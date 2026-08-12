/Surya Grahan 2026: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग गया, जान लें ग्रहण काल में कौन से काम भूलकर भी न करें

12 अगस्त को यानी आज साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है. इस सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य चंद्रमा की कर्क राशि में संचरण कर रहा है. ग्रहण के समय चंद्रमा भी कर्क राशि में है. सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, 12 अगस्‍त 2026 की रात को 09 बजकर 04 मिनट पर लग चुका है जो अगले दिन यानी 13 अगस्त 2026 को सुबह 04 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगा. इस तरह ग्रहण काल करीब 7 घंटे का होगा जिसका पीक रात 11 बजकर 17 मिनट पर होगा.