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Surya Puja Tips: सुबह ही नहीं, शाम की सूर्य पूजा का भी होता है बड़ा फायदा, कर्ज मुक्ति और सम्मान प्राप्ति के लिए इस विधि से करें उपासना!

Surya Puja Tips: सूर्य देव की पूजा सिर्फ सुबह के समय ही नहीं होती बल्कि शाम के समय में भी पूरे विधि-विधान से सूर्य देव की पूजा की जा सकती है. इस लेख में जानेंगे कि शाम के समय सूर्य पूजा करने की विधि, नियम और लाभ के बारे में जानेंगे.)

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 17, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:14 PM IST
Surya Puja Tips: सुबह ही नहीं, शाम की सूर्य पूजा का भी होता है बड़ा फायदा, कर्ज मुक्ति और सम्मान प्राप्ति के लिए इस विधि से करें उपासना!
Image Credit: Surya Puja

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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