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गुड़ दही आलू... सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही शिवलिंग पर अर्पित करें ये 7 चीजें, मन को मिलेगी शांति और नहीं होगी कोई हानि!

Solar Eclipse 2026 Remedies: सूर्य ग्रहण के बाद फैली नकारात्मकता को दूर करने व शिव जी की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं. इन उपायों में से एक ये है कि ग्रहण समाप्त होते ही शिवलिंग पर 7 चीजें अर्पित करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 13, 2026, 04:00 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:00 AM IST
गुड़ दही आलू... सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही शिवलिंग पर अर्पित करें ये 7 चीजें, मन को मिलेगी शांति और नहीं होगी कोई हानि!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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