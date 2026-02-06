Advertisement
Surya Grahan 2026: जीवन पर नहीं पड़ेगा सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव, इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर ग्रहों के राजा को करें प्रसन्न!

Surya Grahan 2026: जीवन पर नहीं पड़ेगा सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव, इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर ग्रहों के राजा को करें प्रसन्न!

Surya Grahan 2026: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण इसी महीने फरवरी में लगने वाला है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर सूर्य ग्रहण के दिन कुछ मंत्रों का जाप करें तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है. आइए इन मंत्रों को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 06, 2026, 08:43 PM IST
Surya Grahan 2026 Mantra
Surya Grahan 2026 Mantra

Surya Grahan 2026 Mantra: साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 लगेगा और इस दैरान सूर्य ग्रहण शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में लगेगा. धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण के समय कई नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तेज हो जाता है और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है. जिससे बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं. दरअसल, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की ऊर्जा क्षीण रहती है यही कारण है कि सूर्य ग्रहण के दिन दान, स्नान और विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है. आज की इस कड़ी में जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान किन मंत्रों का जाप करने से नकारात्मकता का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत रहेगी.

सूर्य बीज मंत्र
सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करने से कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति मजबूत होने लगती है और सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव दूर होने लगता है. इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का करियर सही दिशा में आगे बढ़ता है. पारिवारिक जीवन सुखमय होता है.
सूर्य बीज मंत्र 
ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।

सूर्यदेव के इस मंत्र का करें जाप
सूर्यदेव के तांत्रिक मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है. हड्डियों की दिक्कत, नेत्र, हृदय से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं. आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और जीवन के हर मोड़ पर लाभ के रास्ते खुलते हैं. कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. 
सूर्यदेव का तांत्रिक मंत्र 
ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।

यह मंत्र भी शक्तिशाली है
सूर्यदेव के वैदिक मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और बुरी ऊर्जा का जीवन में प्रवेश नहीं हो पाता है. इस मंत्र का जाप करने से हर काम के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और सूर्य ग्रहण का प्रभाव निष्क्रिय होता है.
सूर्यदेव का वैदिक मंत्र- 
ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च।
हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्।।

सूर्यदेव का सरल मंत्र: सूर्यदेव के इस सरल मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और मानसिक शांति मिलती है. सूर्यदेव का सरल मंत्र- ॐ सूर्याय नमः।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

