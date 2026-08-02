/सूर्य ग्रहण में अब बस इतने दिन बाकी, जानें भारत में तारीख, समय और सूतक काल

Surya Grahan 2026: जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है. यह खगोलीय घटना सनातन धर्म में तो महत्व रखती ही है लेकिन इस साल सावन महीने में ग्रहण लगने से इनका महत्व और बढ़ गया है. 30 जुलाई से सावन मास शुरू हुआ है और 28 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग रहे हैं. साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने में तो अब कुछ ही दिन बाकी हैं.
भारतीय समय अनुसार साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 28 अगस्त की रात 9:02 बजे से शुरू होकर अगली सुबह 4:08 बजे तक रहेगा. सूर्य ग्रहण के समय भारत में रात रहेगी, जिससे यह भारत में दिखाई नहीं देगा. दुनिया की बात करें तो यह सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और उत्तरी रूस के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा.
हिंदू धर्म-शास्त्रों के अनुसार, सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले प्रारंभ होता है और ग्रहण खत्म होने के साथ ही समाप्त होता है. वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू होता है और ग्रहण खत्म होने पर ही समाप्त होता है.
धर्म-शास्त्रों में सूतक काल के दौरान पूजा-पाठ, शुभ कार्य करना, खाना-पीना वर्जित बताया गया है. साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी बाहर निकलने की मनाही की गई है, ताकि उन्हें और उनके गर्भस्थ बच्चे को कोई नुकसान न हो. हालांकि वैज्ञानिक तौर पर इसके कोई प्रमाण नहीं हैं. माना जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है, इसलिए उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये सब काम करने के लिए मना किया गया है.
सूतक के सारे नियम तब ही माने जाते हैं, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नजर आए. चूंकि 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पर लग रहा सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लिहाजा इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा. ना ही सूतक के दौरान जिन कामों पर पाबंदी होती है, वह भी नहीं रहेगी. लोग हरियाली अमावस्या पर्व मना पाएंगे. अमावस्या पर की जाने वाली पितरों की पूजा, स्नान-दान आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
(Disclaimer- यह जानकारी विभिन्न पंचांग, खगोलीय गणनाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. स्थान के अनुसार समय में बदलाव हो सकता है. धार्मिक नियमों के लिए अपने स्थानीय पंचांग या विद्वान की सलाह लें.)