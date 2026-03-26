Advertisement
trendingNow13154976
Hindi Newsधर्मSwaminarayan Jayanti 2026: कौन हैं नीकलंठ वर्णी? अक्षरधाम मंदिर में क्यों स्थापित की गई उनकी 108 फीट की प्रतिमा

Swaminarayan Jayanti 2026: कौन हैं नीकलंठ वर्णी? अक्षरधाम मंदिर में क्यों स्थापित की गई उनकी 108 फीट की प्रतिमा

Who is Neelkanth Varni: देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद अधरधाम मंदिर में नीलकंठ वर्णी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर अक्षरधाम मंदिर में उनकी प्रतिमा क्यों स्थापित की गई और उनका भगवान स्वामी नारायण से क्या खास कनेक्शन है. अगर, आप भी इस बात के अनजान हैं, तो अभी जान लीजिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Swaminarayan Jayanti 2026: कौन हैं नीकलंठ वर्णी? अक्षरधाम मंदिर में क्यों स्थापित की गई उनकी 108 फीट की प्रतिमा

Swaminarayan Jayanti 2026: देश की राजधानी दिल्ली के मशहूर अक्षरधाम मंदिर में आज यानी 26 मार्च 2026 को श्री नीलकंठ वर्णी की 108 फीट ऊंची मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की गई. देश-दुनिया के सभी अक्षरधाम मंदिरों में भगवान स्वामी नारायण की प्रतिमा स्थापित हैं. जहां दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में जिन नीलकंठ वर्णी की प्रतिमा स्थापित की गई है, वे आखिर हैं कौन?  दरअसल अधिकांश लोगों को यह नहीं पता है कि आखिर नीलकंठ वर्णी कौन हैं और उनका स्वामी नारायण के क्या कनेक्शन है. ऐसे में अगर आप भी अब तक इस बात से अनजान हैं तो आइए जानते हैं कि आखिर नीलकंठ वर्णी कौन हैं, उनका स्वामी नारायण से क्या कनेक्शन है और अक्षरधाम मंदिर में उनकी प्रतिमा क्यों स्थापित की गई.

कहां हुआ था नीलकंठ वर्णी का जन्म, क्यों छोड़ दिया था परिवार

मान्यताओं के अनुसार, भगवान स्वामी नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के छपिया में हुआ था. बचपन में उन्हें लोग धनश्याम पाण्डेय के नाम से जानते थे. कहते हैं कि जब वे 11 साल के थे, तभी अपने घर और माता-पिता का त्याग कर दिया था. घर-परिवार का त्याग करते वक्त उन्होंने अपने पास सिर्फ एक कमंडल, एक माला और एक धार्मिक पुस्तक को साथ में रखा. उनके इसी वैराग्य स्वरूप को नीलकंठ वर्णी नाम दिया गया. जब वे किशोरावस्था में आए तो लोग उन्हें इसी त्याग की वजह से नीलकंठ वर्णी कहने लगे. 

7 साल तक की आध्यात्मिक यात्रा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान नीलकंठ वर्णी 11 से 18 वर्ष की आयु तक पूरे भारत की नंगे पांव यात्रा की. कहते हैं कि उन्होंने हिमालय कंदराओं में सिर्फ एक पैर पर खड़ा होकर योग साधना की थी. आध्यात्मिक यात्रा के क्रम में वे कन्याकुमारी से मानसरोवर और गुजरात से जगन्नाथ पुरी तक गए. इस महान यात्रा के दौरान उन्होंने योगियों से योग सीखा और कई आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किया. भगवान नीलकंठ वर्णी की इस आध्यात्मिक यात्रा को कल्याण यात्रा का नाम दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

नीलकंठ वर्णी  कैसे बने स्वामीनारायण

कहते हैं कि भगवान नीलकंठ वर्णी अपनी लंबी यात्रा के आखिरी पड़ाव में गुजरात के लोज गांव पहुंचे. जहां उनकी मुलाकात रामानंद स्वामी के शिष्यों से हुई. इस दौरान रामानंद स्वामी ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान लिया और उन्हें दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद स्वामी रखा. बाद में जब सहजानंद स्वामी ने स्वमी संप्रदाय की कमान संभावी तो लोगों को स्वामीनारायण का महामंत्र प्रदान किया. कहते हैं कि तभी से नीलकंठ वर्णी पूरी दुनिया में स्वामी नारायण के नाम से पूजे जाने लगे.

यह भी पढ़ें: सिर्फ तिजोरी ही नहीं, दक्षिण दिशा में रखें ये 5 चीजें; रातों-रात बदल सकती है घर की आर्थिक स्थिति!

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Swaminarayan Jayanti 2026

Trending news

श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
Gujarat
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
Punjab news
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
israel iran war
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
Air India A350 aircraft
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
Fuel crisis
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
Tamil Nadu Election 2026
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन
jammu kashmir news
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन