Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान इन मंत्रों का जाप कर दोष करें दूर, रोग, अकाल मृत्यु और नकारात्मकता छू भी नहीं पाएगी!

Surya Grahan 2025 Date and Time: इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण एक विशेष खगोलीय घटना होगी लेकिन धार्मिक और आध्यामिक रूप से भी इस सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व है. साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण इस साल 21 सितंबर 2025 को रविवार के दिन लगने जा रहा है. साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात में 10:59 बजे से लेकर 22 सितंबर की सुबह 03:23 बजे तक लगने वाला है. ऐसे में जानें सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से मंत्रों का जाप करे जिससे ग्रहण दोष न लग सके और मानसिक व शारीरिक शुद्धि हो सके.

महामृत्युंजय मंत्र का जाप

महामृत्युंजय मंत्र शिव जी को समर्पित मंत्र है जिसके जाप से व्यक्ति के सभी रोग दूर होते हैं. भक्त अकाल मृत्यु से सुरक्षित और नकारात्मकता से दूर रहता है. ग्रहण काल में जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो ग्रहण के दोष शरीर और मन को छू नहीं पाते बल्कि मन और शरीर शुद्धि होती है.

महामृत्युंजय मंत्र

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

ग्रहण का मन पर नहीं होगा बुरा प्रभाव

सूर्य ग्रहण के दौरान अगर मन को साधना में लीन कर दें तो इससे ग्रहण का मन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता. एकाग्र मन से ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं.

गायत्री मंत्र- ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न: प्रचोदयात।

यश प्रसिद्धि के लिए मंत्र

हर सुबह सूर्य मंत्र का जाप करने से व्यक्तित्व में निखार आता है और यश प्रसिद्धि बढ़ती है. वहीं जब सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जाप करते हैं ग्रहण का दोष नहीं लगता है. इस मंत्र का जाप जो व्यक्ति ग्रहण के दौरान करता है उसकी बुद्धि और ज्ञान की हानि नहीं होती है. हर ओर से सफलता प्राप्त होती है और मानसिक शांति मिलती है.

सूर्य मंत्र- ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः

आत्मविश्वास और सम्मान में वृद्धि के लिए मंत्र

आत्मबल और सफलता प्राप्ति का सबसे आसान माध्यम है सूर्य देव की आराधना करना और सूर्यमंत्रों का जाप करना. इसी तरह सूर्य ग्रहण काल में सूर्य मंत्र का जब जाप करते हैं तो सूर्य दोष खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. सम्मान बढ़ता है.

ॐ घृणिः सूर्याय नमः॥

ऊं ह्रीं घृणि सूर्य आदित्य: श्रीं॥

