सूर्य ग्रहण के दौरान की गई 5 लापरवाही पड़ सकती है भारी! जानें गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या नहीं

Surya Grhana 2026 Precaution for Pregnant Lady: इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को यानी फाल्गुन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है. ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार के सूर्य ग्रहण पर गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 16, 2026, 05:42 PM IST
Surya Grhana 2026 Precaution: वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण का समय ऊर्जा के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है. खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए इस काल में सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे इसलिए क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव ना पड़े. वैसे तो ग्रहण को लेकर हर गर्भवती महिलाएं गर्भ में पल रहे शिशु को लेकर बहुत सतर्क रहती हैं, लेकिन कई बार जाने-अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है, जिससे गर्भस्थ शिशु की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. 

ग्रहण के दौरान क्या खाना चाहिए
 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके पका हुआ भोजन दूषित हो सकता है. ऐसे में सूर्य ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में भोजन करने से परहेज करना चाहिए. अगर ग्रहण काल में पका हुआ भोजन बचा रह जाए, तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए. इससे भोजन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है. 

नुकीली वस्तुओं का क्यों ना करें इस्तेमाल

सूर्य ग्रहण के दौरान सिलाई, कढ़ाई या काटने-छीलने जैसे कार्यों को पूरी तरह वर्जित माना गया है. सुई, चाकू, कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु का उपयोग इस समय नहीं करना चाहिए. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने का सीधा प्रभाव शिशु के अंगों पर पड़ सकता है.

ना निकलें घर से बाहर

ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का स्तर चरम पर होता है. गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे इस दौरान घर से बाहर न निकलें और न ही अपनी आंखों से सीधे ग्रहण को देखें. घर के भीतर रहकर भी खिड़कियों को मोटे पर्दों से ढंक देना चाहिए ताकि ग्रहण की किरणें भीतर न आ सकें.

ग्रहण काल में सोना क्यों नहीं चाहिए

मान्यता है कि ग्रहण काल में सोने से आलस्य और नकारात्मकता बढ़ती है. इस समय को सोने के बजाय मंत्रों के जाप या धार्मिक पुस्तकों के पाठ में लगाना चाहिए. इस दौरान अपने ईष्ट देव का स्मरण करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है और शिशु के आसपास एक सुरक्षा कवच बना रहता है. 

ग्रहण की समाप्ति पर नहाना क्यों है जरूरी

ग्रहण काल के दौरान स्नान करना वर्जित माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण लगने से पहले या ग्रहण पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही स्नान करना शुभ होता है. ऐसे में गर्भवती महिलाएं ग्रहण खत्म होने के बाद शुद्ध जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें.

ग्रहण के दौरान गर्भवलती महिलाएं क्या करें

शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्य ग्रहण से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना उनके लिए जरूरी माना गया है. चूंकि, ग्रहण के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे का विशेष ख्याल रखना जरूरी होता है. ऐसे में गर्भवती महिलाओं को पूरे ग्रहण काल में संतान गोपाल मंत्र का जाप करें. मान्यता है कि ग्रहण के दौरान अगर गर्भवती महिलाओं इस मंत्र का जाप करती हैं, तो उनके गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ रहता है. 

संतान गोपाल मंत्र

"ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत:"

सूर्य ग्रहण 2026 टाइमिंग और सूतक काल

  • ग्रहण की तारीख- 17 फरवरी 2026 (फाल्गुन अमावस्या)
  • ग्रहण शुरू होने का समय- दोपहर 3 बजकर 26 मिनट 
  • ग्रहण समाप्त होने का समय- शाम 7 बजकर 57 मिनट 
  • ग्रहण का सूतक काल- सूर्य ग्रहण का सूतक काल 17 फरवरी को तड़के 3 बजकर 26 मिनट से 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

surya grhana 2026

