Amavasya Surya Grahan 21 September: हिंदू धर्म में अमावस्‍या को बहुत अहम माना गया है, यह तिथि पितरों को समर्पित है. चूंकि अभी पितृ पक्ष चल रहे हैं और इसका समापन आज अमावस्‍या के दिन होगा. ऐसे में यह सर्व पितृ अमावस्‍या और भी ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण मानी गई है. आज 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्‍या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है. साल 2025 के आखिरी ग्रहण का सर्व पितृ अमावस्‍या की रात को लगना बेहद अशुभ घटना है और ऐसे में इस रात ऐसे काम करने से बचने चाहिए, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं.

अमावस्‍या की रात ना करें ये काम

वैसे तो सभी अमावस्‍या तिथियों के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना चाहिए. ताकि संकटों-समस्‍याओं से बचाव हो सके. उस पर आज सर्व पितृ अमावस्‍या है और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्‍यान रखें, वरना ढेरों मुसीबतें आपके गले पड़ जाएंगी.

- अमावस्या की रात बाहर ना घूमें. गलती से भी किसी सुनसान जगह जाने, श्‍मशान घाट के आसपास से गुजरने की गलती ना करें.

- अमावस्‍या की रात अज्ञात व्यक्ति से कोई वस्तु लेने से बचें. कोई अशुद्ध कपड़ा, नींबू-मिर्च, सिंदूर आदि पर पैर ना रखें. क्‍योंकि इस रात बहुत तंत्र-मंत्र होते हैं.

- अमावस्‍या के दिन तामसिक भोजन ना करें. मांस-मदिरा का सेवन करना जीवन पर संकट ला सकता है.

- अमावस्‍या के दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे - गृह प्रवेश या मुंडन, नई चीजें खरीदना, विवाह संबंधी चर्चा करना वर्जित है.

- अमावस्‍या के दिन बाल-नाखन ना काटें. पेड़ ना काटें, किसी से बहस या विवाद ना करें.

- अमावस्‍या की रात को बाहर कपड़े ना छोड़ें. इस रात नकारात्‍मकता हावी रहती है. साथ ही सूर्य ग्रहण होने से निगेटिविटी ज्‍यादा रह सकती है.

- नकारात्‍मक या डरावनी फिल्‍में, शो ना देखें. यह आपको नकारात्‍मक बना सकती हैं. सोच सकारात्‍मक रखें और ईश्‍वर का स्‍मरण करें.

- घर में गंदगी न करें. घर को साफ-सुथरा रखें.

