Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण पर कब से शुरू हो जाएगा सूतक काल, जानें सही समय और इससे जुड़े जरूरी नियम

Surya Grahan 2026 Sutak Time: पंचांग की गणना के मुताबिक, फरवरी महीने की 17 तारीख को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर यह सूर्य ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं, अगर लगेगा तो इसका सूतक कब से शुरू होगा. आइए जानते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण से जुड़े कुछ जरूरी नियम.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 09, 2026, 05:52 PM IST
Surya Grahan 2026: खगोल विज्ञान और ज्योतिष, दोनों ही दृष्टि से सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है. साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण इसी फरवरी माह में लगने जा रहा है. जहां विज्ञान इसे चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आने की एक खगोलीय घटना मानता है, वहीं ज्योतिष शास्त्र में इसे राहु-केतु के प्रभाव से जोड़कर देखा गया है. फरवरी महीने में लगने वाले साल के पहले सूर्य ग्रहण को ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास माना जा रहा है. सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इसमें सूतक काल का विशेष महत्व होता है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फरवरी महीने में इस साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा, इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल क्या है और इससे जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

कब लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण?

ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी, मंगलवार को लगने जा रहा है. पंचांग के मुताबिक, यह ग्रहण फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा. आमतौर पर अमवस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगता है. 

सूर्य ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा या नहीं

ज्योतिष शास्त्र के जानकारों को मानें तो इस बार के सूर्य ग्रहण की खास बात ये है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार, चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां पर इसका सूतक काल प्रभावी नहीं होगा. ऐसे में भारत में मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे और सभी धार्मिक व मांगलिक कार्य सामान्य रूप से किए जा सकेंगे. किसी भी तरह के पूजा-पाठ पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

कब से कब तक रहेगा सूर्य ग्रहण 

यह ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से शुरू होगा और और शाम लगभग 7 बजकर 57 मिनट पर खत्म होगा. हालांकि, यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन दुनिया के कई अन्य हिस्सों में इसका पूर्ण प्रभाव देखा जा सकेगा. जिन देशों में ग्रहण दृश्यमान होगा, वहां शास्त्रों के अनुसार सूतक काल के कड़े नियमों का पालन करना जरूरी होगा.

किस राशि में लगेगा सूर्य ग्रहण

जानकारों के अनुसार, साल का यह पहला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है. ग्रहण के समय सूर्य इसी राशि में विराजमान रहेंगे, जहां पहले से ही राहु की उपस्थिति बनी हुई है. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और राहु के इस संयोग को ग्रहण योग के साथ-साथ अत्यंत संवेदनशील माना जाता है. कुंभ राशि में होने वाली ग्रहों की यह हलचल कई राशियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती है, इसलिए इस दौरान बेहद सावधान रहना होगा.

क्या होते हैं सूतक काल के नियम? 

शास्त्रों के मुताबिक, जहां ग्रहण दिखाई देता है, वहां ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है. ऐसे में इस दौरान विशेष सावधानियां बरती जाती हैं. मान्यताओं के अनुसार, सूतक के दौरान भोजन पकाना और खाना वर्जित है. हालांकि, बीमारों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए नियमों में छूट दी जाती है. खाने-पीने की वस्तुओं को दूषित होने से बचाने के लिए उनमें तुलसी के पत्ते और गंगाजल डाल दिया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से बचना चाहिए और नुकीली वस्तुओं (जैसे सुई, चाकू) का प्रयोग नहीं करना चाहिए. ग्रहण लगने पर इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और घर के मंदिर में भी मूर्तियों का स्पर्श नहीं किया जाता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

