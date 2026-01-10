Swapna Shastra: मौनी अमावस्या पर पितरों से जुड़ा सपना देखना शुभ या अशुभ, जानें क्या मिलते हैं संकेत

Mauni Amavasya 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व सर्वाधिक है. इस साल यह पावन तिथि 18 जनवरी को पड़ रही है. मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और सामर्थ्य अनुसार दान करने से न सिर्फ पापों का नाश होता है, बल्कि पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है. अक्सर लोग मौनी अमावस्या के आसपास अपने पूर्वजों को सपने में देखते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, पूर्वजों का सपने में आना महज एक संयोग नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिया गया एक विशेष संदेश होता है. ऐसे में आइए जानते हैं अमावस्या पर दिखने वाले कौन से सपने क्या संकेत देते हैं.

बार-बार पितरों का दर्शन देना

अगर सिर्फ अमावस्या की तिथि पर ही आपके पूर्वज बार-बार स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका संकेत है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है. वे आपसे संपर्क करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप उनके निमित्त कोई विशेष कार्य (जैसे तर्पण या दान) संपन्न करें.

प्रसन्न मुद्रा में पूर्वजों को देखना

अगर मौनी अमावस्या की रात आपके पितृ सपने में मुस्कुराते हुए या खुश दिखाई देते हैं, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है. इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है. ऐसे सपने के बाद जातक की रुकी हुई मनोकामनाएं पूरी होने के योग बनते हैं.

पूर्वजों का भोजन मांगना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर सपने में पितृ आपसे भोजन मांगते हुए नजर आएं, तो यह उनकी अतृप्ति का प्रतीक है. इसका अर्थ है कि वे अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं. ऐसी स्थिति में मौनी अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराएं और दान-दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें. इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है.

मुख्य द्वार पर पितरों का आगमन

अगर आप देखते हैं कि आपके पूर्वज घर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं या घर के भीतर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं. यह सपना जीवन में खुशियों के आगमन और लंबे समय से फंसे हुए धन की वापसी का स्पष्ट संकेत देता है.

क्रोधित अवस्था में पितरों का दिखना

अगर मौनी अमावस्या पर पितृ सपने में क्रोधित नजर आएं या आपको डांट रहे हों, तो यह अशुभ संकेत माना जाता है. यह आपकी किसी गलती या पितृ दोष की ओर इशारा करता है. ऐसी स्थिति में आपको तुरंत पितृ शांति के उपाय करने चाहिए और अमावस्या पर तर्पण करना चाहिए ताकि उनकी नाराजगी दूर हो सके.

मौनी अमावस्या पर क्या करें?

पितरों की कृपा पाने के लिए इस दिन मौन व्रत रखने और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का विधान है. इसके साथ ही, "ॐ पितृभ्य: नम:" मंत्र का जाप करने से पितृ दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

