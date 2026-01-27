Advertisement
trendingNow13088391
Hindi Newsधर्मSwapna Shastra: सपने में पूर्णिमा का चांद दिखना प्यार या तकरार? जानें वैवाहिक जीवन पर इसका क्या होगा असर

Swapna Shastra: सपने में पूर्णिमा का चांद दिखना प्यार या तकरार? जानें वैवाहिक जीवन पर इसका क्या होगा असर

Full Moon Dream Meaning: स्वप्न शास्त्र में प्रत्येक चीज से जुड़े सपनों के अर्थ बताए गए हैं. कई बार लोग नींद में पूर्णिमा की चांद का सपना देखते हैं. लेकिन, अक्सर लोग इससे मिलने वाले संकेतों से अनजान रहते हैं. आइए जानते हैं कि सपने पूर्णिमा का चांद दिखना क्या संकेत देता है शुभ या अशुभ.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Swapna Shastra: सपने में पूर्णिमा का चांद दिखना प्यार या तकरार? जानें वैवाहिक जीवन पर इसका क्या होगा असर

Swapna Shastra: नींद में देखे गए सपने सिर्फ कल्पना मात्र नहीं होते, बल्कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये हमारे भविष्य की झांकी पेश करते हैं. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और शीतलता का कारक माना गया है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा से जुड़े सपने भविष्य की घटनाओं को खास संकेत देते हैं. इससे जुड़े कुछ सपने जहां शुभ संकेत देते हैं, वहीं कुछ अशुभ संकेत भी देते हैं. आमतौर पर स्वप्न शास्त्र के जानकार सपने में चांद दिखना बेहद शुभ मानते हैं. हालांकि, सपने में चंद्रमा को अलग-अलग आकार में देखना भी अलग-अलग संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सपने में पूर्णिमा के चांद को देखना किस बात का संकेत देता है शुभ या फिर अशुभ.

सपने में आधा चांद देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, आपको सपने में आधा चंद्रमा दिखाई देता है, तो इसे व्यवसाय और नौकरी के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है. बेरोजगारों के लिए यह सपना जल्द ही रोजगार मिलने की खुशखबरी लेकर आता है. जबकि, व्यापारियों के लिए यह सपना कारोबार में आर्थिक उन्नति के संकेत देते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सपने में पूर्णिमा का पूरा चांद देखने का मतलब

सपने में पूरा चांद या पूर्णिमा की रात देखना सबसे शुभ स्वप्नों में से एक है. यह इस बात का संकेत है कि जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे,उसमें अब सफलता मिलने वाली है. घर के सदस्यों के बीच चल रहे पुराने मनमुटाव खत्म होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी. ज्योतिष में चंद्रमा का संबंध माता से भी बताया गया है. सपने में पूरा चांद दिखने का अर्थ है कि आपकी माता की सेहत में सुधार होगा और उनके साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. इसके अलावा यह सपना कारोबार या शिक्षा के सिलसिले में विदेश जाने के अवसरों की ओर भी इशारा करता है. इसके अलावा यह स्वप्न दांपत्य जीवन में खुशहाली का भी संकेत देता है.

बादलों के बीच छिपा चंद्रमा देखना

अगर आप देखते हैं कि चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ है या बार-बार ओझल हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधाएं आ रही हैं. यह सपना संकेत देता है कि आपको अपनी रणनीति बदलने और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी.

यह भी पढ़ें: गलती से भी किसी को न बताएं ये 5 सपने, वरना हाथ से निकल जाएगा किस्मत का बड़ा मौका

सपने में लाल रंग का चंद्रमा देखने का अर्थ

स्वप्न शास्त्र में लाल रंग का चंद्रमा दिखना शुभ नहीं माना जाता. इसके जुड़ा स्वप्न जीवन में आने वाले अनावश्यक वाद-विवाद और झगड़ों का पूर्व संकेत देते हैं. ऐसा सपना आपकी मानसिक अशांति को दर्शाता है. इससे बचने के लिए आपको योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए ताकि आप शांत रहकर परिस्थितियों का सामना कर सकें.

सपने में टूटा हुआ चांद देखना 

सपने में चंद्रमा को टूटते हुए या खंडित अवस्था में देखना अशुभ संकेतों की श्रेणी में आता है. यह आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की सेहत बिगड़ने का संकेत हो सकता है. इसके अलावा यह सपना परिवार में अलगाव या रिश्तों में दरार आने की चेतावनी देता है. ऐसा सपना आने के बाद अपनी वाणी पर संयम रखें और अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Swapna Shastra

Trending news

'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
Bengal politics
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
UGC
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
MMRDA
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
IIT Guwahati Research
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स