Swapna Shastra: सपने में बार बार दिख रही है काली सफेद या घायल बिल्ली तो रहे सतर्क, मिल रहे हैं ये बड़ संकेत!

Sapne Me Billi Dekhna: स्वप्न शास्त्र के अनुसार बिल्ली को सपने में देखने क्या अर्थ है. काली सफेद या बीमार बिल्ली का सपना देखना क्या बताता है आइए इस बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 31, 2026, 01:49 PM IST
Swapna Shastra
Sapne Me Billi Dekhna Shubh ya Ashubh: स्वप्नशास्त्र के अनुसार सोते हुए हम जो भी सपने देखते हैं उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है. हर सपने का कोई ना कोई गहरा संकेत होता है जो सपने देखने वाले से संबंधित हो सकता है. ऐसे में सपनों को अनदेखा नहीं करना चाहिए. वैसे तो बिल्ली का सपना धन आगमन का संकेत देता है लेकिन ध्यान दें कि बिल्ली का हर सपना शुभ नहीं होता है. आज की इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे कि आखिर सपने में अलग अलग तरह से बिल्ली का दिखाई देना क्या संकेत देता है. 

सपने में काली बिल्ली देखने का अर्थ
सपने में अगर काली बिल्ली देख रही है तो ऐसा सपना बता रहा है कि व्यक्ति मन के किसी डर या उलझन से जूझ रहा है. किसी घटना के होने का अंदेशा व्यक्ति के मन में है. उस बात को अपने ऊपर हावि नहीं होने देना चाहिए.

सपने में सफेद बिल्ली दिखना: सपने में सफेद बिल्ली का दिखाई देना एक शुभ सपना माना गया है जो संकेत देता है कि व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है.

सपने में बिल्ली को बचाते देखना: सपने में खुद को किसी बिल्ली को बचाते देखने का अर्थ है कि व्यक्ति का भाग्य जल्द ही खुलने वाला है. यह सपना बहुत शुभ माना जाता है. 

सपने में बिल्ली को प्यार से पास आते देखना: सपने में अगर बिल्ली को प्यार से पास आते देखना बताता है कि व्यक्ति का अकेलापन दूर होने वाला है और भरोसेमंद इंसान का आगमन होगा.

सपने में बीमार या घायल बिल्ली को देखना: सपने में अगर बीमार या कमजोर बिल्ली दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति बाहर से मजबूत दिख रहा हो पर अंदर से थका हो सकता है. उसे आराम की जरूरत है.

सपने में बिल्ली का भाग जाना: सपने में बिल्ली व्यक्ति के पास से भागती हुई दिखती है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति के हाथ से कोई बड़ा मौका मिकल सकता है या कोई उसका भरोसा तोड़ सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Swapna Shastra

