Ratn Shastra: कुंडली में है सूर्य, गुरु, शुक्र या शनि की महादशा! पहन लें ये रत्न, कष्टों से मिलेगी राहत

Mahadasha Gemstone: जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान दुख, बाधाओं और कठिनाइयों से घिर जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसका एक बड़ा कारण जन्म कुंडली में ग्रहों का अशुभ प्रभाव होता है. रत्न शास्त्र में बताया गया है कि विशेष ग्रहों की महादशा या प्रतिकूल स्थिति से राहत पाने के लिए उपयुक्त रत्न धारण करना लाभकारी हो सकता है. हालांकि, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए रत्न पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना आवश्यक है. आइए जानते हैं कि किस ग्रह की महादशा में कौन-सा रत्न शुभ फल दे सकता है.

शनि की महादशा

जिनकी कुंडली में शनि प्रतिकूल स्थिति में हों, वे नीलम रत्न धारण कर सकते हैं. इसे शनिवार के दिन मध्यमा (मिडल फिंगर) में पहनना शुभ माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शुक्र की महादशा

यदि शुक्र ग्रह बाधा या कष्ट दे रहा हो, तो शुक्रवार के दिन मध्यमा उंगली में हीरा पहनना लाभदायक होता है. यह रत्न जीवन में सुख-समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करता है.

गुरु की महादशा

गुरु (बृहस्पति) की प्रतिकूल महादशा में गुरुवार के दिन तर्जनी (इंडेक्स फिंगर) में पुखराज धारण करना शुभ रहता है. इससे ज्ञान, समृद्धि और खुशहाली आती है.

बुध की महादशा

कुंडली में बुध की महादशा होने पर बुधवार के दिन कनिष्ठिका (लिटिल फिंगर) में पन्ना पहनना चाहिए. यह रत्न बुद्धि, व्यापार और नौकरी में सफलता दिलाने में सहायक माना जाता है.

यह भी पढ़ें: कौन पहन सकता है केतु का रत्न लहसुनिया, किसे नहीं करना चाहिए धारण, जानिए

मंगल की महादशा

मंगल के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए मंगलवार के दिन रिंग फिंगर में मूंगा धारण करना शुभ होता है. यह साहस, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को मजबूत करता है.

सूर्य की महादशा

जिन जातकों पर सूर्य की प्रतिकूल महादशा चल रही हो, उन्हें रविवार के दिन रिंग फिंगर में माणिक्य पहनना चाहिए. यह रत्न आत्मबल, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है.

चंद्रमा की महादशा

चंद्रमा की अशुभ महादशा में सोमवार के दिन अनामिका या कनिष्ठिका में मोती धारण करना लाभकारी होता है. यह मानसिक शांति, स्थिरता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक माना जाता है.

राहु-केतु की महादशा

राहु या केतु के प्रभाव से पीड़ित जातक शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में गोमेद पहन सकते हैं. यह रत्न नकारात्मक ऊर्जा को कम करके जीवन में स्थिरता लाने में मदद करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)