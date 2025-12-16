Dream Astrology: पत्नी को भी न बताएं ये 5 सपने, राज छिपाने में ही है आपकी भलाई और फायदा!

Dream Astrology: नींद हम जो सपने देखते हैं, वे मजह कल्पना मात्र नहीं होते. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हर सपना हमारे भविष्य में घटने वाली शुभ-अशुभ घटनाओं का एक गुप्त संदेश होता है. कुछ सपने इतने शक्तिशाली और भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी मानी गई है. मान्यता है कि कुछ विशेष सपनों का जिक्र यदि किसी दूसरे व्यक्ति से, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी किया जाए, तो उनका सकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाता है. इसलिए इन स्वप्नों को किसी को बताने से मना किया जाता है. स्वप्न शास्त्र में कुछ ऐसे ही सपनों का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए. आइए जानते हैं ऐसे 5 अशुभ स्वप्नों के बारे में.

माता-पिता को जल पीते देखना

स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर आप सपने में अपने माता-पिता को पानी पीते हुए देखते हैं, तो यह एक अत्यंत मंगलकारी संकेत है. शास्त्रों के अनुसार, यह स्वप्न इस बात का संकेत देता है कि आप बहुत जल्द करियर या बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं. इस सपने की ऊर्जा बहुत पवित्र होती है. इसे दूसरों के साथ साझा करने से उस आने वाली कामयाबी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है.

खुद की मृत्यु का सपना

सुनने में यह सपना भयावह लग सकता है और मन को विचलित कर सकता है, लेकिन स्वप्न विज्ञान में खुद की मृत्यु देखना बहुत शुभ माना गया है. यह जीवन की किसी बड़ी बाधा के अंत और एक नई शुरुआत का संकेत है. इस सपने का रहस्य बताने से इसके शुभ फलों में कमी आती है और मानसिक उद्वेग बढ़ सकता है. इसे गुप्त रखना ही अनिष्ट को टालने का उपाय माना गया है.

सपने में साक्षात् ईश्वर के दर्शन

अगर सपने में कोई देवी-देवता या ईश्वरीय शक्ति आपको दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर दैवीय कृपा बरसने वाली है. यह इस बात का संकेत देता है कि आपके पुण्य कर्म जाग हो गए हैं और आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. ईश्वरीय सपनों की सात्विकता बहुत नाजुक होती है. इनके बारे में चर्चा करने से इनका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है और मिलने वाला लाभ सीमित हो सकता है.

चांदी के कलश का स्वप्न

यदि आपको सपने में चांदी से भरा कलश या धन की पोटली दिखाई दे, तो यह साक्षात् मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत है. यह सपना बताता है कि आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा या आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है. धन से जुड़े सपनों को साझा करने से नजर लगने का खतरा रहता है.

