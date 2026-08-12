/Surya Grahan me Sona: सूर्य ग्रहण के समय होगी काली रात तो सोएं या नहीं? जान लें इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं

Surya Grahan 2026: इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण आज यानी 12 अगस्‍त को लगने जा रहा है. अमावस्या तिथि पर आज रात 09:04 बजे सूर्य ग्रहण लगेगा. हालांकि भारत में इस ग्रहण को नहीं देखा जाएगा जिसके कारण इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा. वैसे तो सूर्य ग्रहण जब लग रहा होगा तो भारत में रात होगी. ऐसे में एक सवाल मन में उठता है कि रात के समय लगने वाले इस सूर्य ग्रह के समय सोना सही है या गलत. इस बारे में धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और इसे लेकर नियम क्या कहते हैं? आइए इस बारे में जानें.