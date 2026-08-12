/Surya Grahan 2026: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग गया, जान लें ग्रहण काल में कौन से काम भूलकर भी न करें

साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आज यानी 12 अगस्त को लग चुका है. ज्योतिषीय दृष्टि के अनुसार इस ग्रहण का विशेष महत्व है. वैसे तो ग्रहण से जुड़े कई नियम हैं लेकिन धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में कुछ कामों करने की सख्त मनाही है. साथ ही इस दौरान कुछ विशेष सावधानियां भी बरती जाती है. आइए इस लेख में जानें आज सूर्य ग्रहण कब से कब तक लगा रहेगा और ग्रहण काल में कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए.
12 अगस्त को यानी आज साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है. इस सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य चंद्रमा की कर्क राशि में संचरण कर रहा है. ग्रहण के समय चंद्रमा भी कर्क राशि में है. सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, 12 अगस्त 2026 की रात को 09 बजकर 04 मिनट पर लग चुका है जो अगले दिन यानी 13 अगस्त 2026 को सुबह 04 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगा. इस तरह ग्रहण काल करीब 7 घंटे का होगा जिसका पीक रात 11 बजकर 17 मिनट पर होगा.
सूर्य ग्रहण के दौरान रसोई से संबंधित कार्य न करें. विशेषकर खाना बनाने से बचना चाहिए.
गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान हाथ-पांव सीधा करके सो जाएं, इस दौरान कोई भी काम न करें.
ग्रहण के दौरान भूरकर भी सुई में धागा न डालें.
काटने और छीलने जैसा काम ग्रहण काल में करना वर्जित माना गया है.
छौंक और बघार लगाने जैसे काम ग्रहण के दौरान कतई न करें.
ग्रहण काल में मंदिर में पूजा पाठ न करें, दीपक न जालाएं. मन को शांत रखें और भगवान का ध्यान करें.
ग्रहण काल के दौरान अगर सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें तो इसे अति शुभ माना जाता है. जैसे- "ॐ ह्रां ह्रीं हौं स सूर्याय नम"
ध्यान दें यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा जिसके कारण इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा. वहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा विश्वभर की कुछ जगहों पर देखा जा सकेगा. ये जगहें हैं- ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और उत्तरी स्पेन. इन जगहों पर 2 मिनट के लिए दिन में अंधेरा छा जाएगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)