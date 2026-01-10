Advertisement
trendingNow13069995
Hindi Newsधर्मSwapna Shastra: मौनी अमावस्या पर पितरों से जुड़ा सपना देखना शुभ या अशुभ, जानें क्या मिलते हैं संकेत

Swapna Shastra: मौनी अमावस्या पर पितरों से जुड़ा सपना देखना शुभ या अशुभ, जानें क्या मिलते हैं संकेत

Mauni Amavasya 2026 Dream Meaning: स्वप्न शास्त्र में पितरों से जुड़े सपने और उससे मिलने वाले संकेतों को विशेष महत्व दिया गया है. हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन पितरों से जुड़ा सपना देखना किस बात का संकेत हो सकता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Swapna Shastra: मौनी अमावस्या पर पितरों से जुड़ा सपना देखना शुभ या अशुभ, जानें क्या मिलते हैं संकेत

Mauni Amavasya 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व सर्वाधिक है. इस साल यह पावन तिथि 18 जनवरी को पड़ रही है. मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और सामर्थ्य अनुसार दान करने से न सिर्फ पापों का नाश होता है, बल्कि पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है. अक्सर लोग मौनी अमावस्या के आसपास अपने पूर्वजों को सपने में देखते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, पूर्वजों का सपने में आना महज एक संयोग नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिया गया एक विशेष संदेश होता है. ऐसे में आइए जानते हैं अमावस्या पर दिखने वाले कौन से सपने क्या संकेत देते हैं.

बार-बार पितरों का दर्शन देना

अगर सिर्फ अमावस्या की तिथि पर ही आपके पूर्वज बार-बार स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका संकेत है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है. वे आपसे संपर्क करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप उनके निमित्त कोई विशेष कार्य (जैसे तर्पण या दान) संपन्न करें.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रसन्न मुद्रा में पूर्वजों को देखना

अगर मौनी अमावस्या की रात आपके पितृ सपने में मुस्कुराते हुए या खुश दिखाई देते हैं, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है. इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है. ऐसे सपने के बाद जातक की रुकी हुई मनोकामनाएं पूरी होने के योग बनते हैं.

पूर्वजों का भोजन मांगना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर सपने में पितृ आपसे भोजन मांगते हुए नजर आएं, तो यह उनकी अतृप्ति का प्रतीक है. इसका अर्थ है कि वे अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं. ऐसी स्थिति में मौनी अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराएं और दान-दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें. इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है.

मुख्य द्वार पर पितरों का आगमन

अगर आप देखते हैं कि आपके पूर्वज घर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं या घर के भीतर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं. यह सपना जीवन में खुशियों के आगमन और लंबे समय से फंसे हुए धन की वापसी का स्पष्ट संकेत देता है.

यह भी पढ़ें: अगर सपने में दिखती हैं ये 7 चीजें, तो समझ लें शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन

क्रोधित अवस्था में पितरों का दिखना

अगर मौनी अमावस्या पर पितृ सपने में क्रोधित नजर आएं या आपको डांट रहे हों, तो यह अशुभ संकेत माना जाता है. यह आपकी किसी गलती या पितृ दोष की ओर इशारा करता है. ऐसी स्थिति में आपको तुरंत पितृ शांति के उपाय करने चाहिए और अमावस्या पर तर्पण करना चाहिए ताकि उनकी नाराजगी दूर हो सके.

मौनी अमावस्या पर क्या करें?

पितरों की कृपा पाने के लिए इस दिन मौन व्रत रखने और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का विधान है. इसके साथ ही, "ॐ पितृभ्य: नम:" मंत्र का जाप करने से पितृ दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

mauni amavasya 2026

Trending news

लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली, Army Day परेड से पहले बड़ा तोहफा
Ladakh
लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली, Army Day परेड से पहले बड़ा तोहफा
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
Pakistan
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
bengaluru news
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
West Bengal
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
plane crash news
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
Mamata Banerjee
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
Noor Ahmad Noor
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
Asaduddin Owaisi
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
Pakistan
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...