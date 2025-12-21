Advertisement
Swapn Shastra: अगर सपने में दिखती हैं ये 7 चीजें, तो समझ लें शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन

Swapn Shastra: अगर सपने में दिखती हैं ये 7 चीजें, तो समझ लें शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन

Swapn Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने जीवन में आने वाले संकटों को दर्शाते हैं, जबकि कुछ अच्छे दिन आने का पूर्व संकेत देते हैं. आइए जानते हैं उन 7 स्वप्नों के बारे में, जो ये दर्शाते हैं कि बहुत जल्द सुनहरे दिन आने वाले हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:10 PM IST
Swapn Shastra: अगर सपने में दिखती हैं ये 7 चीजें, तो समझ लें शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन

Swapn Shastra: सपनों की दुनिया रहस्यों से भरी है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हर सपना हमारे भविष्य की किसी न किसी घटना का पूर्व संकेत देता है. अक्सर जब व्यक्ति मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, तो उसका मन अशांत रहता है, लेकिन प्रकृति सपनों के माध्यम से उसे आने वाले बेहतर समय के संकेत देने लगती है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, रात को दिखने वाले 7 सपने भविष्य को लेकर गहरा संकेत देते हैं. ऐसे में अगर 7 तरह के सपने आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से दुखों का अंधेरा छंटने वाला है और सुख-समृद्धि का सूर्योदय निकट है. आइए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार उन 7 स्वप्नों और उससे मिलने वाले संकेतों के बारे में जानते हैं.

साफ पानी या झरना देखना

पानी को जीवन और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है. अगर आप सपने में साफ नदी, शांत झील या पहाड़ों से गिरता हुआ झरना देखते हैं, तो यह मानसिक शांति का संकेत है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, साफ पानी यह दर्शाता है कि आपके जीवन की नकारात्मकता धुलने वाली है और जल्द ही कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है.

सूर्योदय या चारों ओर फैला प्रकाश

अंधेरे के बाद सूरज का निकलना नई उम्मीद का प्रतीक है. सपने में उगते हुए सूरज को देखना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी सभी परेशानियों का अंत होने वाला है. यह सपना करियर में उन्नति और रोगों से मुक्ति का भी सूचक माना जाता है.

मंदिर और देवी-देवताओं के दर्शन

यदि सपने में आपको कोई प्राचीन मंदिर, पूजा-अर्चना या किसी इष्ट देव की प्रतिमा दिखाई देती है, तो इसका अर्थ है कि आप पर ईश्वरीय कृपा होने वाली है. यह सपना आत्मिक बल बढ़ने और कठिन समय में दैवीय सहायता मिलने का संकेत देता है.

खुद को आकाश में उड़ते देखना

कई बार हम सपने में खुद को पक्षियों की तरह उड़ते हुए पाते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यह इस बात का प्रतीक है कि आप जल्द ही उन बंधनों या समस्याओं से मुक्त होने वाले हैं जिन्होंने आपको लंबे समय से जकड़ रखा था. यह सफलता और ऊंचाइयों को छूने का स्पष्ट संकेत है.

यह भी पढ़ें: रात में दिख जाए ये 5 सपने, तो समझें जल्द खुलने वाले हैं भाग्य के द्वार, हो सकती है धन-वर्षा!

सफेद वस्त्र और उज्जवल आभा

सफेद रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक है. सपने में सफेद कपड़े पहने हुए लोग देखना या खुद को सफेद वस्त्रों में देखना बहुत शुभ होता है. यह दर्शाता है कि समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और जीवन में चल रही उथल-पुथल समाप्त होकर स्थिरता आएगी.

लहलहाती हरियाली और खिले हुए फूल

अगर आप सपने में हरा-भरा बगीचा, फूलों से लदी बेलें या खेतों में लहलहाती फसल देखते हैं, तो यह आर्थिक संपन्नता का संकेत है. यह सपना बताता है कि आपके घर में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा और लंबे समय से रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है.

सोन के गहने 

सपने में सोना या कीमती गहने देखना सीधे तौर पर मां लक्ष्मी के आगमन से जोड़ा जाता है. अगर आप खुद को गहने पहने हुए या सोने को छूते हुए देखते हैं, तो यह संकेत है कि आपकी दरिद्रता दूर होने वाली है और कर्ज जैसी समस्याओं से आपको जल्द ही राहत मिलेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

