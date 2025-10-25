Advertisement
Swapna Shastra: वो पांच सपने जो देते हैं दिन फिरने के संकेत, जल्द मिलता है शुभ समाचार और अथाह धन!

Dream Meaning In Hindi: स्वप्न शास्त्र मे एक एक सपने का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है. कुछ लोग सफेद हाथी से लेकर बारिश आदि का सपना देखते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते. आइए इस कड़ी में जानें इस बारे में विस्तार से. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:32 AM IST
Dream Meaning In Hindi

Lucky or Auspicious Dreams: सपने देखना बहुत सामान्य सी बात है लेकिन स्वप्न शास्त्र में एक एक सपने का महत्व बताया जाता है. व्यक्ति के द्वारा देखे गए किस सपने का क्या अर्थ है इसे लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है. ऐसे में इस कड़ी में हम लेकर आए हैं ऐसे 5 सपने जिनको देखना अति शुभ होता है. जिन्हें देखने से संकेत मिलता है कि व्यक्ति के सुख के दिन शुरू होने वाले हैं, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है या धन लाभ हो सकता है. आइए इन सपनों के बारे में विस्तार से जानें.

सफेद हाथी का सपना देखना
अगर सपने में सफेद हाथी दिख जाए तो समझ लें कि आपकी राजा जैसी जिंदगी जल्द शुरू होने वाल है. आकस्मिक बड़ा धनलाभ, करियर और कारोबार में कोई तरक्की होना और शुभ सूचना मिलने के संकेत ऐसे सपने देते हैं. सफेद हाथी को देखने का मतलब है कि व्यक्ति जल्द ही अमीर बनने वाला है. 

सपने में बारिश देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अगर कोई व्यक्ति को बारिश दिख जाए तो यह एक अति शुभ संकेत देने वाला सपना होता है.जिसका अर्थ है कि जल्द ही व्यक्ति को कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकता है. साथ ही पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है.सपने में बारिश का दिखना संकेत देता है कि जल्द ही व्यक्ति को उसका जीवनसाथी मिलने वाला है.

खुद को घोड़े पर चढ़ते देखना
सपने में अगर कोई व्यक्ति खुद को धोड़े पर सवार होते देखे तो इसे एक अति शुभ संकेत माना जाएगा. अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. सफलता की प्राप्ति हो सकती है और व्यक्ति का आ्मविश्वास बढ़ सकता है. व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है. व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है और नौकरी में पद बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि खुद को घोड़े से गिरते हुए सपना देखना बहुत अशुभ होता है.

सपने में खून खराबा दिखाई देना
सपने में खून खराबा दिखाई देना आपको डला सकता है लेकिन असल में ऐसे सपने अति शुभ संकेत देते है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खून खराब देखने का मतलब है कि व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है. अटके हुए पैसे अचानक मिलेंगे और करीयर में तरक्की तेजी से होगी.

खुद को पेड़ पर चढ़ने देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर सपने में अगर खुद को कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ते देखता है तो समझ लें कि व्यक्ति के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे. ऐसे सपने जीवन से जुड़े शुभ संकेत देते हैं जैसे व्यक्ति करियर और कारोबार में तेजी से तरक्की करने वाला है और उसे जल्द शुभ समाचार मिल सकती है.तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं और धन लाभ हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर दुर्लभ संयोग, इन 3 राशिवालों पर सूर्यदेव और छठी मइया की कृपा, सालभर तक छू नहीं पाएगा दुख!

और पढ़ें- Numerology: जन्मजात लीडर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मंगल की ऊर्जा बनाती है इन्हें साहसी और ताकतवर, टूटकर करते हैं प्यार!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

dream meaning in hindi

