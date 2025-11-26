Advertisement
Swapna Shastra: सपने में दिख जाए ये 5 संकेत तो समझें आने वाला है आर्थिक संकट, तुरंत हो जाएं सतर्क!

Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने भविष्य के बारे में संकेत भी देते हैं कि हमारे आने वाले जीवन में क्या होने वाला है. कुछ सपने हमें बुरी घटनाओं का संकेत देते हैं, तो कुछ हमारे अच्छे दिनों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 26, 2025, 07:56 PM IST
Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपना अपने भीतर कोई न कोई संदेश छिपाए होता है. माना जाता है कि भविष्य में घटने वाली कई घटनाओं के संकेत हमें सपनों के माध्यम से पहले ही मिल जाते हैं. इन्हीं में से कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आने वाली आर्थिक परेशानियों या धन हानि की ओर इशारा करते हैं. ऐसे स्वप्न से मिलने वाले संकेतों को समझकर कोई भी इंसान बड़े आर्थिक नुकसान से बच सकता है.  ऐसे में आइए जानते हैं ऐसे 5 स्वप्नों के बारे में जो धनि हानि का पूर्व संकेत देते हैं. 

सपने में चोर, डाकू या लुटेरे दिखना

अगर सपने में चोर, डाकू या कोई लुटेरा दिखाई दे या वह आपकी मूल्यवान चीजों को छीनने की कोशिश करे, तो यह धन हानि का बड़ा संकेत माना जाता है. ऐसा स्वप्न बताता है कि आपके आर्थिक साधनों पर खतरा आ सकता है या कोई बड़ा खर्च अचानक सामने आ सकता है.

दीवार का ढहना या अपने ऊपर गिरना

सपने में दीवार का टूटकर गिरना आर्थिक अस्थिरता का संकेत माना जाता है. यदि दीवार आपके ऊपर गिरती दिखाई दे, तो यह संकेत देता है कि निकट भविष्य में आप आर्थिक संकट या भारी नुकसान का सामना कर सकते हैं. स्वप्न शास्त्र में इसे बड़ी वित्तीय चुनौती का संकेत माना गया है.

कटे हुए पेड़ या बंजर भूमि देखना

अगर आपको सपने में कटे हुए पेड़ दिखाई दें या ऐसी जगह दिखे जहां पेड़ नष्ट हो चुके हों, तो यह भी धन हानि का संकेत माना जाता है. उपजाऊ भूमि का बंजर रूप में दिखाई देना इस बात की ओर इशारा करता है कि आर्थिक स्रोत कम हो सकते हैं या अचानक आय में गिरावट आ सकती है.

यह भी पढ़ें: Swapna Shastra: अगर सपने में दिखे ये 5 चीजें, तो समझिए किस्मत करवाने वाली है बड़ा चमत्कार!

खुद को रेत या रेगिस्तान में चलते हुए देखना

रेत पर चलते हुए खुद को देखने का सपना अस्थिरता और आर्थिक कमजोरियों का प्रतीक होता है. अगर आप बिना दिशा के रेगिस्तान में भटकते दिखें या भय महसूस हो, तो यह संकेत देता है कि धन हानि या आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं.

जुआ खेलते या पैसों के खेल में हारते देखना

अगर आप सपने में खुद को जुआ खेलते हुए देखें, तो यह सीधे-सीधे आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है. इसी तरह सपने में किसी भी प्रकार के धन संबंधी खेल में हारना भी आने वाले समय में धन हानि या किसी जोखिमपूर्ण स्थिति की ओर इशारा करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Swapna Shastra

