Surya Puja: ज्येष्ठ माह का एक-एक रविवार महत्वपूर्ण, इस विधि से उगते सूर्य की पूजा कर पाएं आरोग्य शरीर और लंबी आयु का आशीर्वाद!

Surya Puja Ke Niyam: हिंदू पंचांग का तीसरा महीना ज्येष्ठ माह सबसे गर्म महीना होता है. इस माह में तपती धूप पड़ती है. यह माह भगवान सूर्य नारायण की उपासना के लिए समर्पित है. मान्यता है कि ज्येष्ठ माह में सूर्य देव अपनी पूर्ण शक्ति में उगते हैं ऐसे में जब उनकी आराधना की जाती है तो उनके तेज से व्यक्तित्व में एक प्रकार का तेज और निखार आता है. शरीर आरोग्य रहता है और यश की प्राप्ति होती है. इस महीने हर एक रविवार को सूर्यदेव के निमित्त व्रत का संकल्प करने व उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आयु वृद्धि का वरदान प्राप्त होता है. आइए इस लेख में जानें कि ज्येष्ठ माह में किस विधि से सूर्यदेव की उपासना करें ताकि उनकी कृपा प्राप्त हो सके.

कैसे करें ज्येष्ठ महीने के रविवार को सूर्य पूजा

ज्येष्ठ महीने की शुरुआत होती है तो गर्मी बढ़ जाती है. ध्यान दें ज्येष्ठ महीने में भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने का विशेष महत्व है. इस महीने के रविवार को उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने से पुरानी बीमारी भी दूर होने लगती है. रविवार के दिन व्रत रखने से आयु वृद्धि भी होती है. आइए जानें ज्येष्ठ माह में किस विधि से सूर्यदेव की पूजा करें.

सूर्य पूजा विधि

रविवार के दिन सुबह जाग जाएं और स्नान आदि कर लें.

लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनें

अब सूर्योदय होते ही सूर्यदेव को अर्घ्य दें.

अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल ले और उसमें लाल चंदन, लाल फूल डालें. अक्षत और गेहूं के दाने डालें.

ऊँ घृणि: सूर्याय नम: मंत्र का जाप करें और जल अर्पित करें.

ध्यान रहे जल की धारा से सूर्यदेव को देखते रहें.

अब भगवान सूर्य को प्रणाम करें.

अब सूर्यदेव की ओर मुख करके बैठें और उनके 12 नामों का जाप करें.

सूर्यदेव को भोग में गुड़ चढ़ाएं और आखिर में सूर्यदेव की आरती कर पूजा संपन्न करें.

अब भूल चूक के लिए क्षमा मांगे.

इच्छा हो तो सूर्यदेव का ध्यान करते हुए रविवार के व्रत का संकल्प करें.

ज्येष्ठा माह में रविवार का व्रत रखने का नियम

ज्येष्ठ महीने के रविवार का व्रत रख रहे हैं तो कुछ नियमों का ध्यान रखें. इस दिन व्रत रख रहे हैं तो सुबह सूर्य उपासना कर सूर्यदेव का ध्यान जरूर करें. नमक का सेवन बिल्कुल न करें. फलाहार करें. तांबे के बर्तन में रखा पानी पीएं. अगले दिन सोमवार को व्रत का पारण करें.

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ज्येष्ठ माह के रविवार को करें ये उपाय

रविवार के दिन उगते सूर्य के सामने बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आत्विश्वास बढ़ता है और पिता के स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है.

जल में लाल फूल, रोली और गुड़ डालकर उसी जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दें. इस एक आसान उपाय से पितृ दोष व नेत्र रोग से राहत मिलेगी.

ज्येष्ठ माह में सूर्योदय से कुछ पल पहले गंगास्नान कर उगते सूर्य की पूजा करें. घर में समृद्धि आएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

ज्येष्ठ माह के रविवार के दिन जलदान करने से यज्ञ करने जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है.

जरूरतमंदों में भोजन, कपड़े या जरूर सामान का दान करें.

ज्येष्ठ माह के किसी भी दिन गाय की सेवा करें और पशु-पक्षियों के लिए पानी रखें.

इस माह में राहगिरों को छाता और जूते-चप्पल का दान करना अति शुभ होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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