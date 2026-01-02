Advertisement
trendingNow13061348
Hindi Newsधर्मSwapna Shastra: सपने में बार बार दिख रही है छिपकली? जानिए परेशानियों का अंत होगा या घेर लेगी आर्थिक तंगी

Swapna Shastra: सपने में बार बार दिख रही है छिपकली? जानिए परेशानियों का अंत होगा या घेर लेगी आर्थिक तंगी

Dream Interpretation Of Lizard in Hindi: सपने में बार बार छिपकली दिख रही है तो ऐसा होना शुभ या अशुभ, छिपकली के सपने आने का क्या मतलब हो सकता है? इस बारे में हम विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dream Interpretation Of Lizard
Dream Interpretation Of Lizard

Sapne Me Chipkali Dekhna Shubh Ya Ashubh: नींद में सोते हुए हम जो सपने देखते है उनके कोई न कोई संकेत जरूर होते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपनों के शुभ तो कुछ सपनों के अशुभ संकेत होते हैं. सपने का मतलब समझकर भविष्य की संभावित अशुभ घटनाओं को लेकर सतर्क हुआ जा सकता है. इस कड़ी में हम छिपकली से जुड़े सपनों के बारे में जानेंगे. छिपकली से जुड़े कौन से सपने शुभ और कौन से सपने अशुभ संकेत देते हैं.

छिपकली से जुड़े सपने और उनका मतलब
छिपकली को घर में घुसते देखना
सपने में छिपकली को अपने घर में घुसते हुए देखना संकेत देता है कि व्यक्ति के घर पर कोई बड़ा संकट आ सकता है. यह एक अशुभ सपना है.

छिपकली को मारते देखना
सपने में खुदको छिपकली को मारते देखना शुभ सपना है जिसका मतलब है कि व्यक्ति की सभी परेशानियों का जल्द ही अंत होने वाला है. 

Add Zee News as a Preferred Source

छिपकली को कीड़े-मकोड़े खाते देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में छिपकली को कीड़े-मकोड़े खाते या उन पर छपटते देखना अशुभ संकेत देता है. इस सपने का संकेत है कि व्यक्ति को जल्द ही आर्थिक तंगी घेर सकती है. ऐसे में व्यक्ति को अपने धन को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए.

छिपकली के बच्चे देखना
सपने में बार बार छिपकली के बच्चे देखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार एक अशुभ सपना है जिसका मतलब है कि व्यक्ति के काम में एक साथ कई बाधाएं आ सकती है. ऐसे में काम को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए. 

छिपकली को भगाते देखना
वहीं सपने में खुद को छिपकली से डरते देखना, छिपकली को भगाते देखना, छिपकली को मारते देखना एक शुभ सपना है जिसका अर्थ है कि जल्द ही सभी समस्याओं के अंत होने के रास्ते खुलेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Palmistry: व्यक्ति की कामयाबी का हिसाब किताब रखता है हथेली का यह पर्वत, खोलता है भविष्य के कई राज!

और पढ़ें- Uttara Phalguni: कैसे होते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग, अनुशासित रहने वाले इन जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Swapan Shastra

Trending news

'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
Maharashtra
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
bengaluru news
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
Mannathu Padmanabhan
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
Mithun Chakraborty
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
jammu kashmir news
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल