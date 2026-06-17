Surya Dev Worship on Sunday: सनातन धर्म में सूर्य केवल ग्रहों का राजा नहीं है बल्की सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है. पंच देवता में सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष दिखते हैं. वैसे तो रविवार का दिन सूर्य देव की उपासना के लिए समर्पित है लेकिन अगर हर दिन सूर्य देव की पूजा विधि-विधान के साथ की जाए तो सूर्य देव की कृपा जीवन पर बनी रहती है.
सूर्य देव की विशेष कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, उसकी नेतृत्व क्षमता बेहतर होती है और व्यक्ति राजा के जैसे जीवन जीता है. वैसे तो सूर्य देव की पूजा के लिए सूर्योदय के समय को सबसे उत्तम माना जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाम के समय सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति को यश-पुण्य, सुख-सौभाग्य के साथ ही सम्मान की प्राप्ति होती है. वहीं, शाम के समय यानी संध्यावंदन या प्रदोष काल में सूर्य देव की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. शरीर के रोग दोष दूर होते हैं. सुबह और शाम के समय जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसके ऊपर से भारी से भरी कर्ज भी ऊतर सकता है.
शाम के समय सूर्य पूजा के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. कुछ नियम और विधि का भी विशेष ध्यान रखना होता है. आइए उन नियमों और विधि को जान लें.
सूर्यास्त से पहले स्नान करें और फिर सफेद या लाल रंग के साफ कपड़े पहनें.
अब अपना मुख पश्चिम दिशा में रखें या उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण की ओर रखें.
अब पूजा सामग्री को एकत्र करें. जैसे- एक तांबे का लोटा, कुमकुम, अक्षत और लाल फूल.
लोटे में जल लें और सभी सामग्री को जल में डाल दें.
अब सूर्य मंत्र का उच्चारण करें और फिर जल सूर्यदेव को अर्पित कर दें.
अर्घ्य देते समय मन ही मन में अपनी मनोकामना को दोहराएं.
शाम के समय सूर्य देव को जिस जल से अर्घ्य दे रहे हैं उसमें गुड़ या रोली भी मिला सकते हैं.
शाम को सूर्य पूजा और अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि गिरता हुआ जल न तो आपके पैरों पर पड़े और न तो पैरो के नीचे आए.
सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के बाद धूप या घी का दीपक जरूर जलाएं और सूर्य आरती करें.
घर के बाहर अर्घ्य दे रहे हैं तो इसका ध्यान रखें कि बचा जल पौधे में डालें या साफ जगह पर डालें . न की नाली में डालें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)