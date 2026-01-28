Advertisement
Swapna Shastra: सपने में शेर दिखने के पीछे छिपे हैं ये राज, जो रातों-रात बदल सकते हैं आपकी जिंदगी

Swapna Shastra: सपने में शेर दिखने के पीछे छिपे हैं ये राज, जो रातों-रात बदल सकते हैं आपकी जिंदगी

Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में शेर देखना भी भविष्य से जुड़े कई रहस्यों को उजागर कहते हैं. हालांकि, शेर का हर सपना डरावना नहीं माना जाता है. आइए जानते हैं कि सपने में शेर देखने का क्या अर्थ होता है और इसको लेकर स्वप्न शास्त्र में क्या बताया गया है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:03 PM IST
Swapna Shastra: सपने में शेर दिखने के पीछे छिपे हैं ये राज, जो रातों-रात बदल सकते हैं आपकी जिंदगी

Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में नजर आने वाले प्रत्येक चीज भविष्य से जुड़े कई शुभ संकेत देते हैं. सपने में लोग अनेक प्रकार की चीजें देखते हैं, जो शुभ या अशुभ फल देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि लोग सपने में जंगल के राजा शेर का दर्शन कर लेते हैं. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में इसको लेकर यह सवाल रहता है कि आखिर सपने में शेर का नजर आना या शेर का सपना देखना किस बात की पूर्व सूचना देते हैं. आमतौर पर शेर को शक्ति, साहस और खतरे का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में जब सपने में शेर आता है, तो व्यक्ति का डरना स्वाभाविक है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार, शेर का हर सपना डरावना नहीं होता. ऐसे में आइए जानते हैं कि सपने में शेर को देखना आने वाले समय को लेकर क्या कुछ संकेत देते हैं.

जब दिखाई दे शांत और सौम्य शेर

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर आपने सपने में एक ऐसा शेर देखा है जो शांत बैठा है या आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो यह एक बेहद शुभ संकेत है. यह दर्शाता है कि आपके भीतर गजब की नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास है. यह सपना इशारा करता है कि आप अपनी परिस्थितियों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं और जल्द ही आपको किसी बड़े कार्य में सफलता या समाज में उच्च पद मिलने वाला है.

आक्रामक या हमला करता हुआ शेर

अगर सपना डरावना है और शेर आप पर दहाड़ रहा है या हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे एक चेतावनी के रूप में देखना चाहिए. यह आपके वास्तविक जीवन में मौजूद किसी बड़े डर, शत्रु या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का प्रतिबिंब हो सकता है. यह संकेत देता है कि आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने और अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: गलती से भी किसी को न बताएं ये 5 सपने, वरना हाथ से निकल जाएगा किस्मत का बड़ा मौका

शेर का छोटा बच्चा (शावक) दिखना

सपने में शेर का बच्चा देखना आपके जीवन के एक नए अध्याय की ओर इशारा करता है. यह नए अवसरों, रचनात्मकता और विकास का प्रतीक है. मुमकिन है कि आपके करियर में कोई नई जिम्मेदारी आने वाली हो या आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हों, जिसमें भविष्य में अपार सफलता छिपी है.

स्वयं को शेर का शिकार करते देखना

अगर आप सपने में देखते हैं कि आप शेर का सामना कर रहे हैं या उसका शिकार कर रहे हैं, तो यह आपकी अजेय शक्ति को दर्शाता है. यह सपना बताता है कि आप अपनी मुश्किलों और डर पर विजय प्राप्त करने वाले हैं. जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने की आपकी क्षमता अब रंग लाने वाली है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

