Swapna Shastra: सपने में बार बार दिख रही है छिपकली? जानिए परेशानियों का अंत होगा या घेर लेगी आर्थिक तंगी

Sapne Me Chipkali Dekhna Shubh Ya Ashubh: नींद में सोते हुए हम जो सपने देखते है उनके कोई न कोई संकेत जरूर होते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपनों के शुभ तो कुछ सपनों के अशुभ संकेत होते हैं. सपने का मतलब समझकर भविष्य की संभावित अशुभ घटनाओं को लेकर सतर्क हुआ जा सकता है. इस कड़ी में हम छिपकली से जुड़े सपनों के बारे में जानेंगे. छिपकली से जुड़े कौन से सपने शुभ और कौन से सपने अशुभ संकेत देते हैं.

छिपकली से जुड़े सपने और उनका मतलब

छिपकली को घर में घुसते देखना

सपने में छिपकली को अपने घर में घुसते हुए देखना संकेत देता है कि व्यक्ति के घर पर कोई बड़ा संकट आ सकता है. यह एक अशुभ सपना है.

छिपकली को मारते देखना

सपने में खुदको छिपकली को मारते देखना शुभ सपना है जिसका मतलब है कि व्यक्ति की सभी परेशानियों का जल्द ही अंत होने वाला है.

छिपकली को कीड़े-मकोड़े खाते देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में छिपकली को कीड़े-मकोड़े खाते या उन पर छपटते देखना अशुभ संकेत देता है. इस सपने का संकेत है कि व्यक्ति को जल्द ही आर्थिक तंगी घेर सकती है. ऐसे में व्यक्ति को अपने धन को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए.

छिपकली के बच्चे देखना

सपने में बार बार छिपकली के बच्चे देखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार एक अशुभ सपना है जिसका मतलब है कि व्यक्ति के काम में एक साथ कई बाधाएं आ सकती है. ऐसे में काम को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए.

छिपकली को भगाते देखना

वहीं सपने में खुद को छिपकली से डरते देखना, छिपकली को भगाते देखना, छिपकली को मारते देखना एक शुभ सपना है जिसका अर्थ है कि जल्द ही सभी समस्याओं के अंत होने के रास्ते खुलेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

