/गुड़ दही आलू... सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही शिवलिंग पर अर्पित करें ये 7 चीजें, मन को मिलेगी शांति और नहीं होगी कोई हानि!

Solar Eclipse 2026: इस साल हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगा यानी 12 अगस्त की रात साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा. इस सूर्य ग्रहण को भारत में देखा नहीं जाएगा लेकिन ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से ग्रहण लगना एक बड़ी घटना है. ऐसे में इससे जुड़े कुछ नियमों को जान लेना भी बहुत जरूरी है. ध्यान दें सूर्य ग्रहण एक नकारात्मक घटना है जिसमें सूर्य अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है. ग्रहण लगने से हर ओर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सक्रिय रहता है. ऐसे में जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान आदि के बाद शिवलिंग पर कुछ सामग्रियां जरूर चढ़ाएं ताकि शिव जी की कृपा से सभी नकारात्मकता का नाश हो सके. आइए जानें ग्रहण के बाद कौन सी 7 चीजें शिवलिंग पर चढ़ाएं.