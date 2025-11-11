Advertisement
Astro Tips: सूर्योदय के समय अर्घ्य देने की क्या है सही विधि, जानें सूर्यदेव के शक्तिशाली मंत्र!

Surya Arghya Vidhi: हिंदू धर्म में सूर्य को साक्षात देवता के रूप में पूजा जाता है. सूर्यदेव को अर्ध्य देने से व्यक्तित्व में निखार आता है और किस्मत तेज होती है. आइए जानें सुबह के समय सूर्य को कैसे अर्घ्य दे और किन मंत्रों का जाप करें.

Nov 11, 2025, 03:05 PM IST
Surya arghya vidhi
Surya arghya vidhi

Surya Arghya Vidhi: हिंदू धर्म में सूर्य देवता साक्षात देवता के रूप में पूजे जाते हैं. पुराने समय से ही सूर्यदेव को जल चढ़ाने का विधान चला आ रहा है. सूर्यदेव आत्मा, पिता, यश , प्रसिद्धी और मान सम्मान के कारक हैं. ऐसे जब कोई जातक सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करता है और उन्हें सूर्योदय के समय अर्घ्य अर्पित करता है तो उसके पिता की तबियत अच्छी रहती है. खुद उस जातक का सम्मान धन संपत्ति यश में वृद्धि होती है. जातक की करियर संबंधी दिक्कतें भी दूर होने लगती हैं. आइए इस कड़ी में जानें सूर्य देव को अर्घ्य देने की विधि और मंत्र.

सूर्य को जल अर्पित करने की विधि  
सूर्यदेव को अर्घ्य देने से पहले नहा लें और साफ कपड़ा पहनें. 
सूर्यदेव को अर्घ्य सूर्योदय के समय ही दें.
सूर्यदेव को अर्घ्य हमेशा तांबे के लोटे से ही दें.
अर्घ्य के जल में लाल फूल, कुमकुम और चावल डाले और इसी जल को अर्पित करें. 
जल की गिरती धार के साथ सूर्यदेव के दर्शन करते रहें.
अर्घ्य देते समय सूर्यदेव की किरणों देखना अति शुभ होता है.
सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय सूर्यदेव के शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें.
सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय अपना मुख पूर्व दिशा में रखें.

सूर्य को अर्घ्य देते समय इन बातों का रखें ध्यान
सूर्यदेव के समय सूर्यदेव को जल से अर्घ्य देने का एक समय निर्धारित करें और उसी समय के आस पास सूर्य के निकते ही अर्घ्य दे दें. सूर्यदेव को बासी जल से अर्घ्य न दें. इससे आपका सम्मान कम होगा. अर्घ्य देते समय सूर्यदेव के जिस भी मंत्र का जाप करें सही सही उसका उच्चारण करें. ध्यान रहे की सूर्य को अर्घ्य देते समय जूते-चप्पल न पहनें. सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल ऐसे चढ़ाएंगी पैर में वह जल न लगे.

सूर्य के जल चढ़ाने के फायदे
धार्मिक मान्यता है कि जो भी जातर नियमित रूप से हर दिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं उनका सम्मान बढ़ता है. व्यक्ति के तरक्की के रास्ते खुलते हैं और धन की दिक्कत दूर होती है. किस्मत चमकती है और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है. मानसिक तनाव दूर करने के लिए भी कई जातक सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और उनके सामने सूर्य नमस्कार करते हैं.

सूर्य देव के शक्तिशाली मंत्र
ॐ घृणिं सूर्य्य: आदित्य:
ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा
ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपयेमां भक्त्या, गृहाणार्घय दिवाकर:
ॐ ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ॐ 
ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः 
ॐ सूर्याय नम: 
ॐ घृणि सूर्याय नम: 
ॐ भास्कराय नमः 
ॐ अर्काय नमः 
ॐ सवित्रे नमः

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

