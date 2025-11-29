Advertisement
trendingNow13023281
Hindi Newsधर्म

Swapna Sanket: सपने में दिखें शनि से जुड़े ये 5 संकेत, समझिए खुलने वाली है किस्मत

Shani Dream Interpretation: स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, सपने में शनि देव से जुड़े कुछ संकेतों के देखना बेहद शुभ माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं शनि से जुड़े सपनों के विशेष संकेत.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Swapna Sanket: सपने में दिखें शनि से जुड़े ये 5 संकेत, समझिए खुलने वाली है किस्मत

Swapna Shastra: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को न्याय का देवता माना जाता है. आमतौर पर लोग शनि को लेकर भय महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में शनि देव कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता हैं. जब शनि प्रसन्न होते हैं, तो वे व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं. कभी साधारण व्यक्ति को भी समृद्धि और सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं. स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि शनि की कृपा प्राप्त होने पर कुछ विशेष सपने दिखते हैं, जो आने वाले शुभ समय का संकेत होते हैं. आइए जानते हैं ऐसे शुभ सपनों के बारे में.

सपने में काले कुत्ते के साथ खेलना

अगर स्वप्न में आप खुद को एक काले कुत्ते के साथ खेलते हुए देखें और वह कुत्ता प्रसन्न दिखाई दे, तो यह शनि की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है. इस प्रकार का सपना दर्शाता है कि जल्द ही आपके जीवन की परेशानियां खत्म होंगी और आपको धन-संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

शनि देव को हाथी पर सवार देखना

अगर सपने में शनि देव हाथी की सवारी करते हुए दिखाई दें, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. यह सपना इस बात का प्रतीक है कि शनि देव आपके कर्मों से संतुष्ट हैं और आपका भाग्य मजबूत होने वाला है. रुके हुए काम बनने लगेंगे और परिवार में सुख-समृद्धि आएगी.

शिवलिंग का स्वप्न में दिखाई देना

वैसे तो शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, लेकिन सपनों में इसका दिखना शनि देव की विशेष कृपा का भी संकेत माना जाता है. यह सपना बताता है कि आपको स्वास्थ्य, धन और पारिवारिक जीवन में शुभ फल मिलने वाले हैं. मानसिक शांति और स्थिरता भी प्राप्त होती है.

यह भी पढ़ें: सपने में पिंडदान देखना किस बात का है संकेत, पितरों का आशीर्वाद या चेतावनी

सपने में शनि मंदिर देखना

अगर शनि देव का मंदिर सपने में दिखाई दे, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है. यह सपना दर्शाता है कि आपके करियर में सकारात्मक बदलाव होंगे. कार्यक्षेत्र में प्रगति और आर्थिक मजबूती मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.

शनि देव को आशीर्वाद देते हुए देखना

यदि सपने में शनि देव आपको आशीर्वाद देने की मुद्रा में नजर आएं, तो यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है. बाधाएं दूर होंगी, सफलता के नए अवसर मिलेंगे और सभी क्षेत्रों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Swapna Shastra

Trending news

असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
PM Modi
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
Sir
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
west bengal news in hindi
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
अंगदान को लेकर कितना जागरूक है देश? शपथ लेने में महाराष्ट्र सबसे आगे, दिल्ली पिछड़ी
Organ Donation
अंगदान को लेकर कितना जागरूक है देश? शपथ लेने में महाराष्ट्र सबसे आगे, दिल्ली पिछड़ी
इमरान खान कैसे हैं? बहनों ने जताई थी अनहोनी की आशंका, अब PTI के नेता ने दिया अपडेट
Imran Khan
इमरान खान कैसे हैं? बहनों ने जताई थी अनहोनी की आशंका, अब PTI के नेता ने दिया अपडेट
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
india china news in hindi
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
cyclone
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC