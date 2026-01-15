Advertisement
Dream of Gold Jewelry: सोने के जेवरात से जुड़े सपने बार बार दिख रहे हैं? जान लें मिल रहा शुभ या अशुभ संकेत

Dream of Gold Jewelry: सोने के जेवरात से जुड़े सपने बार बार दिख रहे हैं? जान लें मिल रहा शुभ या अशुभ संकेत

Dream of Gold Jewelry: सपने में सोने के गहनों को बार बार देखना क्या संकेत देता है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि सोने के गहनों का सपना शुभ होता है या अशुभ होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:00 PM IST
Dream of Gold Jewelry: स्वप्न शास्त्र के अनुसार सोते समय देखे गए सपने का कोई न कोई संकेत जरूर होता है. कुछ सपने शुभ होते हैं तो कुछ सपने अशुभ हो सकते हैं. इसी तरह स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर बार बार किसी व्यक्ति को सपने में सोने के गहने दिख रहे हैं तो यह कोई साधारण सपना नहीं है. आज की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि बार बार सपने में सोने के गहने दिखाई देने का क्या मतलब हो सकता है. इस तरह के सपने व्यक्ति के भविष्य को लेकर क्या बताते हैं.

खूब सारे सोने के गहरे देखना
अगर किसी व्यक्ति को सपने में बहुत सारे गहने दिखाई दे रहे हैं तो यह एक अशुभ सपना है जो संकेत देता है कि जल्द ही खर्चे बढ़ सकते हैं. ऐसे में समय रहते धन खर्च को लेकर सतर्क हो जाएं.

चांदी के गहने सोने में बदलना
सपने में अगर चांदी के गहने सोने में बदलते दिखे तो यह एक बहुत शुभ संकेत देने वाला सपना है. इसके मतलब है कि व्यक्ति जल्द ही तरक्की करने वाला है. व्यापार से लेकर नौकरी में बड़ी सफलता मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरा हुआ सोने का गहना पाना
सपने में गिरा हुआ सोने का गहना पाते देखना एक अशुभ सपना है जिसका मतलब है कि बड़ी धन हानि जल्द ही हो सकती है. ऐसे में अपने पैसे को लेकर कोई भी निर्णय सतर्कता से लें.

गहने की चोरी होते देखना
सपने में गहने की चोरी होते देखना एक बहुत अशुभ सपना है जो संकेत देता है कि व्यक्ति को बिजनेस में हानि हो सकती है. नौकरी में लोग व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं.

सोने के गहने खरीदते देखना
सोने के गहने खरीदने का सपना देखना बताता है कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं. भविष्य में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है और भाग्य जाग सकता है. 

अपने आप को गहने पहनते देखना
सपने में अपने आप को गहने पहनते देखना बहुत अशुभ संकेत देता है. इस सपने का मतलब है कि किसी करीबी की मृत्यु की खबर व्यक्ति को मिल सकती है. 

किसी को सोने के गहने का गिफ्ट में देना
सपने में खुद को किसी और को सोने के गहने का गिफ्ट में देते देखना संकेत देता है कि जल्द ही व्यक्ति को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है. यह एक शुभ सपना है जो जीवन में उन्नति का संकेत देता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

