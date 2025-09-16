Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें ये 3 काम, नहीं सताएगा राहु-केतु का डर
Advertisement
trendingNow12924930
Hindi Newsधर्म

Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें ये 3 काम, नहीं सताएगा राहु-केतु का डर

Surya Grahan 2025 Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 22 सितंबर को लगने जा रहा है. ग्रहण एक ऐसा अवसर होता है, जिस दौरान कुछ शुभ काम करने से राहु-केतु का डर नहीं सताता है. आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें ये 3 काम, नहीं सताएगा राहु-केतु का डर

Surya Grahan 2025 Rahu Ketu Upay: साल का दूसरा सूर्य ग्रहण इस बार 21 सितंबर, सर्वपितृ अमावस्या के दिन पड़ने जा रहा है. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. फिर भी परंपरागत मान्यता और आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ विशेष सावधानियां और उपाय अपनाना शुभ माना जाता है. पौराणिक मान्यता है कि ग्रहण के दिन राहु-केतु का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है. इस दिन राहु-केतु अधिक सक्रिय रहते हैं. इसलिए कहा जाता है कि अगर सूर्य ग्रहण के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो राहु-केतु के डर और अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं कि राहु-केतु के डर से मुक्ति और सकारात्मक परिणाम के लिए सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए.

सूर्य ग्रहण के बाद करें स्नान और दान 

21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी रहेगा. अगर आपके आसपास कोई नदी उपलब्ध नहीं है, तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें. इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार जरुरतमंदों के बीच दान करें. इस दिन दान में चना, गेहूं, चावल, गुड़, दालें, साबुत उड़द, लाल वस्त्र और अन्य जरूरी वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों को देना विशेष रूप से शुभ होता है. यह दान व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है. ऐसा करने से राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

तुलसी से जुड़े उपाय

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है. इससे बचाव के लिए तुलसी के पत्तों का उपयोग किया जा सकता है. ऐसे में सूर्य ग्रहण के दिन खाने-पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता डालने से भोजन अपवित्र नहीं होगा. इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी पत्ते का सेवन करने से शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: आश्विन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का संयोग, इन चीजों के दान पितर बारसाएंगे खूब कृपा

मंत्र जप और ध्यान

ग्रहण काल में पारंपरिक पूजा-पाठ नहीं किए जाते, लेकिन इस दौरान भगवान विष्णु का ध्यान करना और मंत्रजप अत्यंत फलदायी होता है. गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है. इससे ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से रक्षा होती है और देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Surya Grahan 2025

Trending news

दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
narendra modi birthday
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
amit shah
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
;