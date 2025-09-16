Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें ये 3 काम, नहीं सताएगा राहु-केतु का डर

Surya Grahan 2025 Rahu Ketu Upay: साल का दूसरा सूर्य ग्रहण इस बार 21 सितंबर, सर्वपितृ अमावस्या के दिन पड़ने जा रहा है. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. फिर भी परंपरागत मान्यता और आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ विशेष सावधानियां और उपाय अपनाना शुभ माना जाता है. पौराणिक मान्यता है कि ग्रहण के दिन राहु-केतु का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है. इस दिन राहु-केतु अधिक सक्रिय रहते हैं. इसलिए कहा जाता है कि अगर सूर्य ग्रहण के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो राहु-केतु के डर और अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं कि राहु-केतु के डर से मुक्ति और सकारात्मक परिणाम के लिए सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए.

सूर्य ग्रहण के बाद करें स्नान और दान

21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी रहेगा. अगर आपके आसपास कोई नदी उपलब्ध नहीं है, तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें. इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार जरुरतमंदों के बीच दान करें. इस दिन दान में चना, गेहूं, चावल, गुड़, दालें, साबुत उड़द, लाल वस्त्र और अन्य जरूरी वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों को देना विशेष रूप से शुभ होता है. यह दान व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है. ऐसा करने से राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है.

तुलसी से जुड़े उपाय

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है. इससे बचाव के लिए तुलसी के पत्तों का उपयोग किया जा सकता है. ऐसे में सूर्य ग्रहण के दिन खाने-पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता डालने से भोजन अपवित्र नहीं होगा. इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी पत्ते का सेवन करने से शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

मंत्र जप और ध्यान

ग्रहण काल में पारंपरिक पूजा-पाठ नहीं किए जाते, लेकिन इस दौरान भगवान विष्णु का ध्यान करना और मंत्रजप अत्यंत फलदायी होता है. गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है. इससे ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से रक्षा होती है और देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है.

