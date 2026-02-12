Surya Grahan 2026: क्या भारत में दिखेगा 'रिंग ऑफ फायर'? जानें सूर्य ग्रहण में सूर्य देव को जल चढ़ाना शुभ है या अशुभ

Surya Grahan 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से सूर्य ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है.भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में ग्रहण का गहरा आध्यात्मिक महत्व है. ग्रहण के दौरान सूतक काल, खान-पान के नियम और शुद्धिकरण जैसे कई नियमों का पालन किया जाता है. आमतौर पर सूर्य देव की कृपा पाने के लिए लोग सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं. मान्यता है कि रोजना सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की नकारात्मकता दूर हो जाती है. लेकिन, सूर्य ग्रहण को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल होता है कि क्या इस दौरान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं या नहीं. शास्त्रों में ग्रहण के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने को लेकर विशेष नियम बताए गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को अर्घ्य देना सही है या गलत और इसको लेकर शास्त्रों में क्या बताया गया है.

सूर्य को अर्घ्य देने की सनातन परंपरा

वैदिक काल से ही सूर्य को जल देना दिनचर्या का हिस्सा रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, सेहत अच्छी बेहतर होता है और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. लेकिन ग्रहण काल में परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाती हैं.

क्या ग्रहण के दौरान अर्घ्य देना उचित है?

धार्मिक सिद्धांतों और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण की अवधि में अर्घ्य देना वर्जित माना गया है. मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण काल में राहु-केतु का प्रभाव बढ़ने से सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो जाती है. ऐसे समय में जल अर्पित करने से शुभ फल के बजाय प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. चूंकि, अर्घ्य देते समय सूर्य की ओर देखा जाता है. इसलिए वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से ग्रहण के समय सूर्य को सीधे देखना आंखों के लिए हानिकारक और अशुभ माना गया है. ग्रहण लगने से कुछ समय पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसमें मूर्तियों को स्पर्श करना और पूजा-पाठ वर्जित होता है.

17 फरवरी को लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि, यानी 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है. यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे 'रिंग ऑफ फायर' भी कहा जाता है. इसकी शुरुआत दोपहर 03 ब जकर 26 मिनट से होगी और समाप्ति शाम 07 बजकर 57 मिनट पर होगी. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लगेगा. यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा.

ग्रहण के दौरान और बाद में क्या करें?

अगर आप सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं, तो ग्रहण की अवधि में जल चढ़ाने के बजाय "ॐ सूर्याय नमः" या गायत्री मंत्र का मन ही मन जाप करें. मान्यता है कि ग्रहण के दौरान गुरु मंत्र या विशेष मंत्रों का जाप करने से शुभ फल प्राप्त होता है. मंत्र जाप के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त होती है.

क्या ग्रहण के बाद अर्घ्य दे सकते हैं?

शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण जरूरी है. ग्रहण खत्म होने पर स्नान करें, पूरे घर और मंदिर में गंगाजल का छिड़काव करें और फिर ताजे जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें. अगर ग्रहण दोपहर से पहले समाप्त हो जाए, तो उसी दिन अर्घ्य देना कल्याणकारी माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)