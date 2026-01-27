Swapna Shastra: सपने में पूर्णिमा का चांद दिखना प्यार या तकरार? जानें वैवाहिक जीवन पर इसका क्या होगा असर

Swapna Shastra: नींद में देखे गए सपने सिर्फ कल्पना मात्र नहीं होते, बल्कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये हमारे भविष्य की झांकी पेश करते हैं. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और शीतलता का कारक माना गया है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा से जुड़े सपने भविष्य की घटनाओं को खास संकेत देते हैं. इससे जुड़े कुछ सपने जहां शुभ संकेत देते हैं, वहीं कुछ अशुभ संकेत भी देते हैं. आमतौर पर स्वप्न शास्त्र के जानकार सपने में चांद दिखना बेहद शुभ मानते हैं. हालांकि, सपने में चंद्रमा को अलग-अलग आकार में देखना भी अलग-अलग संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सपने में पूर्णिमा के चांद को देखना किस बात का संकेत देता है शुभ या फिर अशुभ.

सपने में आधा चांद देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, आपको सपने में आधा चंद्रमा दिखाई देता है, तो इसे व्यवसाय और नौकरी के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है. बेरोजगारों के लिए यह सपना जल्द ही रोजगार मिलने की खुशखबरी लेकर आता है. जबकि, व्यापारियों के लिए यह सपना कारोबार में आर्थिक उन्नति के संकेत देते हैं.

सपने में पूर्णिमा का पूरा चांद देखने का मतलब

सपने में पूरा चांद या पूर्णिमा की रात देखना सबसे शुभ स्वप्नों में से एक है. यह इस बात का संकेत है कि जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे,उसमें अब सफलता मिलने वाली है. घर के सदस्यों के बीच चल रहे पुराने मनमुटाव खत्म होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी. ज्योतिष में चंद्रमा का संबंध माता से भी बताया गया है. सपने में पूरा चांद दिखने का अर्थ है कि आपकी माता की सेहत में सुधार होगा और उनके साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. इसके अलावा यह सपना कारोबार या शिक्षा के सिलसिले में विदेश जाने के अवसरों की ओर भी इशारा करता है. इसके अलावा यह स्वप्न दांपत्य जीवन में खुशहाली का भी संकेत देता है.

बादलों के बीच छिपा चंद्रमा देखना

अगर आप देखते हैं कि चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ है या बार-बार ओझल हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधाएं आ रही हैं. यह सपना संकेत देता है कि आपको अपनी रणनीति बदलने और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी.

सपने में लाल रंग का चंद्रमा देखने का अर्थ

स्वप्न शास्त्र में लाल रंग का चंद्रमा दिखना शुभ नहीं माना जाता. इसके जुड़ा स्वप्न जीवन में आने वाले अनावश्यक वाद-विवाद और झगड़ों का पूर्व संकेत देते हैं. ऐसा सपना आपकी मानसिक अशांति को दर्शाता है. इससे बचने के लिए आपको योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए ताकि आप शांत रहकर परिस्थितियों का सामना कर सकें.

सपने में टूटा हुआ चांद देखना

सपने में चंद्रमा को टूटते हुए या खंडित अवस्था में देखना अशुभ संकेतों की श्रेणी में आता है. यह आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की सेहत बिगड़ने का संकेत हो सकता है. इसके अलावा यह सपना परिवार में अलगाव या रिश्तों में दरार आने की चेतावनी देता है. ऐसा सपना आने के बाद अपनी वाणी पर संयम रखें और अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचें.

