/Surya Grahan 2026: ग्रहण समाप्त होते ही झटपट कर लें ये 4 काम, तभी दूर होगा ग्रहण का अशुभ प्रभाव!

Surya Grahan: ज्योतिष शास्त्र और सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण को एक बड़ी खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है. शास्त्रों के अनुसार, सूर्य ग्रहण काल में तो कई सावधानियां बरतनी ही चाहिए लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रहण के समाप्त होने के बाद भी कई जरूरी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो होता है. ग्रहण समाप्त होने के बाद कौन से 4 काम जरूर करें ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा न मिल सके साथ ही शारीरिक व मानसिक परेशानियां भी दूर रहें, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहला काम यही करें कि स्नान करके खुद को शुद्ध कर लें. इसके बाद ही किसी भी तरह के दैनिक कार्य करें. मान्यता है कि ग्रहण काल में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है. ऐसे में ग्रहण खत्म होने पर स्नान आदि कर लें.
सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करें. विशेषकर वो महिलाएं जो गर्भवती हैं. इतना ही नहीं ग्रहण के दौरान या ग्रहण के तुरंत बाद किसी भी तरह का भारी शारीरिक श्रम न करें. इन बातों का ध्यान रखने से सकारात्मकता बनी रहेगी.
सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद मंदिर में प्रवेश न करें और न तो भगवान की प्रतिमा को छुएं. यहां तक कि ग्रहण के तुरंत बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श करना भी वर्जित है. ग्रहण समाप्त होते ही सबसे पहले मंदिर की सफाई करें और मूर्तियों को गंगाजल से स्नान कराएं या गंगाजल छिड़कें.
सूर्य ग्रहण से पहले अगर भूलवश भोजन में कुशा या तुलसी के पत्ते नहीं डाल पाएं हैं तो ऐसा भोजन न करें. ग्रहण के प्रभाव से यह भोजन अशुद्ध माना जाएगा. ऐसे में ग्रहण समाप्त होते ही ऐसे भोजन को जानवरों को खिला दें.
12 अगस्त को यानी आज साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लग चुका है. भारतीय समय के अनुसार, 12 अगस्त 2026 की रात को 09 बजकर 04 मिनट पर सूर्य ग्रहण लगा है और 13 अगस्त 2026 की सुबह 04 बजकर 25 मिनट पर इसका समापन होगा. ग्रहण का पीक रात 11 बजकर 17 मिनट पर होगा. ध्यान दें इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा. ऐसे में यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा. ऐसे में सामान्य दिनों की तरह सभी गतिविधियां की जा सकती हैं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)