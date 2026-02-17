Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण से पहले भोजन में तुलसी डालने का क्या है नियम, ग्रहण के बाद कैसे करें घर को शुद्ध?

Surya Grahan 2026 Basil Niyam: सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण को एक अशुभ खगोलीय घटना मानी जाती है. मान्यतानुसार ग्रहण काल के दौरान वातावरण की ऊर्जा में नकारात्मकता फैलती है जिसका मनुष्य के घर, मन और पूजा स्थल पर प्रभाव पड़ता है. यही कारण है कि ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है जिससे कि ग्रहण की नकारात्मकता के प्रभाव से खुद को बचाया जा सके. ग्रहण से पहले यानी सूतक लगने पर भोजन में तुलसी का पत्ता डालने से लेकर ग्रहण के बाद घर का शुद्धि करण करने के नियम का पालन किया जाता है.

आज सूर्य ग्रहण

आज यानी 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है. हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा लेकिन इसका प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में इस कड़ी में हम तुलसी से जुड़े नियम और घर को शुद्ध करने के बारे में विस्तार से जानेंगे.

ग्रहण के बाद क्यों करते हैं घर का शुद्धिकरण?

धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण काल में पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर के कपाट भी बंद होते हैं जिससे वातावरण अशुद्ध हो जाता है. ऐसे में ग्रहण के समाप्त होने पर घर को शुद्ध करना जरूरी होता है ताकि घर का आध्यात्मिक संतुलन बना रहे. देवी-देवताओं की कृपा घर पर बनी रहे. ग्रहण के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए शुद्धिकरण जरूरी है.

कैसे करें घर का शुद्धिकरण?

घर की सामान्य सफाई करें

सूर्य ग्रहण खत्म होते ही पूरे घर की सामान्य साफ सफाई करें. खिड़कियां खोलें और ताजा हवा घर के अंदर आने दें.घर में झाड़ू और पोछा लगाएं. पोछे के पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिला दें. इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी.

ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करें

ग्रहण खत्म होते ही सफाई करें और फिर स्नान करें. नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल डालकर स्नान करें. सभी विकार दूर होंगे और मंत्र जाप करते रहने से सकारात्मकता का संचार होगा. तन मन दोनो शुद्ध होगा.

गंगाजल और कपूर से शुद्धिकरण

स्नान के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करें. इसके लिए एक कटोरी में गंगाजल लें और उसमें थोड़ा सा कपूर मिला लें. अब इसी जल का छिड़काव घर में करें. मुख्य द्वार, रसोई, पूजा स्थान और बेडरूम में दूर्वा या आम के पत्ते से गंगाजल का छिड़काव करें. गंगाजल और कपूर का मिश्रण घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है. वास्तु दोष भी दूर होता है.

घर में कपूर का धुंआ फैलाएं

सूर्य ग्रहण के बाद पूरे घर में कपूर जलाएं और घर के चारों ओर इसका धुआं फैलाएं. ग्रहण के बाद घर के मंदिर की सफाई करें और कपूर जलाएं. कपड़े से मूर्तियों को धीरे धीरे साफ करें. घी का दीपक जलाएं और धूप जलाकर पूरे घर में धुआं फैलाएं. नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.

सूर्य ग्रहण से पहले भोजन में तुलसी डालने का नियम

पके भोजन और पानी में ग्रहण से निकली नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले प्रवेश करती है. इसके बचाव के लिए उसमें तुलसी पत्ता डाला जाता है.

सूतक काल शुरू होने से पहले यानी सूतक लगने से पहले पके भोजन में, आचार या ऐसी ही रखी हुई खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दें.

तुलसी को भोजन, दूध, दही और पानी में डालें. भोजन न पकाएं और न खाएं. नहीं तो शरीर रोगों का शिकार हो सकता है.

आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्ते से भोजन में बैक्टीरिया नहीं बढ़ता है. इम्यून सिस्टम मजबूत हो पाता है.

वहीं, ग्रहण के बाद भोजन में डाला गया तुलसी का पत्ता सेवन करने से ग्रहण की नकारात्मकता दूर होती है.

