Dogs in Dream Meaning: सपने में बार बार दिख रहे हैं भौंकते हुए कुत्ते, जानें क्या मिल रहा है इशारा!
Advertisement
trendingNow12885414
Hindi Newsधर्म

Dogs in Dream Meaning: सपने में बार बार दिख रहे हैं भौंकते हुए कुत्ते, जानें क्या मिल रहा है इशारा!

Dogs in Dream Meaning In Hindi: आपके सपने में भी अगर बार बार  कुत्ता दिखाई देता है तो इसे नजरअंदाज न करें. सपने में कुत्ता देखना शुभ-अशुभ दोनों हो सकता है. सपने में कुत्तों का झुंड देखना या सपने में कुत्ते को भौंकते देखना बहुत गहरे संकेत देता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 17, 2025, 09:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dogs in Dream
Dogs in Dream

Dogs in Dream Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति द्वारा देखे गए सपने का कोई न कोई मतलब जरूर होता है. इसी तरह सपने में कुत्ते का दिखाई देता भी जीवन से जुड़े कई गहरे संकेत देता है. अगर आपको भी बार बार कुत्ते से जुड़े अलग अलग तरह के सपने आ रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न रहें क्योंकि बार बार कुत्ते का सपना आना आपको जरूर कुछ न कुछ बताना चाह रहा है. सपने में कुत्ता देखना शुभ है या अशुभ, कुत्ते के कौन से सपने का क्या मतलब है आइए जानें. 

सपने कुत्ता देखने का मतलब 
सपने में कुत्तों का झुंड देखना
सपने में अगर कुत्ता दिख रहा है तो इसका शुभ और अशुभ दोनों मतलब हो सकता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में कुत्ते को झुंड में देखना संकेत देता है कि व्यक्ति के जीवन में दोस्ती, वफादारी, सुरक्षा का संकेत देता है. ऐसे सपने बार बार आते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से सुरक्षित महसूस करता है और उसके आसपास के लोग वफादार भी हैं.

सपने में गुस्सैल कुत्तों का झुंड
स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, आक्रामक और गुस्सैल कुत्तों का झुंड बार बार सपने में दिखाई दे रहा है तो मतलब हिंसक या आंतरिक संघर्ष से जुड़ा हुआ हो सकता है. ऐसे सपने का मतलब है कि व्यक्ति के आसपास विश्वासघाती लोगों हो सकते हैं. व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए. 

सपने में भूरे रंग का कुत्ता देखना 
सपने में भूरे रंग का कुत्ता देखना शुभ संकेत देता है. ऐसे सपने का मतलब है कि व्यक्ति के रिश्ते में मजबूती आने वाली है और किसी से दोस्ती है तो वो गहरी और मजबूत होगी. 

सपने में कुत्ते को भौंकते हुए देखना
सपने में बहुत सारे काले कुत्ते दिखाई दें या बार बार ऐसे सपने आ रहे हों जिसमें बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हों तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्कता बरतनी चाहिए. जल्द ही वे व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं या परेशानी खड़ी कर सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shukrawar Upay: शुक्रवार को घर में रख दें यह चमत्कारी पोटली, भरने लगेगा आपका बैंक अकाउंट!

और पढ़ें- Laddu Gopal: क्या घर में दो लड्डू गोपाल को रखना सही? जानें क्या कहते हैं नियम!

और पढ़ें- Vastu Tips: पानी की बर्बादी खोलती है दुर्भाग्य के दरवाजे, जानें कौन-सा ग्रह करता है तबाही शुरू!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Swapna Shastra

Trending news

NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
;