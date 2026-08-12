/Surya Grahan 2026: ग्रहण समाप्त होते ही झटपट कर लें ये 4 काम, तभी दूर होगा ग्रहण का अशुभ प्रभाव!

Surya Grahan: ज्योतिष शास्त्र और सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण को एक बड़ी खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है. शास्त्रों के अनुसार, सूर्य ग्रहण काल में तो कई सावधानियां बरतनी ही चाहिए लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रहण के समाप्त होने के बाद भी कई जरूरी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो होता है. ग्रहण समाप्त होने के बाद कौन से 4 काम जरूर करें ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा न मिल सके साथ ही शारीरिक व मानसिक परेशानियां भी दूर रहें, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.