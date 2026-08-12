Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Surya Grahan me Sona: सूर्य ग्रहण के समय होगी काली रात तो सोएं या नहीं? जान लें इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं

Surya Grahan me Sona: सूर्य ग्रहण के समय होगी काली रात तो सोएं या नहीं? जान लें इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं

Surya Grahan 2026 Niyam: आज यानी 11 अगस्त को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है. इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जाएगा. अब सवाल ये उठता है कि रात में लग रहे सूर्य ग्रहण के दौरान सोएं या नहीं, इस बारे में नियम क्या कहते हैं. आइए इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 12, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:03 PM IST
Surya Grahan me Sona: सूर्य ग्रहण के समय होगी काली रात तो सोएं या नहीं? जान लें इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इमरान अब हमारे बीच नहीं रहे... Dawn, GEO News, CNN में काम कर चुके पत्रकार का दावा
2
3
4
5