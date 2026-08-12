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Surya Grahan 2026: ग्रहण समाप्त होते ही झटपट कर लें ये 4 काम, तभी दूर होगा ग्रहण का अशुभ प्रभाव!

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का हर ओर संचार हो जाता है. ऐसे में जैसे ही ग्रहण काल समाप्त हो जाए वैसे ही 4 काम कर लेने चाहिए ताकि ग्रहण का अशुभ प्रभाव दूर हो सके.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 12, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:05 PM IST
Surya Grahan 2026: ग्रहण समाप्त होते ही झटपट कर लें ये 4 काम, तभी दूर होगा ग्रहण का अशुभ प्रभाव!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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