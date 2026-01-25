Swapna Shastra: गलती से भी किसी को न बताएं ये 5 सपने, वरना हाथ से निकल जाएगा किस्मत का बड़ा मौका

Advertisement
Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपनों से मिलने वाले संकेत बेहद खास होते हैं. अक्सर लोग सपनों की चर्चा दूसरों से करने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन-कौन से सपने दूसरों को नहीं बताने चाहिए. आइए जानते हैं उन स्वप्नों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:47 PM IST
Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सोते समय देखे गए दृश्य सिर्फ कल्पना मात्र नहीं होते, बल्कि वे हमारे भविष्य में होने वाली शुभ-अशुभ घटनाओं से जुड़े गुप्त संकेत देते हैं. अक्सर लोग सुबह उठते ही अपने सपनों की चर्चा दूसरों से करने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है? स्वप्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि कुछ विशेष सपनों को साझा करने से उनका सकारात्मक प्रभाव कम या समाप्त हो जाता है. साथ ही ऐसे सपनों को किसी दूसरों को बताने से किस्मत का बड़ा मौका हाथ से निकल सकता है. ऐसे में आइए स्वप्न शास्त्र के मुताबिक जानते हैं कि वे कौन से सपने हैं जिन्हें आपको सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहिए.

भगवान से जुड़े सपने

अगर आपके सपने में साक्षात देवी-देवता, कोई सिद्ध संत या आध्यात्मिक गुरु दिखाई देते हैं, तो यह आपकी आत्मिक उन्नति का संकेत है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, ऐसे दिव्य स्वप्न अत्यंत व्यक्तिगत और पवित्र होते हैं. इन्हें सार्वजनिक करने से मन की एकाग्रता भंग हो सकती है और आपकी आध्यात्मिक साधना में बाधा आ सकती है.

गाय, हाथी और निर्मल जल के सपने

सपने में गाय, हाथी, कमल का फूल या साफ बहता हुआ पानी देखना सौभाग्य का सूचक है. यह करियर में तरक्की और आर्थिक मजबूती की ओर इशारा करता है. मान्यता है कि ऐसे सपनों को दूसरों को बताने से नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो सकती है, जिससे मिलने वाले लाभों में देरी या अड़चनें पैदा हो सकती हैं.

सोने, आभूषण और धन प्राप्ति के सपने

सपने में सोने-चांदी के गहने या धन से भरा पात्र देखना अचानक धन लाभ और पद-प्रतिष्ठा मिलने का संकेत है. लेकिन शास्त्रों के अनुसार, धन से जुड़े शुभ संकेतों को नजर लग सकती है. अगर आप इन सपनों का पूरा फल पाना चाहते हैं, तो इन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है.

डरावने और अशुभ सपनों का रहस्य

अगर आपने सपने में खुद को गिरते हुए, रोते हुए या दांत टूटते हुए देखा है, तो यह आने वाली किसी मुसीबत का संकेत हो सकता है. ऐसे नकारात्मक सपनों को बार-बार हर किसी को बताने से मानसिक तनाव बढ़ता है. स्वप्न शास्त्र कहता है कि ऐसे सपने सर्फ अपने माता-पिता, जीवनसाथी या गुरु के साथ ही साझा करने चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सकें.

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Swapna Shastra

