबकि इस तिथि की समाप्ति 22 सितंबर 2025  सुबह 1 बजकर 23 मिनट पर होगी. ऐसे में 21 सितंबर का पूरा दिन पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करने के लिए उपलब्ध रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्य ग्रहण और सूतक काल

इस साल सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात 10 बजकर 59 मिनट से शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगा. आमतौर पर सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू होता है. ऐसे में इसका आरंभ सुबह 10 बजकर 59 बजे से होना चाहिए था. लेकिन चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें ये 3 काम, नहीं सताएगा राहु-केतु का डर

तर्पण और श्राद्ध में कोई बाधा नहीं

चूंकि, सूर्य ग्रहण भारत में दृष्टिगोचर नहीं होगा, इसलिए इसका अमावस्या के श्राद्ध या तर्पण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. ऐसे में इस दिन आप पूरी श्रद्धा के साथ पितरों का पूजन, तर्पण और दान-पुण्य कर सकते हैं.

सर्व पितृ अमावस्या पर विशेष योग

21 सितंबर 2025 को सर्व पितृ अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. यह योग सुबह 9 बजकर 32 मिनट से 22 सितंबर सुबह 6 बजकर 09 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा शुभ योग भी सुबह से शाम 7 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. 

स्नान-दान का मुहूर्त

स्नान और दान के लिए- ब्रह्म मुहूर्त 4:34 एएम से 5:22 एएम तक।

श्राद्ध और तर्पण के लिए - अभिजीत मुहूर्त 11:50 एएम से 12:38 पीएम तक।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Surya Grahan 2025

Trending news

3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
rahul gandhi vote theft claim
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
Election Commission
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra resumes
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
Sabarimala temple gold missing
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
;