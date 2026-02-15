Advertisement
Surya Grahan 2026: महाशिवरात्रि के 48 घंटे बाद सूर्य ग्रहण का साया, निशिता काल की पूजा में भूलकर भी ना करें ये गलतियां

Surya Grahan after Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर्व के ठीक 48 घंटे बाद, 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. चूंकि महाशिवरात्रि पर निशिता काल सूतक काल के साए में रहेगा, ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दौरान किन गलितियों को करने से बचना चाहिए और इससे जुड़े खास नियम क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 15, 2026, 05:55 PM IST
Mahashivratri 2026 Nishita Kaal Puja Niyam: वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक, इस साल महाशिवरात्रि के ठीक 48 घंटे बाद सूर्य ग्रहण का संयोग बनने जा रहा है. हिंदू पंचांग के मुताबिक, फाल्गुन अमावस्या के दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा. इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 17 फरवरी को दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से होगी और इसका समापन शाम 7 बजकर 57 मिनट पर होगा. चूंकि, महाशिवरात्रि की निशिता काल सूतक के साए में रहेगा, ऐसे में लोगों के मन में दुविधा उत्पन्न हो रही है कि आखिर सूतक के साए में निशिता काल की पूजा की जा सकती है या नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के सूतक काल में पूजा-पाठ नहीं किए जाते. ऐसे में आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर निशिता काल की पूजा में किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और इस दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए.

ग्रहण से पहले की शिवरात्रि है खास

जब ग्रहण किसी बड़े त्यौहार के इतने करीब होता है, तो उसका सूक्ष्म प्रभाव काफी पहले से शुरू हो जाता है. 15 फरवरी की अर्धरात्रि को जब भक्त निशिता काल में भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, उस समय ब्रह्मांड में आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होगी. यह समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने का है. ग्रहण के पहले की यह शिवरात्रि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी. इस दौरान की गई मंत्र साधना न सिर्फ महादेव को प्रसन्न करेगी, बल्कि आने वाले सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से भी आपकी रक्षा करेगी.

निशिता काल की पूजा में ना करें ये गलतियां

ज्योतिषियों के अनुसार, ग्रहण का समय नजदीक कारण इस बार की शिवरात्रि पर कुछ विशेष सावधानियां हर किसी के लिए बेहद जरूरूी है. ऐसे में शिवरात्रि से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक भोजन और विचारों में सात्विकता बनाए रखें. इस दौरान तामसिक भोजन का सेवन आपके मानसिक असंतुलन को बढ़ा सकता है. ग्रहण के प्रभाव से मन में क्रोध या चिड़चिड़ापन आ सकता है. इससे बचने के लिए लगातार 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते रहें. इसके साथ ही व्रत का पारण विधि-विधान से करें. पारण के समय दान-पुण्य का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय किया गया दान अक्षय फलदायी और ग्रहों के दोष को शांत करने वाला होता है. निशिता काल की पूजा के दौरान मन में किसी के प्रति नकारात्मक भाव न लाएं. 

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण पर कब से शुरू हो जाएगा सूतक काल, जानें सही समय और इससे जुड़े जरूरी नियम

निशिता काल में रामबाण साबित होगा ये उपाय

शास्त्रों में उल्लेख है कि महादेव कालों के काल हैं और उनकी शरण में आने वाले भक्त पर ग्रहों के बुरे प्रभाव मुक्त हो जाता है. अगर आपकी कुंडली में शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या राहु-केतु का कष्ट है, तो इस महाशिवरात्रि पर किया गया रुद्राभिषेक आपके लिए रामबाण साबित होगा. इसके अलावा महाशिवरात्रि की रात जागरण और शिव चालीसा का पाठ करने से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ग्रहण की नकारात्मकता को सोख लेगी. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

surya grahan 2026

