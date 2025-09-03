Sarvapitri Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर लगेगा सूर्य ग्रहण, तर्पण और पिंडदान के लिए क्या है मुहूर्त और विधि, जानिए

Sarvapitri Amavasya 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 21 सितंबर को होगा. जिस दिन पितृ पक्ष का समापन होगा यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा. इस साल सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को है और उस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा. ऐसे में अधिकांश लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि आखिर सूर्य ग्रहण के साए में पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान कैसे होगा, क्योंकि शास्त्रों में ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते. चूंकि, पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना अनिवार्य माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के साए में सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध कैसे कर पाएंगे.

क्या है सूर्य ग्रहण का समय और सूतक काल?

सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 10.59 से देर रात 3.23 तक रहेगा, रात में लगने के कारण भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा. इसका मतलब है कि सर्व पितृ अमावस्या पर भारत में श्राद्ध कर्म करने वालों पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. सूतक न होने से पूरे दिन अमावस्या से जुड़े सभी धर्म-कर्म कर सकते हैं.

सर्व पितृ अमावस्या 2025 श्राद्ध मुहूर्त

सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए सुबह 11.50 से दोपहर 1.27 तक मुहूर्त है. इस दौरान आप पूर्वजों की बिना रुकावट पूजा कर सकते हैं. अमावस्या की शाम को पीपल की पूजा भी करें, इसके नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं, और सरोवर में दीपदान करें, इससे पितरों को अपने लोक लौटन में आसानी होती है.

सर्वपितृ अमावस्या का महत्व

इस दिन पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करने से पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं. ऐसा माना जाता है कि जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करते, उन्हें जीवन में पितृदोष के कारण कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इस दिन किया गया तर्पण और दान अक्षय फल देने वाला होता है.

पितरों का श्राद्ध कैसे करें?

सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें. इसके बाद घर के आंगन या पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें. फिर, पितरों का स्मरण करते हुए श्राद्ध संकल्प लें. अब, तिल, जल और कुश से अर्पण करके पितरों को आवाहन करें. ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र दान करें. कौए, गाय, कुत्ते और चींटियों को भी अन्न अर्पित करना शुभ माना जाता है.

तर्पण की विधि

तर्पण का अर्थ है- जल, तिल और कुश मिलाकर पितरों को अर्पण करना. पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठें. तांबे या पीतल के पात्र में जल लें और उसमें काले तिल, चावल और फूल डालें. “ॐ पितृभ्यः स्वधा” मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को धीरे-धीरे बहाएं. यह क्रिया पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करती है.

पिंडदान की विधि

पिंडदान सामान्य तौर पर गयाजी (बिहार) या किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है. पिंड बनाने के लिए चावल, जौ का आटा, तिल और घी का उपयोग किया जाता है. इन पिंडों को कुश पर रखकर पितरों को अर्पित किया जाता है. पंडित जी की देखरेख में “पिंड” जल में विसर्जित कर दिए जाते हैं. माना जाता है कि इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वे मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं.

सर्वपितृ अमावस्या के विशेष नियम

सर्वपितृ अमावस्या पर तामसिक भोजन, शराब, मांसाहार और व्यसन से बचना चाहिए.

ब्राह्मण, गरीब, गौ और जीव-जंतु की सेवा करनी चाहिए.

दान में अन्न, वस्त्र, तिल, लोहा, सोना और जौ देना शुभ माना जाता है.

