Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /सावन महीने में लग रहे 2 ग्रहण, दोनों दिन बहुत खास, कैसे मनेगा रक्षाबंधन और कैसे होगा पूजा-पाठ?

सावन महीने में लग रहे 2 ग्रहण, दोनों दिन बहुत खास, कैसे मनेगा रक्षाबंधन और कैसे होगा पूजा-पाठ?

Grahan 2026 Dates in India : साल 2026 के 2 ग्रहण लगना बाकी हैं. ये दोनों ग्रहण अगस्‍त महीने में लगने जा रहे हैं. खास बात यह भी ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सावन महीने की 2 अहम तारीखों में लगेंगे.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 27, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:59 PM IST
सावन महीने में लग रहे 2 ग्रहण, दोनों दिन बहुत खास, कैसे मनेगा रक्षाबंधन और कैसे होगा पूजा-पाठ?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सावन महीने में लग रहे 2 ग्रहण, दोनों दिन बहुत खास, कैसे मनेगा रक्षाबंधन?
grahan 20264 min ago
2
vellore golden temple5 min ago
3
Nainital latest news8 min ago
4
T20 records17 min ago
5
Telangana NEWS23 min ago