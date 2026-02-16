Solar Eclipse 2026: कब शुरू से शुरू होगा सूर्य ग्रहण? जानें सही समय और सूतक समेत काम की बातें

Advertisement
Surya Grahan 2026 Timing Sutak Kaal: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में 17 फरवरी को लगने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्यग्रहण पर पंचग्रही योग का अद्भुत संयोग बनेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा, सूतक काल मान्य होगा या नहीं और इससे जुड़ी खास बातें क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 16, 2026, 09:30 PM IST
Surya Grahan 2026 Timing: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से इस साल का पहला सूर्य ग्रहण बेहद खास है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, 17 फरवरी 2026 को लगने वाला यह ग्रहण 'कंकण सूर्य ग्रहण' होगा. यानी ग्रहण के दौरान सूर्य की आकृति कंगन के आकारी की हो जाएगी.  ज्योतिष गणना के अनुसार 37 साल बाद कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण का ऐसा दुर्लभ संयोग बनेगा. इस ग्रहण की सबसे खास बात कुंभ राशि में बनने वाला पंचग्रही योग है. ग्रहण के समय कुंभ राशि में सूर्य के साथ राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा का मिलन होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार का सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखेगा, भारत में नजर आएगा या नहीं, सूतक काल मान्य होगा या नहीं और इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी काम की बातें क्या-क्या हैं.

17 फरवरी को कब से कब तक रहेगा सूर्य ग्रहण 

  • ग्रहण का आरंभ- दोपहर 03:26 बजे
  • कंकण अवस्था की शुरुआत- शाम 05:12 बजे
  • परमग्रास (अत्यधिक प्रभाव)- शाम 05:43 बजे
  • कंकण अवस्था की समाप्ति- शाम 06:11 बजे
  • ग्रहण का समापन- रात 07:57 बजे

कहां-कहां दिखाई देगा सूर्यग्रहण?

यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, तंजानिया, नामीबिया, मॉरीशस, बोत्सवाना और मोजाम्बिक जैसे देशों में दिखाई देगा. जबकि, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. भारत में दिखाई ना देने की वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा.

सूर्य ग्रहण सूतक काल और उसके नियम

शास्त्रों के अनुसार, सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले लग जाता है. भारतीय समय के अनुसार, सूर्य ग्रहण का सूतक काल 16 फरवरी को तड़के 03 बजकर 26 मिनट से शुरू हो जाएगा. चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए इसको सूतक को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण के दौरान की गई 5 लापरवाही पड़ सकती है भारी! जानें गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या नहीं  

ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें?

आमतौर पर ग्रहण काल में भोजन करना निषेध बताया गया है. लेकिन बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए छूट रहती है. भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए उसमें तुलसी के पत्ते या दूर्वा डाल दें. सूतक लगने के बाद मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और मूर्ति को छूना वर्जित होता है. इसलिए इस दौरान मन ही मन अपने इष्टदेव का स्मरण या 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. वहीं, गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Solar Eclipse 2026

