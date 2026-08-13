/गुड़ दही आलू... सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही शिवलिंग पर अर्पित करें ये 7 चीजें, मन को मिलेगी शांति और नहीं होगी कोई हानि!

Solar Eclipse 2026: इस साल हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगा यानी 12 अगस्त की रात साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा. इस सूर्य ग्रहण को भारत में देखा नहीं जाएगा लेकिन ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से ग्रहण लगना एक बड़ी घटना है. ऐसे में इससे जुड़े कुछ नियमों को जान लेना भी बहुत जरूरी है. ध्यान दें सूर्य ग्रहण एक नकारात्मक घटना है जिसमें सूर्य अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है. ग्रहण लगने से हर ओर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सक्रिय रहता है. ऐसे में जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान आदि के बाद शिवलिंग पर कुछ सामग्रियां जरूर चढ़ाएं ताकि शिव जी की कृपा से सभी नकारात्मकता का नाश हो सके. आइए जानें ग्रहण के बाद कौन सी 7 चीजें शिवलिंग पर चढ़ाएं.
12 अगस्त की रात को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लग चुका है. भारतीय समयानुसार, 12 अगस्त 2026 की रात को 09:04 बजे सूर्य ग्रहण लगा है और आज 13 अगस्त 2026 की सुबह 04:25 बजे ग्रहण का समापन है. ग्रहण का पीक टाइम रात 11:17 बजे है. ध्यान दें इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जाएगा जिसके कारण सूतक काल भी यहां मान्य नहीं होगा.
सूर्य ग्रहण खत्म होते ही शिवलिंग पर दूध अर्पित करें. साथ में कुछ फूल भी चढ़ा दें. इस एक उपाय को करने से जीवन में सकारात्मकता आएगी और मन स्थिर रहेगा.
ग्रहण के खत्म होते ही स्नान आदि कर शिवालय जाएं और शिवलिंग पर आक के फूल अर्पित करें. इसके बाद भोलेबाबा के सामने बैठ जाएं और शिव चालीसा का पाठ करें. सभी तरह की नकारात्मकताएं दूर होंगी और हानि की संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी.
सूर्य ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद स्नान आदि करें और फिर शिवलिंग पर सच्चे मन से शहद अर्पित करें. ऐसा करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव खत्म होगा और भोलेनाथ से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा.
सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें. ग्रहण के दुष्प्रभाव से आने वाले संकटों का नाश होगा और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी.
ग्रहण के बाद शिवलिंग पर गुड़ अर्पित करें. वहीं अगर ग्रहण के बाद गुड़ का दान भी करें तो इस उपाय का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है. ग्रहण का अशुभ प्रभाव तो दूर होता ही है इसके साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता है. व्यक्ति की सोच में सकारात्मकता आती है.
सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद स्नान आदि करें और शिवलिंग पर दही अर्पित करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा तो समाप्त हो ही जाएगी इसके साथ ही मानसिक शांति भी बनी रहेगी. पारिवारिक कलह का नाश होगा और कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होगी.
सूर्य ग्रहण के बाद शिवलिंग पर आलू अर्पित करें. भोलेनाथ प्रसन्न होकर ग्रहण के सभी अशुभ प्रभावों का नाश करेंगे और विवाह के योग बनाएंगे. इस उपाय से जीवन में सुख-शांति भी आती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)