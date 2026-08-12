/Surya Grahan me Sona: सूर्य ग्रहण के समय होगी काली रात तो सोएं या नहीं? जान लें इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं

Surya Grahan 2026: इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण आज यानी 12 अगस्त को लगने जा रहा है. अमावस्या तिथि पर आज रात 09:04 बजे सूर्य ग्रहण लगेगा. हालांकि भारत में इस ग्रहण को नहीं देखा जाएगा जिसके कारण इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा. वैसे तो सूर्य ग्रहण जब लग रहा होगा तो भारत में रात होगी. ऐसे में एक सवाल मन में उठता है कि रात के समय लगने वाले इस सूर्य ग्रह के समय सोना सही है या गलत. इस बारे में धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और इसे लेकर नियम क्या कहते हैं? आइए इस बारे में जानें.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण या सूतक काल में सोना वर्जित बताया गया है. हालांकि, ग्रहण अगर रात के समय लगता है तब भी कुछ लोग धार्मिक नियमों का पालन करते हुए सोने से बचते हैं. इस दौरान ईश्वर का ध्यान करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं. कुछ लोगों को लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता है जैसे- बीमार, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए.
आज का ग्रहण लगते समय भारत में रात होगी. वहीं यह ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा. ऐसे में ग्रहण को लेकर भारत में सूतक काल और धार्मिक नियम नहीं मान्य होंगे. ऐसे में इस दिन सामान्य रूप से ग्रहण के दौरान भी सोया जा सकता है.
विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, सोने से शरीर पर इनका कोई भी हानिकारक या नकारात्मक प्रभाव पड़ने के प्रमाण नहीं मिलते हैं. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण के प्रभावों से सोने या जागने का सीधा संबंध नहीं है. ऐसे में अपनी सुविधा और स्वास्थ्य के अनुसार ग्रहण के समय जागते रहना या सोना पूरी तरह सुरक्षित है. सोने या जागने का निर्णय व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर कराता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)