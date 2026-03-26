Swaminarayan Jayanti 2026: कौन हैं नीकलंठ वर्णी? अक्षरधाम मंदिर में क्यों स्थापित की गई उनकी 108 फीट की प्रतिमा

Swaminarayan Jayanti 2026: देश की राजधानी दिल्ली के मशहूर अक्षरधाम मंदिर में आज यानी 26 मार्च 2026 को श्री नीलकंठ वर्णी की 108 फीट ऊंची मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की गई. देश-दुनिया के सभी अक्षरधाम मंदिरों में भगवान स्वामी नारायण की प्रतिमा स्थापित हैं. जहां दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में जिन नीलकंठ वर्णी की प्रतिमा स्थापित की गई है, वे आखिर हैं कौन? दरअसल अधिकांश लोगों को यह नहीं पता है कि आखिर नीलकंठ वर्णी कौन हैं और उनका स्वामी नारायण के क्या कनेक्शन है. ऐसे में अगर आप भी अब तक इस बात से अनजान हैं तो आइए जानते हैं कि आखिर नीलकंठ वर्णी कौन हैं, उनका स्वामी नारायण से क्या कनेक्शन है और अक्षरधाम मंदिर में उनकी प्रतिमा क्यों स्थापित की गई.

कहां हुआ था नीलकंठ वर्णी का जन्म, क्यों छोड़ दिया था परिवार

मान्यताओं के अनुसार, भगवान स्वामी नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के छपिया में हुआ था. बचपन में उन्हें लोग धनश्याम पाण्डेय के नाम से जानते थे. कहते हैं कि जब वे 11 साल के थे, तभी अपने घर और माता-पिता का त्याग कर दिया था. घर-परिवार का त्याग करते वक्त उन्होंने अपने पास सिर्फ एक कमंडल, एक माला और एक धार्मिक पुस्तक को साथ में रखा. उनके इसी वैराग्य स्वरूप को नीलकंठ वर्णी नाम दिया गया. जब वे किशोरावस्था में आए तो लोग उन्हें इसी त्याग की वजह से नीलकंठ वर्णी कहने लगे.

7 साल तक की आध्यात्मिक यात्रा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान नीलकंठ वर्णी 11 से 18 वर्ष की आयु तक पूरे भारत की नंगे पांव यात्रा की. कहते हैं कि उन्होंने हिमालय कंदराओं में सिर्फ एक पैर पर खड़ा होकर योग साधना की थी. आध्यात्मिक यात्रा के क्रम में वे कन्याकुमारी से मानसरोवर और गुजरात से जगन्नाथ पुरी तक गए. इस महान यात्रा के दौरान उन्होंने योगियों से योग सीखा और कई आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किया. भगवान नीलकंठ वर्णी की इस आध्यात्मिक यात्रा को कल्याण यात्रा का नाम दिया गया.

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नीलकंठ वर्णी कैसे बने स्वामीनारायण

कहते हैं कि भगवान नीलकंठ वर्णी अपनी लंबी यात्रा के आखिरी पड़ाव में गुजरात के लोज गांव पहुंचे. जहां उनकी मुलाकात रामानंद स्वामी के शिष्यों से हुई. इस दौरान रामानंद स्वामी ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान लिया और उन्हें दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद स्वामी रखा. बाद में जब सहजानंद स्वामी ने स्वमी संप्रदाय की कमान संभावी तो लोगों को स्वामीनारायण का महामंत्र प्रदान किया. कहते हैं कि तभी से नीलकंठ वर्णी पूरी दुनिया में स्वामी नारायण के नाम से पूजे जाने लगे.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)